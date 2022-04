Magdalena Andersson (l.), Ministerpräsidentin von Schweden, und ihre finnische Amtskollegin Sanna Marin bewegen sich auf die Nato zu. Foto: picture alliance/dpa/Paul Wennerholm

Mit der Invasion in der Ukraine hat der Kreml den dortigen Konflikt und die Konfrontation der Machtblöcke auf ein extrem gefährliches Niveau gehoben. Auch den nordischen Ländern macht das Furcht, Berichte über Kriegsverbrechen verstärken eine antirussische Stimmung. In Schweden kann diese an der U-Boot-Panik seit den 1980ern anknüpfen, in Finnland werden historische Erinnerungen an Stalins Winterkrieg aktiviert. Putins fatale Entscheidung war in vieler Hinsicht ein Schuss, der nach hinten losging. Helsinki und Stockholm treibt er der Nato zu. Eine solche Veränderung der Sicherheitsarchitektur wird die russische Führung kaum im Sinn gehabt haben. Fatal ist auch: Für die USA ist dieser Trend ein Grund mehr, nicht auf einen schnellen Frieden zum Preis einer neutralen Ukraine hinzuwirken.

Am strategischen Kräfteverhältnis ändert ein Nato-Beitritt von Schweden und Finnen wenig. Ihr Militär kooperiert mit dem Pakt längst, Schweden tat dies bereits im Kalten Krieg. Politisch aber steuern beide Länder tiefer ins Fahrwasser der westlichen Führungsmacht. Zu sagen hätten sie in der Allianz noch weniger als Deutsche und Franzosen. Mehr Sicherheit bringt ein Beitritt nicht, er reißt Brücken zur nötigen Entspannungspolitik ein. Schwedens 1986 ermordeter Premier Olof Palme würde sich im Grab umdrehen.