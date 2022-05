Hamburgs Trainer Tim Walter (r.) will die Euphorie des letzten Spieltags mit in die Relegation nehmen. Foto: imago/Revierfoto

»Ich bin, wie ich bin«, erklär­te Tim Wal­ter am Diens­tag sein Erfolgs­ge­heim­nis. Und der Trai­ner des Ham­bur­ger SV scheint ein Freund des kla­ren Wor­tes zu sein. Die Rele­ga­ti­on hät­te sich irgend­wer ein­mal aus­ge­dacht, »weil es dann noch etwas mehr Fern­seh­geld gibt«, kri­ti­sier­te er. Die­se zwei Spie­le brau­che man nicht. »Am Ende einer Sai­son sieht man immer, wer etwas ver­dient hat und wer nicht.« Das waren aber auch die ein­zig nega­ti­ven Wor­te von Wal­ter auf der Pres­se­kon­fe­renz vor dem Rele­ga­ti­ons­hin­spiel an die­sem Don­ners­tag bei Her­tha BSC. Ansons­ten ver­brei­te­te der 46-Jäh­ri­ge eine hal­be Stun­de lang Opti­mis­mus pur. Sei­ne wich­tigs­te Bot­schaft: »Wir fah­ren nach Ber­lin, um zu gewinnen.«

Zu leug­nen sind die Anzie­hungs­kraft und die sehr spe­zi­el­le Span­nung die­ser zwei Ent­schei­dungs­spie­le nun auch wie­der nicht. Im Olym­pia­sta­di­on wer­den bis zu 35 000 Fans des Zweit­li­gis­ten aus Ham­burg erwar­tet, die ihr Team zum Erfolg schrei­en wol­len. Die­se »Eupho­rie« las­sen Wal­ter und sein Team »vol­ler Vor­freu­de« in das ers­te Duell gehen. Dass womög­lich fünf­mal so vie­le Gäs­te­fans wie eigent­lich vor­ge­se­hen eine Kar­te bekom­men haben, ließ vie­le Ber­li­ner Fans in den letz­ten Tagen vor Wut kochen. Für das orga­ni­sa­to­ri­sche Cha­os hat sich Her­tha BSC schon ent­schul­digt. Die­ser Vor­gang an sich steht aber exem­pla­risch für den Zustand des Erst­li­gis­ten. Eben­so des­sen Mit­tei­lung vom Mitt­woch, dass für die­ses extrem wich­ti­ge Spiel immer noch nicht alle Kar­ten ver­kauft wor­den sind.

Die Stim­mungs­la­ge rund um bei­de Ver­ei­ne könn­te unter­schied­li­cher kaum sein. Vom gro­ßen Fuß­ball wird in bei­den Städ­ten seit Jah­ren geträumt. Doch wäh­rend der Ber­li­ner Bun­des­li­gist mit sei­nen sport­li­chen Auf­trit­ten und öffent­lich aus­ge­tra­ge­nen Macht­kämp­fen nur Nega­tiv­schlag­zei­len pro­du­ziert, ist in Ham­burg ein Auf­bruch zu spü­ren. Der Ver­ein, lan­ge Zeit durch Kom­pe­tenz­ge­ran­gel samt intri­gie­ren­dem Inves­tor eben­so gelähmt wie die Alte Dame aus Ber­lin jetzt, scheint sich in sei­nen nun­mehr vier Zweit­li­ga­jah­ren ordent­lich sor­tiert zu haben. »Der neue HSV« – von die­ser Kraft sprach auch Tim Wal­ter am Dienstag.

Dass der Trai­ner das Gesicht die­ser Ent­wick­lung ist, bringt der Erfolg mit sich. Näher am Wie­der­auf­stieg war vor ihm kei­ner. Die Basis ist eine star­ke Defen­si­ve. »Wir haben die bes­te Abwehr der ers­ten und zwei­ten Liga.« Damit lob­te Wal­ter ganz all­ge­mein die gro­ße Bereit­schaft der gesam­ten Mann­schaft, zu ver­tei­di­gen. Die her­aus­ra­gen­de Rol­le sei­nes Tor­hü­ters erwähn­te der Trai­ner eben­so. Dani­el Heu­er Fer­nan­des hat in sei­nen 27 Liga­spie­len nur 30 Gegen­to­re kas­siert. Mit ins­ge­samt nur 35 Gegen­tref­fern steht der HSV tat­säch­lich bes­ser da als der FC Bay­ern und RB Leip­zig mit 37. Letzt­lich war die bes­se­re Tor­dif­fe­renz auch ent­schei­dend, um vor den punkt­glei­chen Darm­städ­tern auf dem Rele­ga­ti­ons­rang drei zu landen.

Cha­rak­te­ris­tisch für »die neue Iden­ti­tät des HSV« sei laut Wal­ter sein »Mut«. Die Ham­bur­ger waren, anders als in den drei Jah­ren zuvor, in die­ser Spiel­zeit kei­nes­wegs der gro­ße Favo­rit in der 2. Bun­des­li­ga. Sie spiel­ten den­noch ihre bes­te Zweit­li­ga­sai­son. Und des­halb muss und will der Trai­ner im Hin­blick auf die Duel­le mit Her­tha BSC auch über­haupt nichts ändern. Zudem sieht Wal­ter »das Momen­tum auf unse­rer Sei­te«. Mit zuletzt fünf Sie­gen hat sich sein Team die Auf­stiegs­chan­ce im Sai­son­end­spurt erst erkämpft.

Die Fra­ge, ob der Erst­li­gist nach einer Sai­son voll Nega­tiv­erleb­nis­se oder ein nach vie­len Sie­gen selbst­be­wuss­ter Zweit­li­gist im Vor­teil ist, wird seit der Wie­der­ein­füh­rung der Rele­ga­ti­on zur Sai­son 2008/2009 gestellt. Die Sta­ti­sik lie­fert eine ein­deu­ti­ge Ant­wort: In bis­her 13 Duel­len setz­te sich zehn­mal das Team aus der 1. Bun­des­li­ga durch.

Als Freund die­ser Zah­len zeig­te sich am Mitt­woch Felix Magath. Im Gegen­satz zum emo­ti­ons­ge­la­de­nen Wal­ter geht Her­thas Trai­ner die Spie­le nüch­tern an. Es sei wich­tig, objek­tiv zu urtei­len. Das klang dann so: »Wir sind in der ers­ten Liga.« Da wer­de bes­se­rer Fuß­ball als in Liga zwei gespielt. »Und das haben wir in Dort­mund auch gezeigt.« Zudem ver­wies Magath auf die posi­ti­ve Ent­wick­lung der Ber­li­ner, seit er die Ver­ant­wor­tung tra­ge. Des­halb wür­den er und sein Team nicht mit schlech­ten Gefüh­len in die bei­den Spie­le gehen.

Dem Prag­ma­ti­ker Magath wird auch egal sein, dass aus­ge­rech­net Her­tha BSC zu den drei Erst­li­gis­ten gehört, die in der Rele­ga­ti­on geschei­tert sind. 2012 kam der Abstieg gegen For­tu­na Düs­sel­dorf. Dem 68-Jäh­ri­gen ist sogar egal, was er vor weni­gen Tagen selbst gesagt hat. Da hieß nach dem 1:2 beim BVB und der damit aber­mals ver­spiel­ten Chan­ce auf den Klas­sen­er­halt noch, dass die­ser jüngs­te Rück­schlag schnellst­mög­lich aus den Köp­fen der Spie­ler müs­se. »Dar­an kann ich mich nicht erin­nern«, mein­te Magath und grinste.