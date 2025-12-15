Ahmed al Ahmed: Der Held von Bondi Beach

Ein syrischer Einwanderer entwaffnete einen der Terroristen, die in Sydney das Feuer auf Teilnehmer einer Chanukka-Feier eröffnet hatten

  • Barbara Barkhausen
  • Lesedauer: 2 Min.
Anschlag in Sydney &ndash; Ahmed al Ahmed: Der Held von Bondi Beach
Foto: X/The Resonance

Es sind schier unglaubliche Szenen, die in Sydney jemand filmte und die um die Welt gingen: Nachdem zwei Männer das Feuer auf Hunderte das jüdische Chanukka-Fest Feiernde eröffnet hatten, greift plötzlich ein weiterer ein. Zwischen parkenden Autos pirscht er sich an einen der Schützen heran, wirft sich dann von hinten auf ihn, umklammert ihn, entwindet ihm die Waffe, schubst ihn zu Boden. Richtet das Gewehr dann zunächst auf den Angreifer, der sich aufrappelt und zurückweicht. Dann lehnt er es behutsam gegen einen Baum. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Echtheit des Videos bestätigen.

Der da so todesmutig eingegriffen und so wohl vielen Menschen das Leben gerettet hat, heißt Ahmed al Ahmed, stammt aus Syrien, lebt seit 2006 in Australien und hat die dortige Staatsbürgerschaft. Der 43-jährige aus dem Sutherland Shire im Süden Sydneys war an diesem Abend nur zufällig in Bondi. Er trank mit einem Freund Kaffee, als er die Schüsse hörte, berichteten seine Eltern später dem australischen Sender ABC. Der Vater zweier Töchter im Alter von drei und sechs Jahren ist Obsthändler und soll keinerlei Erfahrung mit Waffen oder Kampfsituationen haben, berichten lokale Medien. »Er sah, wie Menschen starben und ihr Leben verloren, und als dem Schützen die Munition ausging, nahm er ihm die Waffe ab, wurde aber selbst getroffen«, berichtete al Ahmeds Mutter gegenüber ABC. Der zweite Schütze hatte auf ihn gefeuert, traf Ahmed wohl mehrmals in die Schulter. Derzeit wird er im Krankenhaus behandelt. Eine Spendenaktion für Ahmed brachte bis Montagnachmittag 1,4 Millionen Dollar ein.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen
→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden
→ Desinformation Fakten entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Vernachlässigte Jugend

Die Politik kümmert sich nicht ausreichend um die Bildung. Das hat Gründe, meint Stefan Otto

Ahmed al Ahmed: Der Held von Bondi Beach

Ein syrischer Einwanderer entwaffnete einen der Terroristen, die in Sydney das Feuer auf Teilnehmer einer Chanukka-Feier eröffnet hatten

Fifa: Nicht reformierbar

Christoph Ruf blickt auf die Fußball-WM im kommenden Jahr – und die Ticketpreise

Ein Pinochetist wird Präsident von Chile

Martin Ling über den Wahlsieg von José Antonio Kast

Das Ende der alten BRD: Kein Grund zur Trauer

Yossi Bartal trägt die alte BRD zu Grabe und will für eine andere Erzählung, ein anderes Deutschland kämpfen

Mehr Zwangsräumungen: Regierung verbaut Zukunft

Anton Benz über den traurigen Rekord von erzwungenen Entmietungen

Kristina Schröder: Fies mit Herz

Kristina Schröder (CDU) hat den Kampf gegen Behinderte eröffnet, stellt Christof Meueler fest

Verbrenner-Aus kassiert: Sieg der Konzernlobby

Jana Frielinghaus zum Abschied vom Ende der Neuzulassung nur noch emissionsfreier Fahrzeuge ab 2035

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -