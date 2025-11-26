Südafrika: Hunger trifft auf Überfluss

Hohe Lebensmittelpreise gefährden die Ernährungssicherheit

  • Vanessa Kohm, SODI
  • Lesedauer: 2 Min.
Die Armut in Johannesburg ist an vielen Ecken der Stadt sichtbar.
Die Armut in Johannesburg ist an vielen Ecken der Stadt sichtbar.
Foto: IMAGO/Matrix Images/Nic Both

In Südafrika weiß etwa jeder vierte Mensch nicht, ob er morgen genug zu essen hat. Etwa 15 bis 16 Millionen Menschen leben in Ernährungsunsicherheit – in Sichtweite prall gefüllter Supermarktregale. Hauptverursacher des Hungers sind enorm hohe und steigende Lebensmittelpreise und eine weitverbreitete Armut.

Rund zwei Drittel der Bevölkerung leben laut Weltbank in multidimensionaler Armut; besonders häufig betroffen sind Schwarze Südafrikaner*innen. Viele leben in informellen Siedlungen und Townships, ohne Zugang zu Grundversorgung und mit unsicheren Eigentumstiteln. Im zweiten Quartal 2025 lag die Arbeitslosenquote bei 33,2 Prozent. Seit dem Ende der Apartheid 1994 hat sich für viele wirtschaftlich kaum etwas gebessert.

Die südafrikanische Landwirtschaft ist hoch technologisiert, stark exportorientiert und auf ressourcenextensive Nutzung ausgerichtet. Konzerne dominieren Produktion und Handel, und noch immer befindet sich der Großteil des Agrarlands im Besitz weißer Landwirt*innen. Nur ein Bruchteil des Landes wurde seit dem Ende des Apartheidregimes 1994 zurückgegeben oder umverteilt. Für die Mehrheit der Bevölkerung bedeutet das: hohe Preise, wenig Einfluss und kaum Raum für lokale Produzent*innen.

Soliaktion – Teilen macht satt

Die nd.Soliaktion, die wir gemeinsam mit SODI, INKOTA und Weltfriedensdienst durchführen, ermöglicht Menschen, eine lebenswerte Zukunft selbst zu gestalten. Helfen Sie mit und machen Sie den Unterschied – gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft. Zum Spendenformular >>


Spende per Überweisung:

Solidaritätsdienst International e.V.

Kennwort »SOLIAKTION«

IBAN: DE80 3702 0500 0001 0201 02

BIC: BFSWDE33XXX (Konto: SODI)


Lesen Sie hier aktuelle Berichte zu den jeweiligen Projekten sowie weitere Artikel aus den vergangenen Jahren.

Die extreme Ungleichheit bleibt bestehen, und mit ihr wächst die Unzufriedenheit. Bei den Wahlen 2024 verlor der African National Congress (ANC) erstmals seine absolute Mehrheit. Präsident Cyril Ramaphosa regiert seither mit einer Koalition aus elf Parteien weiter, die in zentralen Fragen zerstritten ist. Ob die neue Koalition den gewaltigen Herausforderungen des Landes gewachsen ist, bleibt fraglich. Die Wirtschaft stagniert, die Infrastruktur ist marode, und der Klimawandel verschärft Wasserknappheit und Ernteausfälle – mit gravierenden Folgen für die ohnehin kritische Ernährungssicherheit.

Und doch gibt es Hoffnungsschimmer: Als Vorsitz der G20 hat Südafrika eine Taskforce gegründet, die Hunger infolge hoher Lebenspreise bekämpfen soll, und zu Jahresbeginn unterzeichnete Präsident Ramaphosa ein neues Landreformgesetz. Es ersetzt den Expropriation Act von 1975 und soll Enteignungen im öffentlichen Interesse erleichtern. Doch der politische Widerstand ist groß – auch innerhalb der Regierung.

- Anzeige -

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Politik

Mosambik: Frauenrechte im Fokus

In Mosambik trifft Theater auf die Landwirtschaft

Mosambik: Ein Land, viele Krisen

Mosambik befindet sich in einer schwierigen Lage

Südafrika: Hunger trifft auf Überfluss

Hohe Lebensmittelpreise gefährden die Ernährungssicherheit

Libanon: Ein Jahr Waffenruhe ohne Frieden

Spannungen, Angriffe und Misstrauen wachsen mit jedem Tag

Simbabwe: Geplagt von den Zyklonen

Der Klimawandel macht Simbabwe schwer zu schaffen

Tunesien: Das System schlägt zurück

Die tunesischen Behörden gehen mit massiven Repressionen gegen zivilgesellschaftliche Gruppen vor

Generaldebatte im Bundestag: Merz appelliert an Unions-Abweichler

Der Kanzler lobt eigene Politik, bittet um Geduld und verteidigt Rekordverschuldung

Vergessen im tunesischen Niemandsland

Bei der Repression und Abwehr von schatzsuchenden Migranten hat die EU Tunesien mit Ausrüstung unterstützt

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.