Der Autor Kirill Medwedew

, geboren 1975 in Moskau, ist Dichter, Essayist, Übersetzer, politischer Aktivist, Gründer des »Freien marxistischen Verlages«, Sänger und Gitarrist der Gruppe »Arkadi Koz«. Er studierte an der Geschichtsfakultät und am Literaturinstitut »Maxim Gorki«. 2002 wurde er für seine Gedichte für den Andrej-Bely-Literaturpreis nominiert, den er 2014 auch bekam. Seine Gedichte wurden in mehrere Sprachen übersetzt.