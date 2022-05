EZB-Chefin Christine Lagarde nach einer EZB-Ratssitzung im März Foto: dpa/Daniel Roland

Bei der Geld­po­li­tik, heißt es, geht es gar nicht mal so sehr um die kon­kre­ten Maß­nah­men der Noten­ban­ken, son­dern wie sie kom­mu­ni­ziert wer­den. Ein Para­de­bei­spiel für eine sol­che Kom­mu­ni­ka­ti­on ist die Rede, die der jet­zi­ge ita­lie­ni­sche Minis­ter­prä­si­dent Mario Draghi sei­ner­zeit als Chef der Euro­päi­schen Zen­tral­bank (EZB) im Som­mer 2012 auf dem Höhe­punkt der Euro­kri­se in Lon­don vor Inves­to­ren hielt: »Im Rah­men unse­res Man­dats ist die EZB bereit, alles Not­wen­di­ge zu tun, um den Euro zu erhal­ten. Und glau­ben Sie mir, es wird genug sein«, ver­si­cher­te Draghi damals in sei­ner Rede.

Die­se zwei Sät­ze genüg­ten, dass sich die Finanz­märk­te beru­hig­ten. Ihre Reak­ti­on wird mitt­ler­wei­le als Draghi-Effekt bezeich­net. Da ist es fast neben­säch­lich, dass das damals impli­zit von Draghi ange­kün­dig­te Anlei­henkauf­pro­gramm OMT nie­mals akti­viert wurde.

Über die Euro­kri­se sprach auch Draghis Nach­fol­ge­rin Chris­ti­ne Lagar­de ver­gan­ge­ne Woche bei einer Kon­fe­renz der slo­we­ni­schen Zen­tral­bank. Doch wäh­rend vor zehn Jah­ren Staats­schul­den, Rezes­si­on und Mas­sen­ar­beits­lo­sig­keit die Pro­ble­me waren, ist es heu­te die hor­ren­de Infla­ti­on in der Wäh­rungs­uni­on. Die EU-Kom­mis­si­on schätzt in ihrer Früh­jahrs­pro­gno­se, dass die Prei­se in der Euro­zo­ne die­ses Jahr um über sechs Pro­zent stei­gen werden.

Des­halb wird erwar­tet, dass die EZB wie­der han­delt, doch dies­mal nicht Anlei­hen kauft und Zin­sen senkt, son­dern die Zin­sen anhebt. Seit über zehn Jah­ren hat die EZB das nicht mehr getan. Der­zeit liegt der Leit­zins, mit dem sich die Ban­ken bei der Zen­tral­bank Geld lei­hen kön­nen, bei null Prozent.

Eini­ge Mit­glie­der des EZB-Rats hat­ten zuletzt schon ange­deu­tet, dass sie im Juli eine Erhö­hung der Zin­sen beschlie­ßen könn­ten. Nur EZB-Che­fin Lagar­de schwieg – bis zu ihrer Rede in Slo­we­ni­en. »Eini­ge Zeit« nach dem vor­aus­sicht­li­chen Ende der EZB-Anlei­he­käu­fe zu Beginn des drit­ten Quar­tals wer­de die Zen­tral­bank den Leit­zins erhö­hen, sag­te sie da und sprach dies­be­züg­lich von »weni­gen Wochen«.

Was zunächst rela­tiv unkon­kret klingt, wird von Exper­ten als Bestä­ti­gung inter­pre­tiert, dass die Zins­wen­de im Som­mer kommt. »Das ist schon der Wink mit dem rich­tig dicken Zaun­pfahl. Deut­li­cher kann man einen sol­chen Hin­weis nicht machen. Bei dem EZB-Tref­fen am 21. Juli wer­den wir die ers­te Zins­er­hö­hung bekom­men«, kom­men­tier­te Cars­ten Brze­ski, Chef­volks­wirt der ING-Bank, Lagar­des Wor­te gegen­über der Deut­schen Welle.

Eine Zins­wen­de könn­te vor allem den Euro gegen­über dem Dol­lar stär­ken. Der­zeit befin­det sich die US-Wäh­rung im Höhen- und die euro­päi­sche im Sink­flug. Das macht vie­le Waren, die impor­tiert wer­den müs­sen, in der Euro­zo­ne teu­rer und befeu­ert so die Infla­ti­on. Man spricht des­we­gen auch von impor­tier­ter Infla­ti­on. Höhe­re Zin­sen könn­ten dies­be­züg­lich Abhil­fe schaffen.

