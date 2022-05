Rot-Grün-Rot hat sich bei der Debatte im Abgeordnetenhaus sehr zufrieden mit den eigenen Absichten gezeigt. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Ber­lins Regie­ren­de Bür­ger­meis­te­rin Fran­zis­ka Gif­fey (SPD) defi­niert drei gro­ße stra­te­gi­sche Lini­en für die Ein­wan­de­rungs­po­li­tik der Haupt­stadt. »Ber­lin hilft«, »Ber­lin nutzt Poten­zia­le« und »Ber­lin macht es bes­ser«, lau­tet ihr Drei­klang. Für letz­te­res nennt sie als Bei­spiel die bis­he­ri­ge Bewäl­ti­gung des gro­ßen Zustroms von Geflüch­te­ten vor dem rus­si­schen Angriffs­krieg in der Ukrai­ne. Rund 250 000 Men­schen sind seit Aus­bruch der krie­ge­ri­schen Hand­lun­gen vor nicht ein­mal drei Mona­ten in der Haupt­stadt ange­kom­men, »und wir muss­ten sie ein­ma­lig in einer Turn­hal­le unter­brin­gen«, so die Regie­ren­de. »Das ist eine Gemein­schafts­leis­tung, die Ber­lin erbracht hat«, lobt Gif­fey das Enga­ge­ment der vie­len Ehren­amt­li­chen, aber auch der Beschäf­tig­ten bei Behör­den, frei­en Trä­gern und weiteren.

Zur Rubrik »bes­ser machen« zählt sie den star­ken Ein­satz des Lan­des beim Bund dafür, dass die Geflüch­te­ten aus der Ukrai­ne sofor­ti­gen Zugang zu Arbeit oder Stu­di­um erhal­ten und nicht zunächst ein Aner­ken­nungs­ver­fah­ren durch­lau­fen müs­sen. Für die­ses Engament dankt sie aus­drück­lich auch Inte­gra­ti­ons­se­na­to­rin Kat­ja Kip­ping (Lin­ke).

Ein gro­ßes Poten­zi­al ist für Gif­fey die Ein­bür­ge­rung von Men­schen ohne deut­schen Pass. Von den rund 800 000 Betrof­fe­nen in der Haupt­stadt – über ein Fünf­tel der Bevöl­ke­rung – erhal­ten bis­her nur rund 6000 jähr­lich die deut­sche Staats­bür­ger­schaft. Die Bür­ger­meis­te­rin will ein zen­tra­les Ein­bür­ge­rungs­zen­trum im Lan­des­amt für Ein­wan­de­rung, um die Zah­len nach oben zu brin­gen – durch die »Gewiss­heit, nicht zwölf ver­schie­de­ne Ver­fah­ren, son­dern einen ein­heit­li­chen, einen unbü­ro­kra­ti­schen und gerech­ten Weg« zu durch­lau­fen. 20 000 Men­schen jähr­lich sol­len deut­sche Päs­se erhal­ten kön­nen. Hier dankt sie wie­der­um ihrer Par­tei­freun­din, Innen­se­na­to­rin Iris Spran­ger, für ihren Einsatz.

»Die Ein­bür­ge­rung zen­tra­li­sie­ren und das auch im Haus­halt finan­zi­ell abde­cken«, das will auch SPD-Frak­ti­ons­chef Raed Saleh, wie er zu Beginn der Aktu­el­len Stun­de sagt. »Das ist der Weg, den wir gehen müs­sen«, so Saleh. Dahin­ter ver­birgt sich ein hand­fes­ter Haus­halts­streit der Koali­ti­on, den Jian Omar, Spre­cher der Grü­nen-Frak­ti­on für Flucht und Migra­ti­on, in sei­ner Rede anschnei­det. »Eine Über­schrift ist noch lan­ge kein funk­tio­nie­ren­des Kon­zept. Und dar­an gilt es, zu arbei­ten«, sagt er.

Rund 10 Mil­lio­nen Euro und 200 Stel­len for­dert die SPD für die neue Zen­tral­stel­le, die auch nicht von den Bezir­ken abge­zo­gen wer­den sol­len, wo der­zeit etwa 70 Beschäf­tig­te mit der Ein­bür­ge­rung befasst sind. Ein zäher Pro­zess, für den durch­aus zwei Jah­re ein­ge­plant wer­den müs­sen. Bei der Frak­ti­ons­klau­sur der Grü­nen am Wochen­en­de bemerk­te Finanz­se­na­tor Dani­el Wese­ner (Grü­ne) süf­fi­sant, dass ihm ein so auf­ge­zo­ge­ner Auf­bau sehr lieb sei, weil er davon aus­ge­hen kön­ne, dass kaum Geld flie­ßen muss, weil die Stel­len gar nicht in dem Tem­po besetzt wer­den kön­nen, wenn man nicht auf vor­han­de­nen Struk­tu­ren aufbaut.

