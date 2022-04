Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) besichtigt 2021 die Erfolge der Klmapolitik der letzten Jahrzehnte am Königssee. Foto: dpa/Felix Hörhager

Es wird wieder Bilder geben diesen Montag, wie Politiker sie lieben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wird bei München »Buchen und andere klimastabile Bäume« pflanzen, viele Landeschefs der Republik werden zum 70. Tag des Baumes ähnliches machen. Und Krokodilstränen darüber vergießen, dass wegen der Klimakrise viele Bäume eingehen.

Im Berliner Innenstadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg geht man davon aus, dass jeder 20. Baum im Bestand nicht mehr zu retten ist. Es ist ihnen zu trocken, zu heiß. In den heftiger und zahlreicher werdenden Stürmen knicken sie um. Vor einigen Jahren sorgte Dauerregen für so aufgeweichte Böden, dass Bäume ebenfalls den Halt verloren und einfach umfielen.

Und wir stehen erst am Anfang der Klimakrise. Kein Wunder, dass Wissenschaftler und Klimaaktivisten immer schriller vor den sich ankündigenden apokalyptischen Zuständen warnen. Trotzdem sabotiert Söder jahrelang den Windkraftausbau, sind CDU, SPD und FDP praktisch ungebrochen für neue Autobahnen, mehr Flugverkehr und was noch so schädlich ist. Konsequent für ihr Handeln wäre es, wenn die pflanzenden Politiker im Anschluss mit der Kettensäge die Bäume wieder abholzen würden. Denn mit ihrer konkreten Politik gehen sie genau so mit der Zukunft um.