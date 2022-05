Finnlands Präsident Sauli Niinistö will sein Land in die Nato führen. Foto: dpa/Lehtikuva/Mikko Stig

Die Mehr­heit der Par­tei­en im fin­ni­schen Par­la­ment Eduskun­ta hat sich für einen Nato-Bei­tritt des Lan­des aus­ge­spro­chen. Am Diens­tag ver­öf­fent­lich­te der Ver­tei­di­gungs­aus­schuss eine Stel­lung­nah­me, in der ein Anschluss an das nord­at­lan­ti­sche Mili­tär­bünd­nis als bes­te Lösung für Finn­lands Sicher­heit geprie­sen wird. Am Don­ners­tag wol­len auch Prä­si­dent Sau­li Nii­ni­stö von der kon­ser­va­ti­ven Natio­na­len Samm­lungs­par­tei und die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Minis­ter­prä­si­den­tin San­na Marin ihre Posi­ti­on offi­zi­ell bekannt geben. Zur sel­ben Fra­ge tagt am Sonn­abend der Par­tei­vor­stand der fin­ni­schen Sozi­al­de­mo­kra­ten. Dass es auf ein Bei­tritts­ge­such hin­aus­läuft, ist so gut wie sicher. Es soll noch in die­sem Monat über die Büh­ne gehen, bevor­zugt gemein­sam mit dem Nach­bar­land Schweden.

Nur die Sozi­al­de­mo­kra­ten und die fin­ni­sche Links­par­tei Vasem­mi­sto­lii­t­to haben bis­her kei­ne ein­deu­ti­ge Pro-Nato Posi­ti­on ein­ge­nom­men. Die Lin­ke ist in die­ser Fra­ge zer­strit­ten. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de wur­de auf einer gemein­sa­men Sit­zung von Par­la­ments­frak­ti­on und Par­tei­vor­stand ent­schie­den, einen mög­li­chen Nato-Bei­tritt nicht zur roten Linie in der Regie­rungs­ko­ali­ti­on zu machen. Par­tei­vor­sit­zen­de Li Anders­son erklär­te nach dem Tref­fen: »Weil sich die sicher­heits­po­li­ti­schen Sicht­wei­sen auch bei den Mit­glie­dern von Vasem­mi­sto­lii­t­to im Umbruch befin­den und ein fin­ni­scher Nato-Bei­tritt wahr­schein­lich ist, gibt es kei­nen Grund, wegen die­ser Sache die Regie­rungs­be­tei­li­gung infra­ge zu stellen.«

Vor dem Tref­fen hat­ten sich ein­zel­ne Abge­ord­ne­te der Par­la­ments­frak­ti­on öffent­lich für oder gegen einen fin­ni­schen Nato-Bei­tritt posi­tio­niert. Die Mit­te-Links-Koali­ti­on hät­te aller­dings auch ohne die Vasem­mi­sto­lii­t­to-Frak­ti­on eine knap­pe par­la­men­ta­ri­sche Mehr­heit. Nach einer neu­en Umfra­ge der öffent­lich-recht­li­chen Rund­funk­an­stalt YLE sind mitt­ler­wei­le 76 Pro­zent der Fin­nen für einen Nato-Bei­tritt. Die öffent­li­che Debat­te dreht sich mitt­ler­wei­le auch um die Fra­ge, wie sich Finn­land inner­halb der Nato posi­tio­nie­ren könn­te. Die Lin­ke for­dert, dass Finn­land auch im Fal­le eines Nato-Bei­tritts atom­waf­fen­frei bleibt. Jus­si Sara­mo, Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der des Links­bünd­nis­ses im fin­ni­schen Par­la­ment, beton­te: »So wie Nor­we­gen soll­te Finn­land als Nato-Mit­glied sich mehr auf die ter­ri­to­ria­le Ver­tei­di­gung kon­zen­trie­ren als auf die Unter­stüt­zung der Macht­po­li­tik der Großmächte.«

Unter­des­sen fin­det noch bis zum Ende die­ser Woche ein Groß­ma­nö­ver der Land­streit­kräf­te im west­fin­ni­schen Nii­ni­sa­lo statt. An der Übung »Arrow 2022« neh­men mehr als 3400 Reser­vis­ten mit unge­fähr 150 gepan­zer­ten Fahr­zeu­gen teil. Auch eine bri­ti­sche Kom­pa­nie und Sol­da­ten aus den Nato-Län­dern USA, Lett­land und Est­land neh­men an der Mili­tär­übung teil. Beson­de­re Bedeu­tung kommt im aktu­el­len Kon­text der Teil­nah­me der bri­ti­schen Ein­heit zu. Ende April hat­te die schwe­di­sche Zei­tung »Afton­bla­det« aus schwe­di­schen Regie­rungs­krei­sen durch­ge­sto­chen, dass Groß­bri­tan­ni­en und die USA den bei­den nor­di­schen Län­dern für den Zeit­raum der Bei­tritts­ra­ti­fi­zie­rung Sicher­heits­ga­ran­tien ver­spro­chen haben sol­len. Ein Bei­tritt zum Mili­tär­bünd­nis muss von allen Par­la­men­ten der 30 Nato-Mit­glieds­staa­ten rati­fi­ziert wer­den. Die­ser Pro­zess kann bis zu einem Jahr dau­ern. Laut der Recher­che von »Afton­bla­det« könn­te in die­sem Zeit­raum die bri­ti­sche Mari­ne im Ost­see­raum stär­ke­re Prä­senz zei­gen und der Takt von gemein­sa­men Mili­tär­übun­gen erhöht werden.

Bri­ti­sche Trup­pen sind im Rah­men des EFP-Kampf­ver­bands der Nord­at­lan­tik­pakt-Orga­ni­sa­ti­on bereits in Est­land sta­tio­niert. Nach dem rus­si­schen Angriff auf die Ukrai­ne wur­de die Stär­ke der bri­ti­schen Ein­hei­ten im Bal­ti­kum fast ver­dop­pelt. Momen­tan sind bis zu 1600 bri­ti­sche Sol­da­ten im est­ni­schen Tapa stationiert.