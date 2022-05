Der Trabant war einmal ein sehr wichtiges Auto, mit dem man Menschen demütigen konnte (wenn sie nicht mitdurften) Foto: dpa

Nina ist sechs Jah­re alt, als ihr der Vater abhan­den­kommt. Ihre Mut­ter tut sich mit Karl­heinz zusam­men. Karl­heinz besitzt einen Tra­bant; das ist im öst­li­chen Teil Ber­lins in den Acht­zi­gern schon etwas Beson­de­res. Nina wird aller­dings nicht viel davon haben, wie bereits auf den ers­ten Sei­ten von Katha­ri­na Lip­perts Roman über das Erwach­sen­wer­den eines Mäd­chens in Wen­de­zei­ten klar wird. Sie wird nicht ein­mal mit­ge­nom­men auf die ers­te Fahrt, die ihre Mut­ter mit dem neu­en Mann an der Sei­te unter­nimmt, und bleibt ohne Woh­nungs­schlüs­sel am Stra­ßen­rand ste­hen. Ein ver­las­se­nes Kind – auch von jenen, die phy­sisch noch bei ihr sind.

Mit aus­ge­feil­ter Lako­nie beschreibt Lip­pert das Ende ihrer Kind­heit in schwie­ri­gen Fami­li­en­ver­hält­nis­sen, die in den gesell­schaft­li­chen Ver­wer­fun­gen der implo­die­ren­den DDR ihre Par­al­le­len fin­den. Kein Stein bleibt auf dem ande­ren, was sich zum Bes­se­ren zu wen­den scheint, ist sowohl im pri­va­ten als auch im öffent­li­chen Daseins­be­reich immer nur mit neu­en Pro­ble­men ver­bun­den. Für das Kind Nina, das Mäd­chen Nina, die jun­ge Frau Nina beginnt eine anstren­gen­de Zeit der Suche. Nach einem Platz im Leben, nach Lie­be und Freund­schaft, einer Auf­ga­be, einem sinn­vol­len Beruf, ihrem Vater und den Ver­wand­ten. Oft genug scheint es dabei, als ver­hed­de­re sich die Haupt­per­son in einem unüber­sicht­li­chen Koor­di­na­ten­sys­tem der mora­li­schen Wer­te. Sie hei­ra­tet, wird ver­las­sen, wech­selt die Lieb­ha­ber und die Woh­nun­gen, trennt sich, stu­diert und streunt in Bars umher.

Den­noch hat man als Lese­rin nie die Angst, dass Nina über Sex und Bier­büch­sen voll­ends den Halt ver­liert. Viel­leicht liegt es dar­an, wie gründ­lich sie ihre Umge­bung stu­diert, Feld­for­schung nicht nur wäh­rend des Stu­di­ums betreibt, son­dern auch wäh­rend sie isst, trinkt und liebt. So eine über­le­ge­ne Beob­ach­te­rin und Lebens­ana­lys­tin kann ein­fach nicht vom Weg abkom­men, denkt man sich. Selbst der abwe­sen­den Mut­ter und deren Lebens­ge­fähr­ten oder dem Vater und des­sen Mut­ter gewinnt sie posi­ti­ve Sei­ten ab, obwohl sich nie­mand von ihren engs­ten Fami­li­en­mit­glie­dern aus­rei­chend um sie küm­mer­te und es allen Grund gäbe, auf sie wütend zu sein. Sie denun­ziert die Men­schen in ihrer Umge­bung nicht, wen­det sich nicht ab, lamen­tiert nicht. Statt­des­sen beob­ach­tet sie, beschreibt und ord­net ein. Genau dar­aus gewinnt die Prot­ago­nis­tin ihre Stär­ke und die Geschich­te ihren Reiz.

Fast ein Jahr­zehnt lag das auto­bio­gra­fisch gepräg­te Manu­skript bei der Autorin in der Schub­la­de, ehe sie den klei­nen Ber­li­ner Ver­lag fand, der es nun ver­öf­fent­lich­te. Ein Gewinn für all jene, die in der Wen­de­zeit ähn­li­chen Irrun­gen und Wir­run­gen unter­la­gen, ihren Weg her­aus­fan­den oder sich für die Erleb­nis­se der Zeit­ge­nos­sen inter­es­sie­ren. Stark ist der Text in der detail­rei­chen und gekonn­ten Beschrei­bung von Situa­tio­nen, in sei­nem laxen Humor. Um ihn jedoch einen Roman zu nen­nen, hät­ten die Epi­so­den einer über­ge­ord­ne­ten ver­bin­den­den Idee fol­gen müs­sen. Das Zeug dazu hat die Debütantin.

Katharina Lippert: Kletterstangen rosten im Nieselregen. Verlag am Schloss, 2021, 290 S., br., 12 €.