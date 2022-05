Ein behelfsmäßiger Personalausweis mit Fingerabdruck von Walter Ulbricht, der 2017 in Hamburg versteigert wurde. Foto: Christian Charisius/dpa

Kei­ne his­to­risch-sys­te­ma­ti­sche Dar­stel­lung von DDR-Geschich­te will Sieg­fried Prokop mit sei­nem neu­en Buch bie­ten, son­dern rele­van­te Pro­ble­me einer beson­ders kom­pli­zier­ten Zeit dis­ku­tie­ren, die – zumin­dest für unvor­ein­ge­nom­me­ne Leser – auch heu­te noch von beson­de­rem Inter­es­se sein dürf­ten. Es geht um jene zwei Jahr­zehn­te, in denen Wal­ter Ulb­richt die Geschi­cke des ost­deut­schen Staa­tes bestimm­te. Und es geht um Gescheh­nis­se und Ent­schei­dun­gen an einer beson­ders sen­si­blen Gren­ze zwei­er sich kon­trär gegen­über­ste­hen­den, hoch­ge­rüs­te­ten Weltsysteme.

Der ehe­ma­li­ge Pro­fes­sor für Zeit­ge­schich­te an der Hum­boldt-Uni­ver­si­tät zu Ber­lin, in den 90er Jah­ren Vor­sit­zen­der der von Wolf­gang Harich gegrün­de­ten Alter­na­ti­ven Enquete­kom­mis­si­on, lie­fert mit dem neu­en Band wei­te­re Mosa­ik­stei­ne für das noch unvoll­ende­te Bild jenes Staa­tes, der einst gar im poli­ti­schen Feuil­le­ton der Bun­des­re­pu­blik als der »inter­es­san­tes­te in Nach­kriegs­eu­ro­pa« bezeich­net wur­de. Beson­ders her­vor­he­bens­wert ist die Nut­zung neu erschlos­se­ner Archi­va­li­en, durch die hier reflek­tier­te Ereig­nis­se und Per­so­nen kon­kre­te­re Gestalt gewinnen.

Inter­es­sant vor allem die Aus­zü­ge aus Inter­views mit Her­mann Axen und Alfred Neu­mann. Sei­ne Gespräch mit Letz­te­rem hat Prokop bereits vor Jah­ren in einem Band unter dem viel­sa­gen­den Titel »Pol­ter­geist im Polit­bü­ro« ver­öf­fent­licht. Neu­mann war, so Pro­kops Ver­mu­tung, von Ulb­richt als mög­li­cher Nach­fol­ger aus­er­ko­ren wor­den, nach­dem ihm die ziem­lich all­sei­ti­ge poli­ti­sche Unfä­hig­keit sei­nes Zieh­soh­nes Erich Hon­ecker bewusst gewor­den war. Hon­ecker kam dem zuvor, in dem er sei­nem Zieh­va­ter mit einer Intri­ge in den Rücken fiel und am 3. Mai stürzte.

In drei Kapi­teln unter­glie­dert, stellt Prokop – gestützt auf einen Erkennt­nis­schatz aus 50-jäh­ri­ger wis­sen­schaft­li­cher Tätig­keit – sei­ne Sicht auf die Pro­ble­me dar, die jene zwei Dez­en­ni­en unter Ulb­richt geprägt oder zumin­dest tan­giert hat­ten. Dies geschieht teils in sehr knap­per Form, teils in aus­führ­li­che­rer Län­ge, je nach Rele­vanz. Das Buch hat den Cha­rak­ter eines Nach­schla­ge­wer­kes auch und gera­de für jun­ge und jün­ge­re Leser, die wis­sen möch­ten, wie es sich bei­spiels­wei­se mit dem Mehr­par­tei­en­sys­tem ver­hielt, was jüdi­sches Leben in der DDR aus­mach­te, was am 17. Juni 1953 wirk­lich geschah, was sozia­lis­ti­sche Kul­tur bedeu­te­te, wie die Mode aus­sah und bei der Bevöl­ke­rung ankam oder war­um DDR-Bür­ger so ver­ses­sen auf FKK waren. Auf­schluss­reich sind auch die hier auf­ge­nom­me­nen Statistiken.

