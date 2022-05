Er wollte etwas Heiteres und dann teilte ihm die »Süddeutschen Zeitung« mit, dass er nicht mehr zu »uns« gehöre Foto: Imago/Zuma Press

Sei­nem klei­nen Buch, schrieb Tho­mas Mann im Sep­tem­ber 1951, gin­ge es bei­na­he wie der schö­nen Hele­na: «Bewun­dert viel und viel geschol­ten.» Es war noch die mil­des­te Art, Ent­täu­schung, Ärger und pures Ent­set­zen in Wor­te zu fassen.

Mona­te vor­her, als nach und nach die Rezen­sio­nen zu sei­nem Roman «Der Erwähl­te» ein­tra­fen, hat­te alles ganz anders geklun­gen. Da war von «gräu­li­cher Lek­tü­re» die Rede und bösem, mons­trö­sem Wider­wil­len, den sei­ne Erzäh­lung aus­ge­löst hat­te. «Hel­les Ent­zü­cken und spei­en­der Wider­wil­le», schrieb er ins Tage­buch, «ste­hen ein­an­der unbe­greif­lich schroff neben­ein­an­der.» Er wun­der­te sich: «Mit 76 noch sol­chen Mei­nungs­tu­mult zu erre­gen, ist kuri­os.» Die­sen Furor, ja den Hass, der ihm ent­ge­gen­schlug, hat­te er sich nicht vor­stel­len kön­nen. Aber er war mit­ten in den Kal­ten Krieg gera­ten, in den USA, wo er noch leb­te, ver­däch­tigt, kom­mu­nis­ti­schen Ideen anzu­hän­gen, im Wes­ten Deutsch­lands als Deutsch­land-Has­ser attackiert.

Etwas Leich­tes hat­te er schrei­ben wol­len, ein Buch zur Erho­lung nach den Anstren­gun­gen, die der «Dok­tor Faus­tus» gekos­tet hat­te. «Das Komi­sche», schrieb er im Okto­ber 1947 an sei­ne ame­ri­ka­ni­sche Mäze­nin Agnes E. Mey­er, «das Lachen, der Humor erschei­nen mir mehr und mehr als Heil der See­le; ich dürs­te danach … und mache mich anhei­schig, bei düs­te­rer Welt­la­ge das Hei­ters­te zu erfinden.»

Der «Faus­tus» war Mona­te vor­her, im Febru­ar, fer­tig gewor­den. Seit­dem such­te er nach dem Gegen­stand fürs nächs­te Buch. Er fand ihn in Hart­mann von Aues mit­tel­al­ter­li­cher Gre­go­ri­us-Legen­de, die er schon als Zwan­zig­jäh­ri­ger ken­nen­ge­lernt hat­te. Es ist die unglaub­li­che Geschich­te vom guten Sün­der, der, her­vor­ge­gan­gen aus einer Geschwis­ter­be­zie­hung, aus­ge­setzt und damit der gött­li­chen Fügung über­las­sen, geret­tet und von einem Abt erzo­gen wird. Und der schließ­lich auf­bricht, sei­ne Eltern zu suchen, ins kriegs­ver­wüs­te­te Land sei­ner inzwi­schen ver­wit­we­ten Mut­ter kommt, den Feind besiegt, Her­zog wird und die eige­ne Mut­ter hei­ra­tet. Erst nach Jah­ren erfährt er von sei­ner Her­kunft. Er ent­sagt nun der Herr­schaft, sucht ange­ket­tet Buße auf einem kah­len Mee­res­fel­sen, wo ihn ein dün­ner Trank aus einer Boden­spal­te am Leben hält, wird aus sei­ner Ernied­ri­gung erlöst und nach sieb­zehn Jah­ren unter lau­tem Glo­cken­schwall zum Papst gewählt.

