BB17 - "Momente, die du kennst, wenn du Bücher liebst" von Grant Snider UND "Kunst ist wichtig. Weil deine Vorstellungskraft die Welt verändern kann" von Neil Gaiman Bücherberge

In witzigen Miniaturen und pointierten Texten enthält die Graphic Novel von Grant Snider so beinahe alles, was es über Bücher, die Lust am Lesen und die Profession des Schreibens zu sagen gibt. Was kann passieren, wenn ein Ehepaar ein Buch auf der Straße findet? Was verbirgt sich hinter einem großen Autor und in welche schwierigen Situationen kann er geraten? Wie fertig werden mit dem »Scheitergespenst«? Das beschäftigt auch den Bestsellerautor Neil Gaiman, der aus eigener Erfahrung auf den Punkt bringt, warum Bücher so wichtig sind – für den einzelnen wie auch für die Gesellschaft. Wir brauchen unsere Vorstellungskraft, um Zukunft zu gestalten.

Grant Snider: Momente, die du kennst, wenn du Bücher liebst. Aus dem Englischen von Sophia Lindsey. Penguin Verlag, 127 S., geb., 16 €.

Neil Gaiman: Kunst ist wichtig. Weil deine Vorstellungskraft die Welt verändern kann. Illustriert von Chris Riddell. Eichborn Verlag. 112 S., geb., 12 €.