Ärger­lich ist die lei­der etwas ober­fläch­li­che Lek­to­rie­rung, was an etli­chen Tipp­feh­lern und Wie­der­ho­lun­gen ersicht­lich wird. Pro­kops Buch regt zu neu­en oder erneu­ten wis­sen­schaft­li­chen Debat­ten an, etwa über die Harich-Affä­re oder dar­über, dass die kol­lek­ti­ve Mos­kau­er Füh­rung (und nicht nur KGB-Chef Beri­ja) den Ver­kauf der DDR schon 1953 beschlos­sen hat­te, wie auch über das Reform­kon­zept des DDR-Öko­no­men Fritz Beh­rens und ande­res mehr. Bei Wirt­schafts­his­to­ri­kern könn­te Pro­kops sehr posi­ti­ve Wer­tung der Rol­le des RGW (Rat für­ge­gen­sei­ti­ge Wirt­schafts­hil­fe) sowie des (recht wider­sprüch­li­chen) Füh­rungs­stils von Ulb­richt auf Ein­spruch stoßen.

Bei aller Fül­le meist völ­lig berech­tig­ter Kri­tik an Ulb­richt folgt Prokop schluss­end­lich der Ein­schät­zung Neu­manns, die der Rezen­sent in sei­ner »Klei­nen Geschich­te der SED« (2020) eben­falls äußer­te: »Ulb­richt hin­ter­ließ sei­nem Nach­fol­ger einen intak­ten Staat an der Schwel­le der welt­wei­ten völ­ker­recht­li­chen Aner­ken­nung, eine intak­te sozia­lis­ti­sche Par­tei in einem halb­wegs funk­tio­nie­ren­den Mehr­par­tei­en­sys­tem (CDU, DBD, LDPD und NDPD). Die DDR war nicht nen­nens­wert ver­schul­det … In alle­dem unter­schied sich das Ende der Ära Ulb­richt vom Ende der Ära Hon­ecker.« Ergän­zen könn­te man hier: Bei­de Peri­oden unter­schie­den sich auch in Bezug auf das Ende der sie reprä­sen­tie­ren­den Poli­ti­ker: Für den toten Ulb­richt gab es ein beein­dru­cken­des Trau­er­ge­leit der Ber­li­ner. Hon­eckers Fahrt von der JVA Moa­bit ins Pfarr­haus von Lobe­tal war von wüten­den Men­schen­mas­sen beglei­tet; er starb ein­sam im chi­le­ni­schen Exil.

Zu Recht hebt Prokop die Leis­tung der sei­ner­zeit die USA und die UdSSR füh­ren­den Poli­ti­ker her­vor, John F. Ken­ne­dy und Niki­ta Chruscht­schow, die zwei der gefähr­lichs­ten Kon­flik­te jener Zeit, die Ber­lin-Kri­se 1958/61 und die Kuba-Kri­se 1962, fried­lich lös­ten. Ange­sichts heu­ti­ger Hys­te­rie auf dem inter­na­tio­na­len Par­kett kann man nur mit Respekt zurück­bli­cken, als Diplo­ma­tie noch als Mit­tel zur Erlan­gung von Kom­pro­mis­sen ver­stan­den wur­de. Dem ent­sprang auch das mit den Namen von Wil­ly Brandt und Egon Bahr ver­bun­de­ne Kon­zept »Wan­del durch Annä­he­rung«. Das Ver­dienst einer Dees­ka­la­ti­on gebührt aber auch Ulb­richt, den Sieg­fried Prokop mal wie­der aus der Ver­ges­sen­heit holt.

Siegfried Prokop: Probleme der Geschichte der DDR. Die Ulbricht-Ära. Trafo, 400 S., 34,80 €.