Doch kann die Zins­wen­de auch nega­ti­ve Neben­ef­fek­te haben. Es wird bereits davor gewarnt, dass Kre­di­te fürs Eigen­heim wie­der stei­gen. Der Traum von den eige­nen vier Wän­den rückt dafür für vie­le in noch wei­te­re Fer­ne. Es gibt des­we­gen Stim­men, dass es bald zu Ende sein könn­te mit der Immo­bi­li­en­bla­se. Doch nicht nur Häus­le­bau­er könn­ten über die Zins­wen­de schimp­fen. Auch Unter­neh­men, die sich über fest­ver­zins­li­che Anlei­hen finan­zie­ren, spü­ren die Zins­wen­de schon. Ihre Gläu­bi­ger ver­lan­gen wie­der mehr Ren­di­te. Und das in einer rela­tiv unsi­che­ren Zeit, in der kei­ner so genau weiß, wo es lang geht. Das Wort der Stag­fla­ti­on, also dass es zu einer sta­gi­nie­ren­den Wirt­schafts­leis­tung mit gleich­zei­tig hoher Infla­ti­on kom­men könn­te, geis­tert schon durch die Wirtschaftsressorts.

Gleich­zei­tig machen stei­gen­de Zin­sen es auch den Regie­run­gen kost­spie­li­ger, sich zu ver­schul­den. So stei­gen die Ren­di­ten auf Staats­an­lei­hen wie­der an. »Die EZB steht also vor der unbe­que­men Wahl zwi­schen zwei Übeln. Denn unab­hän­gig davon, ob sie ihrem kla­ren Man­dat folgt oder sich mit der Infla­ti­ons­be­kämp­fung wei­ter Zeit lässt, stets dürf­ten die hoch­ver­schul­de­ten Staa­ten Süd­eu­ro­pas stär­ker unter Druck gera­ten als der star­ke Nor­den«, schreibt der ehe­ma­li­ge »Wirt­schafts­wei­se« Bert Rürup in einem Gast­bei­trag im »Han­dels­blatt«. Es sei daher nicht aus­ge­schlos­sen, »dass der Euro vor sei­ner nächs­ten gro­ßen Bewäh­rungs­pro­be steht«.

Ins­be­son­de­re Ita­li­en wird dies­be­züg­lich immer wie­der als Pro­blem­fall genannt. Die Schul­den des Lan­des betru­gen Ende ver­gan­ge­nen Jah­res rund 150 Pro­zent der Wirt­schafts­leis­tung. Gleich­zei­tig stei­gen die Ren­di­ten, die Inves­to­ren für ita­lie­ni­sche Anlei­hen ver­lan­gen, seit letz­ten Som­mer wie­der an. Im April wur­den für ita­lie­ni­sche Anlei­hen mit einer Lauf­zeit von zehn Jah­ren im Schnitt rund 2,5 Pro­zent Zin­sen verlangt.

Doch nicht nur für die Regie­rung von Ex-EZB-Chef Draghi könn­te die Zins­wen­de ein Pro­blem wer­den. Bun­des­fi­nanz­mi­nis­ter Chris­ti­an Lind­ner (FDP) wird auch neu kal­ku­lie­ren müs­sen. Er plant für die­ses Jahr mit der Auf­nah­me von ins­ge­samt 138,9 Mil­li­ar­den Euro an neu­en Schul­den. Hin­zu kom­men die 100 Mil­li­ar­den Euro für die Bun­des­wehr, die in einem Son­der­ver­mö­gen geparkt wer­den sollen.

Dabei ist auch für die Bun­des­re­gie­rung die Zeit vor­bei, in der sie umsonst Schul­den machen konn­te. Da Deutsch­land für Inves­to­ren als siche­rer Hafen gilt, ver­lang­ten sie für deut­sche Staats­an­lei­hen lan­ge kei­ne Zin­sen, teil­wei­se zahl­ten sie unterm Strich sogar wel­che. Doch mitt­ler­wei­le liegt die Ren­di­te für zehn­jäh­ri­ge deut­sche Staats­an­lei­hen bei rund einem Pro­zent. Das ist zwar weit­aus weni­ger als die Ren­di­te für ita­lie­ni­sche Anlei­hen, aber auch nicht nichts.