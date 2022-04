BB15 - »Zusammenkunft« von Natasha Brown - Eines der beeindruckendsten Bücher dieses Frühjahrs Bücherberge

Eines der beeindruckendsten Bücher dieses Frühjahrs: »Zusammenkunft« von Natasha Brown. Es handelt von einer Frau – in Großbritannien geboren, jung, schön und Schwarz –, die es geschafft hat, im System ganz oben anzukommen. Doch in jedem Moment ist ihr bewusst, was sie das kostete. Auch jetzt noch mit alltäglichem Rassismus und Machogehabe konfrontiert, kann sie sich nicht recht freuen, über die Beförderung in ihrer Firma. »Die Diversität muss sichtbar sein« – nur darum geht es offenbar. Ihr ist eine Rolle zugewiesen, auch in der Familie ihres adligen Freundes. Mit ihrem Gesicht soll sie einem ausbeuterischen System eine moderne Fassade geben.

»Noch nie fand ich den Zusammenhang zwischen fortschrittlicher Identitätspolitik und reaktionären sozialökonomischen Verhältnissen im Konkreten so eindeutig dargestellt wie hier«, meint Irmtraud Gutschke.

Natasha Brown: Zusammenkunft. Roman. Aus dem Englischen von Jackie Thomae. Suhrkamp, 114 S., geb., 20 €