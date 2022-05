Ausflug in die Parallelwelt: »Die Ruhe« des Performance-Kollektivs Signa Foto: Erich Goldmann

Es ist wirk­lich schwer aus­zu­hal­ten, als der Arzt Glenn Hirsch­hei­mer sanft, aber bestimmt dar­auf drängt, ich müs­se mich jetzt wirk­lich umzie­hen, damit er mich mit den ande­ren aus mei­ner Grup­pe vor die Tür gelei­ten kann: Vor mir liegt eine jun­ge Frau, die sich vor fünf­ein­halb Stun­den als Delia vor­ge­stellt und mich mit vier ande­ren durch dunk­le Gän­ge und rät­sel­haf­te Situa­tio­nen geführt hat. Jetzt klam­mert sich Delia ver­zwei­felt an mei­ne Hand. »Bit­te lass mich nicht allein«, fleht sie kaum hör­bar. Ich weiß: Ich bin im Thea­ter. Aber es fühlt sich an, als wür­de ich Delia einem unge­wis­sen Schick­sal über­las­sen müs­sen. Wie kann es sein, dass einem ein ganz frem­der, ja ein fik­ti­ver Mensch in ein paar Stun­den in solch einem Maß ans Herz gewach­sen ist?

»Die Ruhe«, die jüngs­te Pro­duk­ti­on von Signa, im Rah­men des Ber­li­ner Thea­ter­tref­fens in Ham­burg zu sehen, fei­er­te ihre Urauf­füh­rung im ver­gan­ge­nen Novem­ber. Das Deut­sche Schau­spiel­haus ver­spricht in sei­ner Ankün­di­gung »eine umfas­sen­de Erho­lung von Trau­ma, Erschöp­fung und Ver­wir­rung«. Klingt ver­lo­ckend, erst recht in die­sen fins­te­ren Zei­ten, oder? Wer bräuch­te nicht ein wenig Ruhe vor die­ser depri­mie­ren­den Begleit­mu­sik des kapi­ta­lis­ti­schen Alltags?

»Die Ruhe« scheint zu hal­ten, was sie ver­spricht: Nach dem Ein­lass in ein ehe­ma­li­ges Post­ge­bäu­de in Ham­burg-Alto­na geht es in einen Ruhe­raum, in dem wir gebe­ten wer­den, uns hin­zu­le­gen, die Augen zu schlie­ßen und durch­zu­at­men, wäh­rend uns eine Stim­me erklärt, wo wir sind: in einem Erho­lungs­zen­trum, das uns auf das Leben im Wald vor­be­rei­ten soll. Das Publi­kum wird in Grup­pen auf­ge­teilt und in uni­for­me Over­alls gesteckt, bevor ein ziem­lich irrer Trip durch die Räu­me des ehe­ma­li­gen Post­amts beginnt – tief hin­ein in die eige­ne See­le. Man­che dür­fen einen ech­ten Regen­wurm in den Mund neh­men, sofern sie dazu bereit sind. Ande­re las­sen sich leben­de Achatschne­cken auf den nack­ten Bauch legen. Eini­ge wer­den Zeu­ge von Schlä­ge­rei­en, Über­grif­fen – und wer ist eigent­lich die kei­fen­de Alte, vor der sie hier alle Angst haben?

Wir ste­hen im Kreis und erzäh­len von unse­ren Ängs­ten und wel­ches Wald­tier wir gern wären. Man­che müs­sen sich von einem mit Erde besu­del­ten Mann ins Gesicht sagen las­sen, es sei­en Frau­en wie sie, die sein Leben zer­stört hät­ten. Wir wer­den ange­schrien, mit Wald­sup­pe bewir­tet, wäh­rend eine klei­ne Band mit zwei rät­sel­haf­ten Sän­ge­rin­nen trau­ri­ge Lie­der spielt. Wir müs­sen mit anse­hen, wie sich Delia die See­le aus dem Leib kotzt, wäh­rend ein Mann davon erzählt, wie er als Jun­ge ver­ge­wal­tigt wur­de. Wir rau­chen heim­lich auf der Toi­let­te, trin­ken Schnaps dazu, wer­den dafür von einem stren­gen Auf­se­her ange­schnauzt, wer­fen in einem wei­te­ren Raum mit Gum­mi­aa­len um uns, wäh­rend wir dazu immer wie­der das Wort »Ver­wand­lung« brül­len. Zuge­ge­ben, das klingt abstrus, man­ches viel­leicht lächer­lich, es ist aber auch grenz­wer­tig bis grenz­über­schrei­tend, was da geschieht. In sei­ner inne­ren Logik ist es aber tat­säch­lich stau­nens­wert prä­zi­se und in sei­ner impli­zi­ten Bot­schaft tief berüh­rend. Das dänisch-öster­rei­chi­sche Thea­ter­kol­lek­tiv hat sich in den ver­gan­ge­nen gut 15 Jah­ren mit extrem auf­wen­di­gen, immer­si­ven Lang­zeit­in­sze­nie­run­gen an ver­las­se­nen Orten, aber auch mit einer radi­ka­len, zur Mythen­bil­dung ein­la­den­den Arbeits­wei­se einen gera­de­zu legen­dä­ren Ruf erar­bei­tet. Das Ensem­ble lebt gemein­sam über Mona­te zusam­men am Ort der Insze­nie­rung, auch zwi­schen den Vor­stel­lun­gen, iso­liert sich weit­ge­hend von der Außen­welt. Die­se Her­me­tik erfüllt einen künst­le­ri­schen Zweck: Viel­leicht nur so kön­nen die­se fas­zi­nie­ren­den Par­al­lel­wel­ten ent­ste­hen, mit denen Signa das Per­for­mance-Thea­ter auf eine ganz neue Dring­lich­keits­ebe­ne gehievt hat.

Dabei ist es gar nicht so, dass die­se geschlos­se­ne Welt jeg­li­chen Anschein von Künst­lich­keit ver­mie­de. Wenn in der Kan­ti­ne ein Chor mehr schlecht als recht von Wald­sehn­sucht singt, dürf­te wohl kaum jemand glau­ben, dass das hier irgend­wie »echt« ist. Und der »Wald­trakt«, in dem ver­zwei­fel­te Gestal­ten in der Wald­zwei­sam­keit und spä­ter Wald­ein­sam­keit auf die Eins­wer­dung mit dem Wald war­ten, ist ganz ein­deu­tig Thea­ter im Thea­ter. Aber auch, wenn man sich immer wie­der bewusst wird, dass man sich in einem Spiel befin­det, ent­steht ein Sog, der auch fas­zi­niert, wenn man sich ver­ge­gen­wär­tigt, dass die­se gan­ze Sto­ry für alle jeweils 30 Besucher*innen funk­tio­nie­ren muss, von denen jede*r einen zumin­dest in Ein­zel­hei­ten ande­ren Abend erlebt. Dabei ent­steht eine gro­ße, nicht nur kör­per­li­che Nähe zum Publi­kum. Das Ent­schei­den­de aber ist, dass eine Ver­bin­dung zwi­schen »ech­ten« Men­schen mög­lich wird, näm­lich eine Gemein­schaft der Zuschau­en­den. Genau die­se Begeg­nun­gen sind es, die dann ästhe­tisch und auch ganz prak­tisch über den Rah­men des Stücks hin­aus­wei­sen. Die vor ein paar Stun­den erst ent­stan­de­nen Grup­pen ste­hen nach der Vor­stel­lung noch lan­ge bei­sam­men. Signa hat aus Frem­den fast so etwas wie Freun­de gemacht, Asso­zia­tio­nen frei­er Indi­vi­du­en, zumin­dest auf Zeit. Vor allem des­we­gen ist »Die Ruhe« wohl das Stück der Stun­de, weni­ger wegen Dau­er­bren­nern wie Kli­ma­ka­ta­stro­phe und eso­te­ri­scher Sinn­su­che, die in die Insze­nie­rung ein­ge­wo­ben sind.

Der Grund­ge­dan­ke ist, im Gegen­satz zum insze­na­to­ri­schen und infra­struk­tu­rel­len Auf­wand, bei­na­he schlicht: Die Sehn­sucht, eins mit Wald und Natur zu wer­den, ist die roman­ti­sche Vor­stel­lung, einen sinn­haf­ten Ort in die­ser Welt zu fin­den, über die eige­ne mensch­li­che Exis­tenz hin­aus. Wofür die real exis­tie­ren­de Gesell­schaft offen­bar nicht recht taugt. Dabei, das ist die the­ra­peu­ti­sche Wir­kung die­ser Anstalt, wird die­se Sehn­sucht nach einer geis­ti­gen Hei­mat, ob man sie nun intel­lek­tu­ell oder spi­ri­tu­ell ver­steht, viel­leicht vor allem dort befrie­digt, wo man in mensch­li­che Gemein­schaft gelangt. Wie sich aller­lei Heils­leh­ren dar­an näh­ren, führt die »Die Ruhe« plas­tisch vor – und ver­ab­reicht das Gegen­gift gleich mit. Delia auf dem Hau­fen Erde zurück­zu­las­sen, wäh­rend sie fle­hend bit­tet, sie nicht allein­zu­las­sen, das bricht mir fast das Herz – und ich bin nicht der Ein­zi­ge, der in die­sem teuf­li­schen Erho­lungs­heim Trä­nen in den Augen hat. Zum Glück weiß ich, dass sie »nur« eine Schau­spie­le­rin ist – und zum Glück bin ich nach die­sem lan­gen, selt­sa­men Trip nicht allein.

Vor­stel­lun­gen im Rah­men des Thea­ter­tref­fens: 18., 19. und 20. Mai

www.berlinerfestspiele.de