Das alles lässt Tho­mas Mann vom iri­schen Mönch Cle­mens im Klos­ter St. Gal­len erzäh­len, und der wahrt augen­zwin­kernd und mit sprach­li­cher Fines­se die Distanz zu der hoch­dra­ma­ti­schen und aber­wit­zi­gen Geschich­te, gibt sich locker und ver­spielt, geizt nicht mit Iro­nie und ver­schafft der Legen­de von Inzest, Buße, Gna­de, Erlö­sung und Ver­ge­bung den humor­vol­len Unter­ton. Der Roman, ein fili­gra­nes Meis­ter­stück, ist tat­säch­lich eine der hei­ters­ten Pro­saar­bei­ten des Autors gewor­den, aber auch eine, die im Schat­ten der ande­ren Roma­ne steht.

Jetzt, in der Gro­ßen kom­men­tier­ten Frank­fur­ter Aus­ga­be, erhel­len Hein­rich Dete­ring und Maren Ermisch erst­mals in die­sem Umfang und die­ser Inten­si­tät Vor­aus­set­zun­gen, Hin­ter­grün­de, Ent­ste­hung, die reli­giö­sen, his­to­ri­schen, kul­tur­ge­schicht­li­chen, psy­cho­lo­gi­schen und sprach­li­chen Bezü­ge der Geschich­te, nicht zuletzt ihre zeit­ge­nös­si­sche Reso­nanz. Auf 550 Sei­ten bie­ten sie im Kom­men­tar­band (der den Text­band im Umfang deut­lich über­ragt) alles, was zum Ver­ständ­nis (und zum Genie­ßen) die­ser Pro­sa mit ihrer Fül­le an Anspie­lun­gen nötig ist.

Das Span­nends­te, zugleich Erschüt­ternds­te ist dabei ein Kapi­tel, in dem aus­führ­lich die damals kon­tro­ver­se Auf­nah­me des «Erwähl­ten» vor allem in West­deutsch­land doku­men­tiert ist. Dem Lob und der Bewun­de­rung stan­den die Stim­men mili­tan­ter Tho­mas-Mann-Geg­ner gegen­über, die, an Wucht, Schär­fe und Bös­ar­tig­keit nicht zu über­bie­ten, bald die Debat­te domi­nier­ten. «Der Tumult der Mei­nun­gen ist in einem Aus­maß poli­tisch bestimmt», schrei­ben die Her­aus­ge­ber, «der heu­te kaum noch vor­stell­bar ist.» Noch ein­mal fei­er­ten nam­haf­te, oft NS-belas­te­te Kri­ti­ker ihren Sieg über den Emi­gran­ten und «ehe­ma­li­gen Lands­mann». Ihr Vor­wurf: Vater­lands­ver­rat.

Selbst Wil­helm E. Süs­kind, der ein­mal mit Klaus und Eri­ka Mann befreun­det war, mein­te in der «Süd­deut­schen Zei­tung», dass Tho­mas Mann nicht mehr zu «uns» gehö­re. Er bekräf­tig­te, was im Som­mer 1947 die US-Mili­tär­be­hör­de in Bay­ern unter mehr als acht­zig Befrag­ten, meist Bil­dungs­bür­ger mit Dok­tor­ti­tel, ermit­telt hat­te. Auf die Fra­ge: «Wollt ihr Tho­mas Mann wie­der­ha­ben?» ant­wor­te­te eine kla­re Mehr­heit mit Nein.

