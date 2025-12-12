Verbrenner-Aus kassiert: Sieg der Konzernlobby

Jana Frielinghaus zum Abschied vom Ende der Neuzulassung nur noch emissionsfreier Fahrzeuge ab 2035

Auch nach 2035 werden wohl noch neu zugelassene Diesel und Benziner mit ihren Abgasen die Atmosphäre aufheizen, Autobahnen und Städte verstopfen.
Auch nach 2035 werden wohl noch neu zugelassene Diesel und Benziner mit ihren Abgasen die Atmosphäre aufheizen, Autobahnen und Städte verstopfen.
Foto: dpa/Daniel Vogl

Die Spatzen pfiffen es längst von den Dächern: In Kürze wird Brüssel verkünden, dass ab 2035 doch noch Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen werden dürfen. Und tatsächlich kam es nun noch früher dazu als angekündigt: Obwohl bis zum ursprünglichen, von EU-Kommission und -Parlament beschlossenen »Verbrenner-Aus« noch zehn Jahre Zeit sind, wird es jetzt aufgeweicht. Bekannt gegeben hat das der Chef der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament auch noch symbolträchtig genau zehn Jahre nach Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens.

Das Verschieben des Ablaufdatums für Neuzulassungen von mit Benzin oder Diesel betriebenen Fahrzeugen ist einerseits ein weiteres desaströses Signal für den Kampf zur Eindämmung der Klimakatastrophe. Zugleich wird damit den reaktionären Forderungen der europäischen und insbesondere der deutschen Autoindustrie stattgegeben, die für den kurzfristigen Profit die Umstellung auf Elektroantrieb über Jahrzehnte vertagte.

Einmal mehr wird klar: Deren Bosse bestimmen die Agenda, nicht die Interessen der Allgemeinheit. Die Autohersteller werden subventioniert bis zur Halskrause und von jedem Kanzler eingeladen, um deren Wunschlisten in Empfang zu nehmen und abzuarbeiten, trotz Dieselskandal und unverschämter Manager-Boni.

Dem entspricht, dass es bis heute auf Bundesebene keine ernsthaften Bestrebungen gibt, den Flächen verstopfenden und Staus erzeugenden Individualverkehr in den Großstädten zurückzudrängen. Stattdessen soll es jetzt einmal mehr zum Erwerb von Elektrofahrzeugen Prämien geben. Die Fahrzeuge aber, in Millionen-Stückzahl produziert, schreiben die Fehlentwicklungen im Verkehrssektor ungebrochen fort, nämlich eine ungebremste Verschwendung wertvoller Ressourcen. Und das geht weiter in neokolonialer Manier auf Kosten von Gesundheit und Lebensraum von Menschen in den ärmeren Ländern der Welt.

Die Macht der Autolobby müsste eigentlich jeden auf die Barrikaden treiben, der hierzulande »unsere Demokratie« schützen und verteidigen möchte. Denn nicht nur Nazis sind eine Gefahr für sie, sondern auch der Einfluss weniger Konzerne auf die Politik. Konzernlobbyisten schreiben ihre Interessen seit Jahrzehnten direkt in Gesetzestexte hinein – und bringen, wie gerade geschehen, Regelungen zu Fall, die die Zukunft aller sichern sollen. Wenn das kein Anlass für Bündnisdemos von antifaschistischer und Klimabewegung ist – was dann?

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Verbrenner-Aus kassiert: Sieg der Konzernlobby

Jana Frielinghaus zum Abschied vom Ende der Neuzulassung nur noch emissionsfreier Fahrzeuge ab 2035

Stoppschild für Verfassungsfeinde

Jana Frielinghaus über den gescheiterten Versuch des Inlandsgeheimdienstes, einem Linke-Politiker einen Maulkorb zu verpassen

US-Demokraten: Kaum Grund zum Jubel

Die US-Demokraten feiern Wahlerfolge, die eigentlich keine sind

ESC in Österreich: Politik aus jeder Klaviernote

Christian Klemm über Boykotte gegen den Eurovision Song Contest im kommenden Jahr

Ungleichheit ist kein Naturgesetz

Das Kapital ist heute gieriger denn je, meint die französische »L’Humanité«

Weihnachtsgeschenk der besonderen Art: die neue Grundsicherung

Letzte Kabinettssitzung des Jahres soll Bürgergeldreform beschließen

Raus aus der Sackgasse

Cyrus Salimi-Asl zum Amnesty-Bericht über die Hamas-Verbrechen

Mandatsräuber? Selber!

Andreas Fritsche zur Verzichtsforderung des BSW in Brandenburg

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -