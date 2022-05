Unter der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson bricht Schweden mit der Tradition der militärischen Bündnisfreiheit. Die konservativen Moderaten von Ulf Kristersson arbeiteten schon länger darauf hin. Foto: dpa/Henrik Montgomery

Mit ihrer Ent­schei­dung für einen Bei­tritt des Lan­des zur Nato gibt Schwe­dens Sozi­al­de­mo­kra­tie das poli­ti­sche Erbe von Olof Pal­me preis. Die bür­ger­li­che Oppo­si­ti­on stand im Reichs­tag bereits Gewehr bei Fuß. Für Schwe­den bedeu­tet der Schritt das Ende einer 200-jäh­ri­gen Tra­di­ti­on mili­tä­ri­scher Bünd­nis­frei­heit. Sie ermög­lich­te es dem skan­di­na­vi­schen Land, Krieg vom eige­nen Ter­ri­to­ri­um über vie­le Genera­tio­nen fern­zu­hal­ten. Die Alli­anz­frei­heit gab Schwe­den wäh­rend des Ost-West-Kon­flikts Raum für ein eige­nes Modell, für glaub­wür­di­ge Ent­span­nungs­po­li­tik und Soli­da­ri­tät ohne ideo­lo­gi­sche Scheu­klap­pen. Nach dem »drit­ten Weg« wird nun auch die Unab­hän­gig­keit von den geo­stra­te­gi­schen Macht­spie­len der Groß­mäch­te geop­fert. Schwe­den ist bereits enger Nato-Part­ner. Mehr Sicher­heit bringt ihm ein Bei­tritt nicht. Im Gegen­teil: Es wird fes­ter Teil eines Sze­na­ri­os, über das in ers­ter Linie Washing­ton bestimmt.

Russ­lands Angriff auf die Ukrai­ne hat Schwe­dens Regie­rung alte Über­zeu­gun­gen über Bord wer­fen las­sen. Nato-Krie­ge haben kein sol­ches Aha-Erleb­nis aus­zu­lö­sen ver­mocht. Auto­ri­tä­re Staa­ten stün­den nun gegen Demo­kra­tien. Wie pas­sen Erdo­gans Krie­ge, rechts­au­to­ri­tä­re Nato-Part­ner oder die Olig­ar­chie der west­li­chen Füh­rungs­macht, die eine uni­po­la­re Welt­ord­nung zemen­tie­ren will, in die­ses Sche­ma? Und auch zu Pal­mes Zei­ten ver­zich­te­te Schwe­den nicht auf Par­tei­nah­me – son­dern behielt die Opti­on auf Neu­tra­li­tät im Krieg. Dies im Affekt auf­zu­ge­ben, ohne brei­te Debat­te und Volks­be­fra­gung, ist Schwe­dens Demo­kra­tie unwür­dig. Die Waf­fen-Lob­by dankt. Dabei beklagt das Stock­hol­mer Frie­dens­for­schungs­in­sti­tut Sipri seit Jah­ren ein neu­es Wett­rüs­ten. Die Logik kon­kur­rie­ren­der Blö­cke heizt die Kon­fron­ta­ti­on an, die Ukrai­ne ist ein Kul­mi­na­ti­ons­punkt. Stock­holms Schritt führt die Welt wei­ter in die fal­sche Richtung.