Abseits die­ser Strei­tig­kei­ten gibt es viel Über­ein­stim­mung in der Koali­ti­on beim The­ma Ein­wan­de­rung. Raed Saleh begrüßt den »Para­dig­men­wech­sel«, der auf­räumt mit der »gesell­schaft­li­chen Lebens­lü­ge, Gast­ar­bei­ter oder Geflüch­te­te wür­den irgend­wann ein­mal zurück­ge­hen«. Saleh sagt: »Ber­lin kann und soll eine Vor­rei­ter­rol­le ein­neh­men, um beim Weg eines Ein­wan­de­rungs­lan­des voranzugehen.«

Ein wei­te­rer Aspekt sind die soge­nann­ten Ket­ten­dul­dun­gen. Rund 14 200 Men­schen in Ber­lin sind zum Teil seit Jahr­zehn­ten nur gedul­det, also ohne einen gesi­cher­ten Auf­ent­halts­sta­tus. »Die­ser Sta­tus, der mit einem Leben in per­ma­nen­ter Unsi­cher­heit behaf­tet ist, ist unwür­dig und belei­di­gend«, so der SPD-Fraktionschef.

»Die Poli­tik der Ver­gan­gen­heit hat dazu geführt, dass Zuwan­de­rer und Geflüch­te­te in pre­kä­ren Ver­hält­nis­sen leben müs­sen«, sagt Grü­nen-Poli­ti­ker Jian Omar. »Wir müs­sen die Ukrai­ne zum Stan­dard für alle Geflüch­te­ten machen, egal, ob sie aus Char­kiw oder Alep­po kom­men«, sagt der Poli­ti­ker kur­di­scher Abstam­mung, der 2005 aus Nord­sy­ri­en nach Deutsch­land kam.

»Wir soll­ten uns gemein­sam beim Bund dafür ein­set­zen, dass das Asyl­be­wer­ber-Leis­tungs­ge­setz abge­schafft wird«, for­dert Elif Eralp, Spre­che­rin für Migra­ti­on der Links­frak­ti­on. Denn die finan­zi­el­len Leis­tun­gen lie­gen noch unter den Hartz-IV-Sät­zen. Ber­lin sol­le daher nach dem Vor­bild von Nie­der­sach­sen bereits eine Rege­lung bis zum Inkraft­tre­ten des von der Koali­ti­on im Bund in Aus­sicht gestell­ten ver­bes­ser­ten Blei­be­rechts für Gedul­de­te in Kraft set­zen, so Eralp.

Der inte­gra­ti­ons­po­li­ti­sche Spre­cher der CDU-Frak­ti­on, Björn Woh­lert, erklärt zunächst auch recht welt­of­fen: »Ber­lin muss Hei­mat sein für alle, die sich in unse­re Gesell­schaft ein­brin­gen und inte­grie­ren wol­len.« Aller­dings mit der Ein­schrän­kung, dass dies nur für jene gel­te, die »tat­säch­lich blei­be­be­rech­tigt« sei­en. Dort, wo es nötig sei, müs­se die Aus­rei­se­pflicht durch­ge­setzt wer­den. Und in alter kon­ser­va­ti­ver Manier kommt er auch auf »Pro­blem­kieze« und soge­nann­te Clan­kri­mi­na­li­tät zu sprechen.

»Schutz und Chan­cen« sol­le Ber­lin bie­ten, for­dert FDP-Frak­ti­ons­chef Sebas­ti­an Cza­ja. Eines sei­ner drin­gen­den Anlie­gen ist es, die Aner­ken­nung aus­län­di­scher Abschlüs­se zu beschleu­ni­gen, dafür brau­che es mehr Per­so­nal. Kon­kret for­dert die Par­tei auch noch mit einem sepa­ra­ten Antrag die Ein­rich­tung einer »Pfle­ge­fach­schu­le, die sich spe­zi­ell an Ukrainer*innen rich­tet«, wo es auch inten­si­ve Sprach­schu­lun­gen geben soll.

»Het­ze statt Huma­ni­tät«, so die Lin­ke-Abge­ord­ne­te Eralp, ver­brei­tet schließ­lich die AfD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Kris­tin Brin­ker. Der Senat habe sich vor­ge­nom­men, »ille­ga­le Schlep­per­ban­den im Mit­tel­meer zu unter­stüt­zen«, schließt Brin­ker aus der Tat­sa­che, dass die Koali­ti­on die See­not­ret­tung för­dern möch­te. Ein gro­ßer Teil der neu nach Ber­lin kom­men­den Men­schen kom­me »ille­gal in die Stadt«, behaup­tet sie. Ber­lin sei »kein Flüchtlingscamp«.

»Es gehört auch zur Geschich­te der Stadt, dass nie­mand, der Hass sät, wie­der poli­ti­sche Ver­ant­wor­tung über­neh­men soll­te«, ent­geg­net ihr FDP-Poli­ti­ker Sebas­ti­an Czaja.