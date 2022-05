Eine Persönlichkeit: Christiane F., 1983 in Hamburg Foto: Ilse Ruppert

Als er noch Kan­di­dat war, behaup­te­te Donald J. Trump 2015 im Wahl­kampf, dass Mexi­ka­ner »Dro­gen brin­gen«, wenn sie in die USA kom­men. Im Febru­ar die­ses Jah­res begrün­de­te Wla­di­mir Putin den rus­si­schen Über­fall auf die Ukrai­ne unter ande­rem damit, »dro­gen­süch­ti­ge Nazis« aus der Regie­rung und aus dem Land ver­trei­ben zu wol­len. Offen­bar gehen ange­hen­de oder amtie­ren­de Staats­füh­rer davon aus, dass ein Schreck­ge­spenst den Leu­ten noch mehr Angst ein­jagt, wenn es zum Spu­ken Dro­gen braucht oder auch nur wel­che dabei hat.

Hier­zu­lan­de ist, abge­se­hen von ein paar weni­gen, zag­haf­ten Vor­stö­ßen, Can­na­bis zu lega­li­sie­ren. kein Poli­ti­ker je dar­auf gekom­men, Dro­gen zum gro­ßen The­ma zu machen. Das liegt an zwei kul­tu­rel­len Phä­no­me­nen, die prak­tisch bis heu­te fest­le­gen, was und wie in Deutsch­land über Rausch­gift gedacht, gere­det und geschrie­ben wird. Das eine war 1972 der Hit »Am Tag, als Con­ny Kra­mer starb«, gesun­gen von Julia­ne Wer­ding. Der Text han­delt von einem jun­gen Mann mit einem Kopf »voll ver­rück­ter Ideen«. Um sie umzu­set­zen, bringt er sich erst mit Bier in Lau­ne und steigt dann auf Haschisch um. Was nun pas­siert, beschreibt Wer­ding so: »Doch aus den Joints da wur­den Trips / Es gab kei­nen Halt auf der schie­fen Bahn.«

Wer­ding befand dem­nach, dass sich an das Rau­chen von »Joints«, also wei­cher Dro­gen, der Kon­sum von här­te­ren Dro­gen anschlie­ße. Und dann gute Nacht: Con­ny Kra­mer muss­te ster­ben. Seit­dem gehö­ren im bun­des­deut­schen Dis­kurs Jugend, Dro­gen, Geset­zes­ver­stö­ße und ein viel zu frü­hes Ende zwangs­läu­fig zusam­men. Die­se Ansicht mach­te Julia­ne Wer­dings mil­lio­nen­fach ver­kauf­ter Hit zur öffent­li­chen Mei­nung. Um sie für alle Zei­ten zu zemen­tie­ren, ver­öf­fent­lich­te der »Stern« 1978 die Serie »Wir Kin­der vom Bahn­hof Zoo«. Dar­in erzähl­te die in der West­ber­li­ner Gro­pi­us­stadt auf­ge­wach­se­ne, hero­in­ab­hän­gi­ge jugend­li­che Pro­sti­tu­ier­te Chris­tia­ne F. den »Stern« Repor­tern Kai Her­mann und Horst Rieck ihr bis­he­ri­ges Leben. Doch anders als Con­ny Kra­mer lebt sie noch heu­te. Und wuss­ten Sie eigent­lich, dass Julia­ne Wer­ding mitt­ler­wei­le als Heil­prak­ti­ke­rin arbeitet?

Die Buch­fas­sung von »Wir Kin­der vom Bahn­hof Zoo« avan­cier­te zum größ­ten Sach­buch­best­sel­ler der frü­hen 80er Jah­re. Chris­tia­ne F. erschien dar­in fast wie eine Wie­der­gän­ge­rin der jun­gen Frau­en in den Dra­men, Roma­nen und Opern des 19. Jahr­hun­derts – wie Gret­chen, Woy­zecks Marie und die Kame­li­en­da­me, wie Anna Kare­ni­na, Effi Briest und Hed­da Gab­ler, wie Puc­ci­nis Mimi und Bizets Car­men – die alle ohne Dro­gen, aber dra­ma­tur­gisch wir­kungs­voll star­ben, wäh­rend Chris­tia­ne F. am Ende des Buches gera­de noch ein lebens­ret­ten­der Ent­zug gelingt.

Wie es mit ihr wei­ter­ging, erzähl­te sie unter ihrem voll­stän­di­gen Namen Chris­tia­ne Fel­sche­ri­now 2013 der Jour­na­lis­tin Son­ja Vuco­vic in dem Buch »Chris­tia­ne F. – Mein zwei­tes Leben« (ihr abge­kürz­ter Name blieb ihr Mar­ken­zei­chen). Die Erzäh­lung setzt direkt nach dem ers­ten Buch ein, mit dem Fel­sche­ri­now berühmt und finan­zi­ell unab­hän­gig gewor­den ist. Von den Tan­tie­men, die sie für »Wir Kin­der vom Bahn­hof Zoo« als auch durch die gleich­na­mi­ge Ver­fil­mung erhält, kann sie sämt­li­che Lebens­hal­tungs­kos­ten bestrei­ten, ohne jemals dafür einen Job anneh­men zu müs­sen. Sie wohnt in Ham­burg in einer WG mit Musi­kern und pro­biert sich in unter­schied­lichs­te Rich­tun­gen aus. Sie arbei­tet in dem frü­hen Indie-Plat­ten­la­den »Rip off«, betreut Künst­ler und macht auch selbst Musik: unter ande­rem nimmt sie die Sin­gle »Ich bin so süch­tig« auf.

