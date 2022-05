Nach 42 Jahren gewinnen die Frankfurter wieder einen Europapokal. Entsprechend groß war der Jubel in Sevilla. Foto: dpa/Arne Dedert

Dra­gan Kan­dic ist mehr als nur der gute Geist vom Licht­luft­bad im Frank­fur­ter Stadt­teil Sach­sen­hau­sen. Als Platz­wart und Wirt, Mul­ti­ta­lent und Seel­sor­ger – und in Coro­na­zei­ten natür­lich auch als Hygie­ne­be­auf­trag­ter – hält das Uni­kum seit vie­len Jah­ren Men­schen unter­schied­lichs­ter Her­kunft in sei­nem Ten­nis­ver­ein zusam­men. Aber dass der gebür­ti­ge Ser­be gegen Mit­ter­nacht plötz­lich Freu­den­sprün­ge gefühlt bis zum Him­mel voll­führt, hat der schnu­cke­li­ge Klub hoch über den Dächern der Main­me­tro­po­le auch noch nicht erlebt. Dabei spiel­te sich vor den Fern­se­hern auf der Ver­eins­ter­ras­se in die­ser magi­schen Nacht nur ab, was auch über­all in der Stadt geschah: Men­schen lagen sich in den Armen, die meis­ten schrien ein­fach ihre Freu­de hin­aus, nicht weni­ge wein­ten vor Glück.

Der Euro­pa-League-Tri­umph von Ein­tracht Frank­furt mit 5:4 (1:1, 0:0) im Elf­me­ter­schie­ßen gegen die Glas­gow Ran­gers ver­setz­te natur­ge­mäß auch sei­ne Prot­ago­nis­ten in Sevil­la in den Aus­nah­me­zu­stand. »Ich feie­re jetzt bis Sams­tag durch – und am Sonn­tag gehe ich in den Urlaub«, kün­dig­te Trai­ner Oli­ver Glas­ner an. Der Öster­rei­cher hat­te sich vor der Sie­ger­eh­rung auf einen Diver durch das Spa­lier sei­ner freu­de­trun­ke­nen Spie­ler bege­ben, die das für die­ses gro­ße Ereig­nis viel zu klei­ne Estadio Ramón Sán­chez Piz­juán gar nicht ver­las­sen wollten.

Wie das Ensem­ble nach dem Rück­stand durch Glas­gows Angrei­fer Joe Ari­bo (57.) mit einem eige­nen Tref­fer von Rafa­el Bor­ré ins Spiel zurück­kam (69.) und sich letzt­lich dank einer Elf­me­ter­pa­ra­de von Kevin Trapp gegen den Wali­ser Aaron Ram­sey belohn­te, sorg­te für eine Explo­si­on der Gefüh­le. Es dau­er­te nicht lan­ge, da star­te­ten in Frank­furt am Main die ers­ten Auto­kor­sos mit wil­den Hup­kon­zer­ten und ent­hemmt fei­ern­den Fans. Über­all die schwarz-wei­ßen Ein­tracht-Fah­nen. Am Don­ners­tag füll­te sich die Innen­stadt früh mit Men­schen­mas­sen: Die gigan­ti­sche Sau­se auf dem Römer­berg stell­te selbst die rau­schen­de Fei­er zu Pfings­ten 2018 nach dem DFB-Pokal­sieg in den Schatten.

Die Begeis­te­rung für die lau­ni­sche Diva vom Main ist sprung­haft gewach­sen, weil die Ver­eins­füh­rung in jün­ge­rer Ver­gan­gen­heit ganz viel rich­tig und wenig falsch gemacht hat, um die Her­zen der Men­schen wie­der zu errei­chen. Nie­mand käme als Her­an­wach­sen­der in Frank­furt gera­de auf die Idee, Anhän­ger des FC Bay­ern oder von Borus­sia Dort­mund zu wer­den – die Ein­tracht bie­tet alles, was sich ein Fuß­ball­fan wünscht, egal wel­chen Alters, wel­cher Natio­na­li­tät, wel­chen Geschlechts, wel­cher Religion.

Der Ver­ein, der kürz­lich stolz sein 100 000 Mit­glied begrüß­te, hät­te nie die Finanz­sprit­zen eines solch sprung­haf­ten Inves­tors wie Lars Wind­horst bei Her­tha BSC ange­nom­men – sol­che Erfah­run­gen hat Frank­furt längst hin­ter sich. Mit der gekrön­ten Traum­rei­se durch Euro­pa ist ein Lehr­stück auf­ge­führt, dass auch Klubs aus dem geho­be­nen Mit­tel­stand noch »Gren­zen ver­schie­ben kön­nen«, wie Vor­stands­spre­cher Axel Hell­mann zuvor gemut­maßt hatte.

