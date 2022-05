Jovana Damnjanovic (l.) und der FC Bayern schieden in der Champions League gegen Paris aus, spielten aber erstmals in der großen Münchner Arena. Foto: imago/Mis

Die Wochen der gro­ßen Ent­schei­dun­gen im Fuß­ball sind auch bei den Frau­en in vol­lem Gan­ge. Um den Titel, inter­na­tio­na­le Start­plät­ze und den Abstieg geht es an die­sem Wochen­en­de in der Bun­des­li­ga. Mit einem Sieg am vor­letz­ten Spiel­tag beim Tabel­len­letz­ten FC Carl Zeiss Jena könn­te der VfL Wolfs­burg die Titel­ver­tei­di­ge­rin­nen vom FC Bay­ern Mün­chen ent­thro­nen. Im Kampf um die Cham­pions League wür­de Tur­bi­ne Pots­dam am Sonn­abend ein Remis rei­chen, um die direk­ten Kon­kur­ren­tin­nen von Ein­tracht Frank­furt in siche­rer Distanz auf Platz vier zu hal­ten. Und soll­ten die Fuß­bal­le­rin­nen des SC Sand nicht gegen den 1. FC Köln gewin­nen, dann müs­sen sie zusam­men mit Jena den Gang in die 2. Bun­des­li­ga antreten.

Kurz vor dem Sai­son­fi­na­le, am Don­ners­tag, stell­te der Deut­sche Fuß­ball-Bund (DFB) in einer digi­ta­len Medi­en­run­de den Sai­son­re­port zur ver­gan­ge­nen Spiel­zeit 2020/2021 vor. Als gro­ßes und medi­al weit­ver­brei­te­tes Schlag­wort blieb von die­ser ein­stün­di­gen Ver­an­stal­tung übrig: »Rekord­um­satz«. Rund 15 Mil­lio­nen Euro haben die 12 Klubs erwirt­schaf­tet und damit knapp zwei Mil­lio­nen mehr als im Spiel­jahr davor. Der DFB hob zudem eine »Stei­ge­rung der media­len Sicht­bar­keit« her­vor. »In den Berei­chen ›Online‹ und ›Print‹ wur­de ein Zuwachs der Reich­wei­ten von rund 15 Pro­zent verzeichnet.«

Wer neben die­sen Erfolgs­mel­dun­gen am Don­ners­tag noch Sieg­fried Diet­rich spre­chen hör­te, der hät­te sich leich­ter­dings ein rosi­ges Bild der Zukunft malen kön­nen. Noch ein, zwei Jah­re – »dann haben wir ein Voll­pro­fi­tum in der Bun­des­li­ga«, sag­te der Vor­sit­zen­de des DFB-Aus­schus­ses Frau­en-Bun­des­li­gen, der zugleich die Frau­en­ab­tei­lung bei Ein­tracht Frank­furt lei­tet. »Jetzt wird es effek­tiv zu einem Auf­bruch kommen.«

Der schon oft ver­kün­de­te Auf­bruch soll laut Diet­rich jetzt dahin füh­ren, »in abseh­ba­rer Zeit mit dem Frau­en­fuß­ball Geld zu ver­die­nen«. Dass dies noch Wunsch­den­ken ist, bele­gen ande­re Zah­len des Sai­son­re­ports: Die Aus­ga­ben aller Bun­des­li­ga­ver­ei­ne sind mit rund 30 Mil­lio­nen Euro dop­pelt so hoch wie die Ein­nah­men. Selbst in die­sem Miss­ver­hält­nis sieht Diet­rich eine gute Ent­wick­lung. »Wir befin­den uns in einer Inves­ti­ti­ons­pha­se«, sag­te er und meint damit die vie­len Klubs, die unter dem Dach eines Lizenz­ver­eins der Män­ner wach­sen sol­len. Die­se neun Bun­des­li­gis­ten sind mit einem durch­schnitt­li­chen Ver­lust von 1,2 Mil­lio­nen Euro für das nega­ti­ve Gesamt­ergeb­nis ver­ant­wort­lich. Die drei rei­nen Frau­en­ver­ei­ne Tur­bi­ne Pots­dam, SGS Essen und SC Sand erwirt­schaf­te­ten hin­ge­gen einen, wenn auch sehr klei­nen finan­zi­el­len Gewinn.