Auch als Schau­spie­le­rin unter­nimmt sie Geh­ver­su­che und spielt unter ande­rem in dem Unter­grund-Sci­ence-Fic­tion-Thril­ler »Deco­der« mit. Der Film dreht sich um die Mög­lich­keit, den Wider­stands­geist von Men­schen zu wecken, indem sie nicht län­ger mit Kauf­haus- oder Fahr­stuhl­mu­sik berie­selt wer­den, son­dern inter­es­san­te Musik zu hören bekom­men. Nicht zuletzt gibt Fel­sche­ri­now vie­le Inter­views im Fern­se­hen und lässt die Mode­ra­to­ren und das Stu­dio­pu­bli­kum über ihre Leich­tig­keit stau­nen, sich sofort in »druck­rei­fen Bil­dern« aus­zu­drü­cken. So hat­ten schon die »Stern«-Journalisten Her­mann und Rieck ihren Ein­druck beschrie­ben, als sie nur weni­ge Jah­re zuvor auf den Flu­ren des Kri­mi­nal­ge­richts Ber­lin-Moa­bit zum ers­ten Mal mit der damals 15-jäh­ri­gen Fel­sche­ri­now ins Gespräch gekom­men waren.

Noch heu­te kann man in his­to­ri­schen Auf­nah­men auf You­tube sehen, wie amü­siert Fel­sche­ri­now lächelt, wenn ihr in ver­schie­de­nen Sen­dun­gen davon berich­tet wird, dass man­che Men­schen sie als »Hel­din« oder, noch bizar­rer, sogar als »Vor­bild« betrach­ten. Tat­säch­lich ist sie, das lässt sich schnell erken­nen, eine Per­sön­lich­keit. Rhe­to­risch und argu­men­ta­tiv kann sie es mit jedem Gegen­über auf­neh­men. Der Zuschau­er bekommt den Ein­druck, dass sie etwas zu sagen hat und, ganz ohne päd­ago­gi­sie­ren­de Hal­tung und ohne Alar­mis­mus, zur Auf­klä­rung über Dro­gen bei­tra­gen will.

In ihrem zwei­ten Buch lässt sich aber auch ein bedeu­ten­der Unter­schied zu ande­ren Autoren erken­nen, die sich mit dem Kon­sum har­ter Dro­gen beschäf­ti­gen. Berühm­te Schrift­stel­ler wie Tho­mas de Quin­cey und Wil­liam Bur­roughs wer­den bis heu­te für ihre opi­at­ge­stüt­ze lite­ra­ri­sche Erfin­dungs­ga­be bewun­dert. Fel­sche­ri­now hat hin­ge­gen etwas beschrie­ben, was die­se Autoren ent­we­der weni­ger erlebt, aber viel­leicht auch nur ungern zuge­ge­ben haben. Sie schil­dert nicht nur, wie die Dro­ge ihrem Kör­per und wohl auch ihrer Psy­che Scha­den zufügt; es gelingt ihr außer­dem zu beschrei­ben, in was für eine exis­ten­zi­el­le Ver­ein­sa­mung das Hero­in den Süch­ti­gen stößt. Sämt­li­che dro­gen­frei leben­den Freun­din­nen und Freun­de zie­hen sich irgend­wann von ihr zurück. Tun sie es nicht, wer­den sie von Fel­sche­ri­now ver­trie­ben oder sie stellt den Kon­takt all­mäh­lich ein. Denn das Hero­in, wel­ches ihr Leben immer wie­der bestimmt, trifft eine rigo­ro­se Aus­wahl. Es erlaubt nur Kon­takt zu Leu­ten, die den Stoff selbst neh­men oder ver­kau­fen. Die­se Abhän­gig­keit, das zeigt Fel­sche­ri­now, bedeu­tet, sozia­len Selbst­mord zu begehen.

Das Hero­in funk­tio­niert wie ein Fall­beil, das zwi­schen den Süch­ti­gen und allen, für die der Stoff kei­ne Rol­le spielt, her­un­ter­geht. Wer kein Hero­in nimmt, ist unwich­tig. Nie­mand, egal, ob es sich dabei um alte Bekann­te, Freun­de, Fami­li­en­mit­glie­der oder selbst das eige­ne Kind han­delt – ist von die­ser Regel aus­ge­nom­men. Am heu­ti­gen Frei­tag wird Chris­tia­ne Fel­sche­ri­now 60 Jah­re alt. Ein drit­tes Buch ist ihr alle­mal zu wünschen.