Er ist hin­ter den Kulis­sen einer der Bau­meis­ter die­ser sagen­haf­ten Erfolgs­ge­schich­te. Der Jurist war trei­ben­de Kraft, den Klub nach dem soli­den Mit­tel­maß der Heri­bert-Bruch­ha­gen-Ära mit mehr Fan­ta­sie und ein biss­chen mehr Risi­ko aus­zu­stat­ten. Hell­mann ver­weist zu Recht dar­auf, dass es sich mit dem Cup-Gewinn 42 Jah­re nach dem Tri­umph im alten Uefa-Pokal eben nicht um ein Zufalls­pro­dukt han­delt. »Wir waren in den ver­gan­ge­nen sechs Jah­ren fünf Mal in einem Halb­fi­na­le des DFB-Pokals oder der Euro­pa League.«

Doch letzt­lich geht dann doch nichts über einen Titel. Die Frank­fur­ter kom­men ins Geschichts­buch des deut­schen Fuß­balls. Ein Vier­tel­jahr­hun­dert nach dem Uefa-Pokal-Coup des FC Schal­ke 04 hat die Bun­des­li­ga neue Hel­den in einem lan­ge gering­ge­schätz­ten Wett­be­werb her­vor­ge­bracht. Umge­hend ver­neig­ten sich fast alle Wür­den­trä­ger des deut­schen Fuß­balls vor der Ein­tracht. Bun­des­trai­ner Han­si Flick lob­te eine »her­aus­ra­gen­de Leis­tung«. Kol­le­ge Glas­ner und sein Trai­ner­team hät­ten »groß­ar­ti­ge Arbeit« voll­bracht »und mit ihrem offen­si­ven, lei­den­schaft­li­chen Fuß­ball nicht nur die vie­len Fans von Ein­tracht Frank­furt mit­ge­ris­sen«. Man kön­ne Ver­ein, Fans, Mann­schaft, Trai­ner und Mana­ger nur beglück­wün­schen, »das tut dem deut­schen Fuß­ball gut«.

Da zudem »nicht einer der übli­chen Ver­däch­ti­gen« (Hell­mann) erst­mals die Euro­pa League gewinnt, beschert der Bun­des­li­ga noch einen fünf­ten Cham­pions-League-Teil­neh­mer. Zwar ord­net sich Frank­furt wirt­schaft­lich wei­ter klar hin­ter Bay­ern, Dort­mund, Leip­zig oder Lever­ku­sen ein, aber zumin­dest in der Königs­klas­se ist die Ein­tracht nun sogar als Grup­pen­kopf gesetzt. Die Fort­set­zung der inter­na­tio­na­len Fest­spie­le erleich­tert Sport­vor­stand Mar­kus Krö­s­che (»Das hilft uns extrem für die Zukunft«) so man­ches Gespräch mit Spie­lern und Agen­ten. Und so soll­te das Über­win­tern min­des­tens als Grup­pen­drit­ter in der Euro­pa League – der natür­li­chen Hei­mat der Ein­tracht – in der WM-Sai­son alle­mal drin sein.

Erst ein­mal aber steht die nächs­te Pil­ger­fahrt nach Hel­sin­ki an, weil dort am 10. August das Fina­le um den Super­cup ent­we­der gegen den FC Liver­pool oder Real Madrid steigt. Bis dahin will der Klub die Ver­trä­ge mit Euro­pa-League-Hel­den wie Filip Kostic, Dai­chi Kama­da oder Even Ndi­cka ver­län­gern, die bei einer Nie­der­la­ge unwei­ger­lich auf der Ver­kaufs­lis­te gestan­den hätten.

Ansons­ten will sich der Ver­ein aber treu blei­ben. »Wir gehen jetzt nicht groß ein­kau­fen, weil wir uns ein­mal für die Cham­pions League qua­li­fi­ziert haben«, ver­sprach Prä­si­dent Peter Fischer in einem nüch­ter­nen Moment. Ansons­ten war auch er nicht mehr zu hal­ten: »Das ist der größ­te Moment der Ver­eins­ge­schich­te. Des­halb bin ich ein mons­ter­stol­zer Prä­si­dent. Heu­te geht nur freu­en, fei­ern, die­sen ver­damm­ten Pokal nach Frank­furt brin­gen«. Die Tro­phäe gehö­re ein­fach in eine Stadt wie Frank­furt. Zu Men­schen wie Dra­gan Kan­dic, die der Kleb­stoff der Gesell­schaft sind.