Die­sen Sai­son­re­port, erst der zwei­te, der ver­öf­fent­licht wur­de, lob­te DFB-Vize­prä­si­den­tin Sabi­ne Mammitzsch am Don­ners­tag als Zei­chen der »Trans­pa­renz«. Dass aller­dings nur die Kenn­zah­len der Bun­des­li­ga ins­ge­samt öffent­lich sind und nicht die Finan­zen der ein­zel­nen Ver­ei­ne, macht eine wirk­li­che Ein­schät­zung der Lage kom­pli­ziert. So lässt sich das nach­weis­lich gestie­ge­ne Inter­es­se von Spon­so­ren nicht nach­voll­zie­hen. Sind es am Ende nur der FC Bay­ern, Ein­tracht Frank­furt und der VfL Wolfs­burg, die von den Geld­ge­bern ihrer Män­ner-Bun­des­li­gis­ten pro­fi­tie­ren? Auch die Freu­de über eine grö­ße­re media­le Reich­wei­te und damit gestie­ge­nes Inter­es­se am Fuß­ball der Frau­en kann nur ein­ge­schränkt geteilt wer­den. Denn der DFB trägt mit 1,2 Mil­lio­nen Euro die Hälf­te der Pro­duk­ti­ons­kos­ten des Pay-TV-Part­ners Magen­ta Sport. Kon­kre­te Zuschau­er­zah­len gibt der Sen­der nicht bekannt.

Als Mammitzsch erwähn­te, dass in Sachen Sai­son­re­port ande­re Län­der auf den DFB als Vor­bild schau­en wür­den, sag­te sie auch: »Zumin­dest da sind wir wie­der an füh­ren­der Stel­le.« Die­ser Satz beschreibt die Ent­wick­lung des Fuß­balls der Frau­en in Deutsch­land in den ver­gan­ge­nen Jah­ren. Es ist ein sport­li­cher und wirt­schaft­li­cher Kampf gegen den Trend. Vor allem Eng­land und Spa­ni­en, aber auch Frank­reich sind ent­eilt – mit ihren Ligen und Ver­ei­nen sowie den Natio­nal­teams. Das zei­gen die sport­li­chen Ergeb­nis­se, aber auch Inter­es­se und Akzep­tanz. Mehr als 90 000 Zuschau­er wol­len die Fuß­bal­le­rin­nen des FC Bar­ce­lo­na sehen. Und wäh­rend die Bun­des­li­ga seit Jah­ren im Schnitt weni­ger als 1000 Zuschau­er pro Spiel hat, kom­men in Eng­land durch­schnitt­lich fast vier­mal so vie­le in die Stadien.

Nun ist hier­zu­lan­de kei­nes­wegs alles schlecht. Die Bun­des­li­ga war in die­ser Sai­son die ein­zi­ge Liga mit drei Ver­ei­nen in der Grup­pen­pha­se der Cham­pions League. Die Titel aber gewin­nen ande­re. Was hilft? »Mehr Geld«, sagt Sieg­fried Diet­rich. Das erhofft er sich von dem neu­en Fern­seh­ver­trag ab der Sai­son 2023/2024. Und von den Ver­ei­nen, die wei­ter inves­tie­ren sol­len. Den Anstieg der Per­so­nal­kos­ten auf durch­schnitt­lich fast 1,4 Mil­lio­nen Euro sieht er trotz der ent­stan­de­nen Ver­lus­te als Zei­chen der not­wen­di­gen Pro­fes­sio­na­li­sie­rung. Damit soll der Trend, dass die bes­ten Spie­le­rin­nen die Bun­des­li­ga ver­las­sen, gestoppt wer­den. Mehr Sicht­bar­keit ver­spricht Diet­rich schon in der kom­men­den Sai­son: »Lasst euch über­ra­schen!« Wich­tig sei­en High­light-Spie­le wie jüngst bei den erst­ma­li­gen Auf­trit­ten der Fuß­bal­le­rin­nen aus Mün­chen und Wolfs­burg in den gro­ßen Are­nen ihrer Män­ner­teams. Davon soll es schon bald mehr geben, in der Bun­des­li­ga, »in vier, fünf, sechs gro­ßen Sta­di­en. So kön­nen wir wie­der Vor­rei­ter wer­den«, meint der selbst ernann­te Berufs­op­ti­mist Dietrich.