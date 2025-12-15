Ahmed al Ahmed: Der Held von Bondi Beach

Foto: X/The Resonance

Es sind schier unglaubliche Szenen, die in Sydney jemand filmte und die um die Welt gingen: Nachdem zwei Männer das Feuer auf Hunderte das jüdische Chanukka-Fest Feiernde eröffnet hatten, greift plötzlich ein weiterer ein. Zwischen parkenden Autos pirscht er sich an einen der Schützen heran, wirft sich dann von hinten auf ihn, umklammert ihn, entwindet ihm die Waffe, schubst ihn zu Boden. Richtet das Gewehr dann zunächst auf den Angreifer, der sich aufrappelt und zurückweicht. Dann lehnt er es behutsam gegen einen Baum. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Echtheit des Videos bestätigen.

Der da so todesmutig eingegriffen und so wohl vielen Menschen das Leben gerettet hat, heißt Ahmed al Ahmed, stammt aus Syrien, lebt seit 2006 in Australien und hat die dortige Staatsbürgerschaft. Der 43-jährige aus dem Sutherland Shire im Süden Sydneys war an diesem Abend nur zufällig in Bondi. Er trank mit einem Freund Kaffee, als er die Schüsse hörte, berichteten seine Eltern später dem australischen Sender ABC. Der Vater zweier Töchter im Alter von drei und sechs Jahren ist Obsthändler und soll keinerlei Erfahrung mit Waffen oder Kampfsituationen haben, berichten lokale Medien. »Er sah, wie Menschen starben und ihr Leben verloren, und als dem Schützen die Munition ausging, nahm er ihm die Waffe ab, wurde aber selbst getroffen«, berichtete al Ahmeds Mutter gegenüber ABC. Der zweite Schütze hatte auf ihn gefeuert, traf Ahmed wohl mehrmals in die Schulter. Derzeit wird er im Krankenhaus behandelt. Eine Spendenaktion für Ahmed brachte bis Montagnachmittag 1,4 Millionen Dollar ein.