«Der Clan Mann», hieß es 1950 in der FAZ, «ist eine Gift­zis­ter­ne gewor­den» und Tho­mas Mann der «Expo­nent einer bis zur Dumm­heit gehen­den Abnei­gung gegen Deutsch­land». Nun­mehr, bei Betrach­tung des «Erwähl­ten», warf man ihm Grei­sen­lüs­tern­heit, Sprach­ver­hun­zung, eit­le Selbst­be­spie­ge­lung, mora­li­sche Halt­lo­sig­keit und unwi­der­ruf­li­che Welt­ver­schlos­sen­heit vor. Der Ger­ma­nist Hans Schwer­te, der noch Hans Schnei­der war, als er bei der SS dien­te, sprach von «Jon­gleur-Vir­tuo­si­tät» und «Skan­dal­pi­kan­te­rien», unter­stell­te Tho­mas Mann eine Mit­schuld an der «all­ge­mei­nen Glau­bens- und Wert­zer­stö­rung der ›Neu­zeit‹» und erkann­te zwi­schen ihm und sei­nem «Bru­der Hit­ler» gar eine «Bru­der­schaft des Has­ses». Im Klar­text: Der Roman bewir­ke, so die Her­aus­ge­ber, «mit sei­nen lite­ra­ri­schen Mit­teln das­sel­be Zer­stö­rungs­werk wie Hit­ler in Krieg und Konzentrationslagern.»

War­um haben Sie den «Erwähl­ten» geschrie­ben, frag­te Ende 1951 Eber­hard Hil­scher, ein jun­ger DDR-Ger­ma­nist, Tho­mas Mann in einem Brief, und der reagier­te mit einer Gegen­fra­ge: «Und wenn ich nun ant­wor­te­te: ›Ich woll­te ein­fach eine schö­ne Geschich­te erzäh­len‹ – wür­de es sehr fri­vol klin­gen? Habe ich sie etwa nicht schön erzählt und sie aus­ge­schmückt, wie es der Viel­ge­schmäh­ten noch nie gesche­hen war?» Er habe das Mythisch-Ent­fern­te unter Nut­zung aller Mit­tel nur «etwas genau­er» gemacht, es «ver­wirk­licht», schrieb er. Und: «Ich müß­te mich ganz und gar ver­schrie­ben haben, wenn nicht auch die­ses Buch mein Grund­ver­hält­nis zum Sein und zum Leben aus­drück­te: Sym­pa­thie. Ich habe die Men­schen nie zu ver­wir­ren gesucht, son­dern habe gesucht, sie zu befrie­di­gen, zu trös­ten – und zu erhei­tern. Erhei­te­rung tut ihnen gut, sie löst den Haß und die Dumm­heit …» Es sei ihm über­haupt nur dar­um gegan­gen, bekann­te er auch an ande­rer Stel­le, der Welt «etwas höhe­re Hei­ter­keit zu brin­gen, denn »die­se höhe­ren Spä­ße … las­sen am bes­ten Gram und Grau­en der Zeit vergessen«.

»Der Erwähl­te«, im März 1951 in zehn­tau­send Exem­pla­ren bei S. Fischer erschie­nen, kam bald auch in den USA und in meh­re­ren euro­päi­schen Län­dern her­aus. Nur im katho­li­schen Irland fand man ihn so anstö­ßig, dass er ver­bo­ten wur­de. In der DDR, behaup­ten die Her­aus­ge­ber, konn­te man ihn erst 1985 lesen, was nun gern kol­por­tiert wird, aber nicht stimmt. 1955 stand der klei­ne Roman erst­mals in der Aus­ga­be der Gesam­mel­ten Wer­ke, die der Auf­bau-Ver­lag zum 80. Geburts­tag Tho­mas Manns vor­leg­te (und die Wal­ter Jan­ka dem Jubi­lar in Kilch­berg über­reich­te), es gab ihn natür­lich eben­so in wei­te­ren Auf­la­gen sowie in der zehn­bän­di­gen Samm­lung der Roma­ne und Erzäh­lun­gen von 1975, eben­falls bei Auf­bau ediert. 1985 (und noch ein­mal 1989) erschien er dann bei Reclam in Leip­zig, dies­mal als Ein­zel­aus­ga­be. Da hat­ten ihn auch in der DDR schon vie­le gelesen.

Tho­mas Mann: Der Erwähl­te, Gro­ße kom­men­tier­te Frank­fur­ter Aus­ga­be Bd. 11/1: Text und 11/2: Kom­men­tar, hg. von Hein­rich Dete­ring und Maren Ermisch, S. Fischer, zusam­men 857 Sei­ten, geb., 139 €.