Einsatzkräfte bringen schweres Gerät für Such- und Rettungsmaßnahmen im teilweise eingestürzten Amazon-Verteilzentrum in Edwardsville in Stellung. Foto: dpa/AP/Daniel Shular

»Wir streiken für bessere Bezahlung, eine sichere Anzahl von Beschäftigten und für andere notwendige Verbesserungen unserer Arbeitsbedingungen«, so die Gruppe Amazonians United Chicagoland in einer Erklärung. Die Organisation vertritt Beschäftigte in zwei Amazon-Warenlagern in Chicago, die am Mittwoch für einige Stunden in den Ausstand traten, und sie ist eine der Vorreiterinnen in der Arbeiterselbstorganisation beim Digitalkonzern. Anders als in Deutschland gibt es in den USA keine jahrelange Tradition von Streiks bei Amazon - mit über einer Million Mitarbeitern immerhin der zweitgrößte private Arbeitgeber im Land - vor Weihnachten, weil es keine Gewerkschaften bei dem Onlinewarenhaus gibt.

Im April erst hatte Amazon eine monatelange Gewerkschaftskampagne in einem Warenhaus in Alabama mit schmutzigen Tricks und Propaganda niedergeschlagen, die Abstimmung ging im Sinne des Unternehmens aus. Anfang Dezember urteilte das National Labor Relations Board, dass die Wahl wegen illegaler Einmischung des Arbeitgebers wiederholt werden muss. Weil das regulatorische »playing field«, die gesetzgeberischen Anforderungen an die Wahl von Betriebsräten, durch jahrelange Anti-Gewerkschaftspolitik auf allen politischen Ebenen so schlecht ist, ist die Wahl einer offiziellen Gewerkschaftsvertretung in vielen US-Großunternehmen kaum möglich. Deswegen organisieren sich die Arbeiter in Chicago mit Amazonians United aktuell als Basisorganisation. Die Arbeiter in den Packstationen wären gezwungen, »zu schnell« zu arbeiten, das belaste den Körper zu sehr, außerdem müsse die »schwere Arbeit« von regulär vorkommenden 10-Stunden-Schichten besser bezahlt werden, so die Organisation. Amazon habe mehrfach Versprechungen zu Bonuszahlungen gebrochen.

Der Konzern erklärte zum vierstündigen Streik gegenüber der »Chicago Tribune« nur, man unterstütze das Recht der eigenen Beschäftigten auf Protest, halte diesen aber für grundlos, weil man gute Bezahlung biete.

Wie sehr das Amazon-Credo vom schnellen Kundenservice und etwa der Ein-Tages-Lieferung nicht nur körperlich aufreibend für seine Beschäftigten, sondern gar tödlich sein kann, zeigt ein Vorfall in einem Warenhaus in Kentucky. Als am 10. Dezember eine Serie von Tornados über mehrere Bundesstaaten hinweg zog, wurde auch das Amazon-Warenhaus in Edwardsville getroffen. Sechs Arbeiter starben dabei, als ein Teil des Gebäudes einstürzte. Das Management des Warenlagers hatte die Beschäftigten offenbar erst in den letzten Minuten in Schutzräumen in Sicherheit gebracht.

Das kaum zu schaffende Quotensystem an den Paketbändern würde den Beschäftigten ein starkes »incentive« geben, möglichst lange am Band stehenzubleiben - in diesem Fall trotz der Windwarnung des nationalen Wetterdienstes -, erklärte der Soziologe Jason Struna von der Puget University gegenüber dem »St. Louis Public Radio«. Allein die schiere Größe des Warenhauses sei ein Problem - bei den Toilettengängen im Normalbetrieb und der Tornado-Gefahrensituation im Besonderen. Was in Edwardsville passiert sei, »passt in ein größeres Muster: Amazon bringt seine Arbeiter am Arbeitsplatz in Gefahr, sowohl in Alltagssituationen als auch in Notfällen«, heißt es in einem Brief, den eine Gruppe von Parlamentariern des US-Kongresses um Senatorin Elizabeth Warren sowie die Abgeordneten Cori Bush und Alexandria Ocasio Cortez zu Wochenbeginn an Amazon-Geschäftsführer Andy Jassy und Gründer Jeff Bezos geschickt hat. Man wolle bis zum 3. Januar Antwort auf Fragen erhalten, »ob Amazon-Regelwerke zum Unglück beigetragen haben«. Die US-Arbeitsschutzbehörde Osha hatte Ende vergangener Woche eine Untersuchung der Vorfälle eingeleitet. Schon vorher hatten Journalisten immer wieder schockierende Arbeitsbedingungen bei Amazon aufgedeckt.

Die rund 250 000 Fahrer und Paketboten von Amazon im Land, angestellt bei rund 3000 outgesourcten Kleinunternehmen wiederum berichten, das sie besonders in der jährlichen Hochzeit zwischen Black Friday Ende November und Weihnachten durch die hohe Zahl an Bestellungen und den Arbeitsdruck Pakete regulär noch bis 22 Uhr auszuliefern, häufig auf Sicherheitsmaßnahmen wie Pausen zu verzichten. Einen Einblick in die Arbeitsbedingungen der Fahrer lieferte in den vergangenen Monaten die Videoplattform TikTok. Viele der zumeist jungen Amazon-Fahrer laden Videos über ihre Arbeitserfahrung hoch. Sie zeigen Überarbeitung, Pinkeln in Plastikflaschen und auch Auslieferungen während laufender Naturkatastrophen oder Interaktionen mit aggressiven Paketempfängerinnen - und auch Lohnraub. Im Februar hatte die US-Handelskommission FTC den Konzern verurteilt, seinen Fahrerinnen Trinkgelder in Höhe von 61 Millionen Dollar aus den vergangenen zwei Jahren auszuzahlen. Vergangene Woche berichtete »Bloomberg«, Amazon habe im Fall Edwardsvielle Fahrer noch 90 Minuten vor dem Tornado angewiesen weiter auszuliefern, ihr Manager erzählte ihnen, die Sturmsirenen seien »nur eine Warnung«. Einer Fahrerin in Illinois wurde laut dem Tech-Portal »The Verge« mit Kündigung gedroht, sollte sie nicht trotz Tornado Pakete ausliefern.