Rayk Wie­land ist »Titanic«-Autor, war Redak­teur bei »Jun­ge Welt«, »Kon­kret« und dann beim Fern­se­hen. Roma­ne ver­fasst er auch. »Belei­di­gung drit­ten Gra­des« heißt sein neu­es­ter, der sati­risch ange­legt ist und der – wie es der Sati­re heu­te oft pas­siert – von der Wirk­lich­keit ein­ge­holt zu wer­den droht. Galt doch das Duell, um das es in dem Roman geht, in Euro­pa bis vor Kur­zem als so aus­ge­stor­ben wie der Angriffs­krieg. Viel­leicht kommt das gepfleg­te Töten unter Män­nern ja auch wie­der in Mode?

Zunächst aber ist es nur die Fik­ti­on, in der sich der Anti­quar Alex­an­der Schill inten­siv für die Geschich­te die­ses Metiers zu inter­es­sie­ren beginnt. Er fängt an, alles an Büchern und Devo­tio­na­li­en zu sam­meln, was für ihn zum The­ma erreich­bar ist. Er tape­ziert die Wän­de sei­ner Küche mit Abbil­dun­gen berühm­ter Show­downs und beun­ru­higt damit sei­ne Freun­din Con­stan­ze immer mehr. Sie lei­det zuneh­mend unter Schlaf­stö­run­gen, wirft nach einer Wei­le das Hand­tuch und ver­lässt ihn. Als Schill her­aus­be­kommt, dass ihr neu­er Lover ihr Psych­ia­ter und Schlaf-Coach, Oskar B. Mar­kov, ist, for­dert Schill den Neben­buh­ler zum Duell.

Die fach­ge­rech­te Durch­füh­rung eines Duells ist aber in der heu­ti­gen Zeit gar nicht so ein­fach. Als Ers­tes wäre da das Pro­blem der Waf­fen­be­schaf­fung. Auf einer Mili­ta­ria-Auk­ti­on, an der Schill teil­nimmt, wird eine Kis­te mit den Hin­ter­las­sen­schaf­ten des letz­ten deut­schen Duells ver­stei­gert. Zwei SS-Män­ner hat­ten sich im Okto­ber 1937 im bran­den­bur­gi­schen Hohen­ly­chen duel­liert. Dabei bekam der eine einen Bauch­schuss und ver­starb ein paar Tage spä­ter im Krankenhaus.

Doch der Preis für die Kis­te mit Doku­men­ta­ti­on, Pis­to­len und einem Kin­der­schuh lie­gen weit über Schills finan­zi­el­len Mög­lich­kei­ten. Völ­lig außer Rand und Band gera­ten, bie­tet er trotz­dem mit, kommt aber bei 75000 Euro wie­der zu sich und gibt auf. Erstei­gert wird das Kon­vo­lut für 76 000 Euro von sei­nem Nach­barn, dem russ­land­deut­schen Mili­ta­ria­händ­ler Nico­lai Lorenz. Der erkennt in Schill einen Geis­tes­ver­wand­ten und lädt ihn nach der Auk­ti­on zu sich nach Hau­se ein.

Es ist schwer zu sagen, ob die Beschrei­bung der Fami­lie von Nico­lai Lorenz, sei­ner Frau Pali­na, sei­nem Onkel Wen­zel, sowie von Rau­hhaar­da­ckel Quiz sati­risch über­trie­ben oder rea­lis­tisch ist. Schills Pro­blem zumin­dest, dass ihn alle für einen Spin­ner hal­ten, sein stil­les Lei­den unter dem all­ge­mei­nen Des­in­ter­es­se an der Erschie­ßung unter Män­nern, trifft hier auf Ver­ständ­nis und Inter­es­se. Nicht nur, dass Onkel Wen­zel nach Schills anre­gen­dem Vor­trag über die Geschich­te des Duells dem Duel­lan­ten in spe vor Begeis­te­rung zwei Kar­ten für Tschai­kow­skis Duell-Oper »Eugen One­gin« schenkt; Nico­lai Lorenz ist sogar bereit, die zwei Pis­to­len aus der SS-Kis­te für das Duell mit Mar­kov zu Ver­fü­gung zu stel­len. Auch das Pro­blem, dass bei den Waf­fen zwecks lega­ler Wei­ter­ver­brei­tung als »Aus­stel­lung­stü­cke« der Schlag­bol­zen ent­fernt wur­de, löst sich in der russ­land­deut­schen Fami­lie in Luft auf: Ein Freund von Lorenz ver­treibt für die betag­ten Model­le sepa­rat – eben­falls ganz legal – die Schlagbolzen.

Das alles ist über wei­te Stre­cken unter­halt­sam und infor­ma­tiv. Wer wuss­te schon, dass 1967 beim letz­ten fran­zö­si­schen Duell, das zwei Par­la­ments­ab­ge­ord­ne­te mit Degen aus­foch­ten, einer der Sekun­dan­ten Jean-Marie Le Pen war, der rechts­ra­di­ka­le Vater jener bis­her erfolg­reichs­ten Frau in der fran­zö­si­schen Poli­tik, der rechts­ra­di­ka­len Marie Le Pen? Oder dass eigent­lich alle halb­wegs intel­li­gen­ten Män­ner, die sich im Lauf der Zeit duel­liert haben, vor ihrem eige­nen Duell grund­sätz­lich gegen Duel­le waren?

Wegen des sati­ri­schen Cha­rak­ters des Romans erfährt der Leser aber nur wenig über das Innen­le­ben der Figu­ren. Ihre äuße­ren Hand­lun­gen, vor allem die Fra­ge, was sie zum Duell treibt, blei­ben des­halb rät­sel­haft. Wenn denn das Duell, wie der Angriffs­krieg, nicht mehr völ­lig absurd erscheint und wie­der in den Män­ne­rall­tag Ein­zug hält, wür­de man sich kom­ple­xer geschil­der­te Roman­fi­gu­ren wün­schen. Und Erklä­run­gen, die über die von Pali­na, Nico­lai Lorenz’ Frau, hin­aus­ge­hen: »Ich den­ke, jeder Mann will im Gehei­men ein Held sein, und Held sein bedeu­tet todes­mu­tig sein. Schon als Kind spie­len sie Krieg und India­ner. Män­ner müs­sen immer kämp­fen, sonst fehlt ihnen die Idee.«

Rayk Wie­land: Belei­di­gung drit­ten Gra­des. Ver­lag Ant­je Kunst­mann, 320 S., geb., 24 €.