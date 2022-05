Eine typische Anlegestelle für Helligkeit im Schatten: Parkplatz in Kansas City, nach einem Baseballspiel Foto: dap

Erin­ne­rung ist kein neu­tra­ler Vor­gang, ist nicht ver­gleich­bar mit dem Auf­ru­fen von Spei­cher­in­hal­ten. Oder wenn doch, dann befin­det sich die­ser Spei­cher in einem schlecht beleuch­te­ten Kel­ler des Ichs. Unheim­lich ist es dort, weil die Hei­mat, die Men­schen, Orte und Ereig­nis­se, denen man ent­sprang oder ent­kam, einem nicht gehö­ren. Man wird all dem auch retro­spek­tiv nicht ein­fach hab­haft, muss sie viel­mehr aus der Dun­kel­heit her­aus­lo­cken, um sich selbst auf etwas grün­den zu kön­nen, das einer Wahr­heit am nächs­ten kommt. »Es tut gut, einen Schat­ten zu wer­fen, / einen läng­li­chen Fleck, / von dem ich kom­me, / um einen Ton / in mich hin­ein­zu­brin­gen.« Erin­ne­rung als poe­ti­sches Ver­fah­ren, die­sem Pro­jekt wid­met sich Far­had Showghi in sei­nem neu­en Lyrik­band »Anle­ge­stel­len für Helligkeiten«.

Der Peter-Huchel-Preis­trä­ger wur­de 1961 als Sohn einer Deut­schen und eines Ira­ners in Prag gebo­ren, ging in jun­gen Jah­ren mit sei­nem Vater in den Iran, um Ende der Sieb­zi­ger­jah­re in Deutsch­land Medi­zin zu stu­die­ren. Seit 1989 lebt er in Ham­burg, wo er als Psych­ia­ter arbei­tet. Die Sta­tio­nen sei­ner frü­hen Bio­gra­phie bil­den den Ziel­punkt der hier ver­sam­mel­ten Tex­te. »Ich schla­fe ins Spre­chen«, heißt es in »Feh­ler im Traum«, dem Titel gleich meh­re­rer Gedich­te, die Medi­ta­tio­nen ähneln oder Ver­su­chen, das Ver­gan­ge­ne erneut zu erle­ben. Das Pra­ger Schloss und Land­schaf­ten im länd­li­chen Iran tau­chen auf, Ein­drü­cke aus Tehe­ran, eine Mes­se für land­wirt­schaft­li­che Gerä­te, Ver­wand­te, die Eltern.

Als schlaf­wand­le­risch und zugleich hoch­kon­zen­triert darf man den Modus ver­ste­hen, in dem das Ich die­ser Tex­te durch sei­ne Ver­gan­gen­heit glei­tet, stets bereit, einem Impuls nach­zu­ge­hen: »Wenn nie­mand fährt, ist die Stra­ße der Zeit vor­aus. / Obgleich die Bie­gung an ihrem Ende / die bes­te Gele­gen­heit bie­tet / Jetzt! zu rufen«. Showghi ver­fällt auf die­sem Pfad nie in Nost­al­gie oder ins Pri­va­tis­ti­sche. Er ver­folgt ein erkennt­nis­theo­re­ti­sches Pro­jekt. »Ich las­se Vor­sicht wal­ten, begin­ne mit den Fra­gen: / Kön­nen mei­ne Hän­de über ihr Gesehen­sein hin­aus Wirk­lich­keit bean­spru­chen?«, heißt es an einer Stel­le. Und man ist ver­sucht, scheu zu ant­wor­ten, dass die­se Wirk­lich­keit in den Augen des Betrach­ters lie­gen könn­te. Man müss­te nur rich­tig sehen kön­nen, um bele­ben zu kön­nen, und rich­tig gese­hen wer­den, um selbst leben­dig zu sein. »Ich lau­fe ein Stück mit Fami­lie. / Ich betrach­te mein Gesicht als glat­te Flä­che. / Auf Zuruf wird es mit Augen­höh­len ver­se­hen und geliebt.«

Auch ein ethi­sches Poten­zi­al scheint in die­sen Gedich­ten auf. Der Ver­such, das Ver­gan­ge­ne wie­der­zu­se­hen, geht ein­her mit dem Rin­gen um eine Per­spek­ti­ve, die dem Wahr­ge­nom­me­nen gerecht wird, von der aus auf eine Wei­se über es gespro­chen wer­den kann, die ihm ent­spricht. Auch gilt es, ein Bild nicht als Ober­flä­che oder Abbild von etwas zu begrei­fen, son­dern als des­sen Kern. Mit einer gewis­sen Stren­ge betrach­tet Showghis Ich das Per­so­nal sei­ner Tag­träu­me, prüft, ob es mit glei­cher Lust und glei­chem Ernst wahr­nimmt. »Haben wir Umgang mit Sachen und freu­en wir uns? / In unse­ren Lun­gen leich­ter Auf­prall von Din­gen, / die soeben wie Zap­fen an Ästen hin­gen, nah am Geräusch: / Res­te eines Aus­rufs, in klei­nen Sprün­gen.« Es ist ein neu­gie­ri­ger, ein zärt­lich prü­fen­der Blick, der hier auf den Din­gen ruht und sie ein­lädt zurück­zu­bli­cken. Sub­jekt und Objekt tau­schen auch mal ver­suchs­hal­ber die Sei­ten: »Soll doch der Boden den Auf­prall der Füße dämpfen.«

Wel­che Rol­le aber spielt die Spra­che selbst hier? Sie ver­lässt ihre Iso­la­ti­on, ihre Tren­nung von dem, was sie nur meint, ohne es sein zu kön­nen. Da recken Buch­sta­ben zag­haft ihre Stri­che ins Freie, da geht ein Alpha­bet auf Wan­der­schaft durch das, was es beschreibt. »Fälsch­lich hat ein Büro zu blü­hen begon­nen, / die Spra­che scheint / nach Dün­ger zu rie­chen, / Kalt­luft mischt sich / in die Ent­fer­nung vom Wort, / und Gärt­ner brin­gen / das Her­um­hau­en auf Schreib- / maschi­nen in ihre Gewalt.« Die Zei­chen wär­men bei Showghi höchst­selbst die Zun­ge, von dem zu spre­chen, was noch uner­kannt her­um­liegt in der starr­kal­ten Realität.

Far­had Showghi: Anle­ge­stel­len für Hel­lig­kei­ten. Kook­books, 96 S., geb., 20 €