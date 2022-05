Buschbrand im Jahr 2021 nördlich von Perth Foto: dpa/Department of feire and emergeny Services/AAP/Evan Collis

Aus­tra­li­en gehört zu den welt­weit größ­ten Emit­ten­ten von Treib­haus­ga­sen und damit zu den Haupt­ver­ur­sa­chern des Kli­ma­wan­dels, war in den ver­gan­ge­nen drei Jah­ren aber auch beson­ders hart getrof­fen von des­sen Fol­gen. Kata­stro­pha­le Busch- und Wald­brän­de, Hit­ze­wel­len und schwe­re Über­schwem­mun­gen such­ten den fünf­ten Kon­ti­nent heim. Und so ist es kein Wun­der, dass die Erd­er­wär­mung hier beson­ders prä­sent ist. Laut jüngs­ten Umfra­gen ist das Kli­ma für die Wäh­ler das wich­tigs­te The­ma, mit deut­li­chem Abstand gefolgt von den Lebens­hal­tungs­kos­ten und der wirt­schaft­li­chen Lage. Eine Mehr­heit befür­wor­tet inzwi­schen auch die Ein­füh­rung eines Emis­si­ons­han­dels­sys­tems oder einer CO 2 -Steu­er.

Trotz­dem spiel­te die künf­ti­ge Kli­ma­po­li­tik im Wahl­kampf eine unter­ge­ord­ne­te Rol­le. Die Kon­ser­va­ti­ven igno­rie­ren das The­ma seit jeher, und der Spit­zen­kan­di­dat der lin­ken Labor Par­ty, Antho­ny Alba­ne­se, hat noch die Wah­len von 2019 in schlech­ter Erin­ne­rung, als sei­ne Par­tei auch wegen der Sor­gen der Wäh­ler um die Zukunft der Koh­le­indus­trie ver­lor. Der kon­ser­va­ti­ve Wahl­sie­ger Scott Mor­ri­son hin­ge­gen hat­te ein Stück Koh­le ins Par­la­ment mit­ge­bracht, um sei­ne Ver­bun­den­heit mit der Bran­che zu demons­trie­ren. Koh­le ist mit einem Anteil von 15 Pro­zent an den aus­tra­li­schen Aus­fuh­ren das zweit­wich­tigs­te Export­pro­dukt nach Eisen­erz, vie­le Tau­send Arbeits­plät­ze hän­gen von die­ser Indus­trie ab. Außer­dem wird mehr als die Hälf­te aller Elek­tri­zi­tät in Koh­le­kraft­wer­ken erzeugt.

Daher wird die Kri­tik im Inland an der bis­he­ri­gen Poli­tik lau­ter: »Die Bilanz ist ein­deu­tig – in acht Jah­ren haben die Ent­schei­dun­gen der Regie­rung die Kli­ma­kri­se ver­schärft«, urteilt Aman­da McKen­zie, Che­fin des aus­tra­li­schen Kli­ma­ra­tes. Das Land habe »fast ein Jahr­zehnt ver­lo­ren, um star­ke und muti­ge Maß­nah­men zu ergrei­fen«. Die Umwelt­for­scher Sarah Bekes­sy und Bren­dan Wintle rech­ne­ten in einem Bei­trag für das Wis­sen­schafts­ma­ga­zin »The Con­ser­va­ti­on« vor: »Die Kli­ma­po­li­tik der Koali­ti­on steht im Ein­klang mit einer glo­ba­len Erwär­mung von drei bis vier Grad Cel­si­us in die­sem Jahr­hun­dert.« Dies wäre kata­stro­phal für die Bio­di­ver­si­tät und wür­de tro­pi­sche Koral­len­rif­fe prak­tisch aus­ster­ben las­sen, so die Experten.

Der Cli­ma­te Action Tra­cker, der die Kli­ma­po­li­tik aller Regie­run­gen auf unab­hän­gi­ger wis­sen­schaft­li­cher Grund­la­ge beur­teilt, stuft die von Aus­tra­li­en als »hoch­gra­dig unge­nü­gend« ein. Offi­zi­el­les Ziel ist es bis­her, die CO 2 -Emis­sio­nen bis 2030 um 26 bis 28 Pro­zent im Ver­gleich zum Jahr 2005 zu redu­zie­ren. Dabei rech­net die bis­he­ri­ge Regie­rung die Emis­sio­nen aus der Land­nut­zung mit. Ledig­lich wegen der hohen Ent­wal­dungs­ra­te im Refe­renz­jahr 2005 kann sie für das Jahr 2019 eine Reduk­ti­on des Treib­haus­gas­aus­sto­ßes um 20 Pro­zent vor­wei­sen. Lässt man die Boden­nut­zung hin­ge­gen weg, sind die Emis­sio­nen in Aus­tra­li­en seit 2005 gera­de ein­mal um zwei Pro­zent gesun­ken – und das, obwohl der Aus­stoß der Bevöl­ke­rung pro Kopf im inter­na­tio­na­len Ver­gleich sehr hoch ist: In Aus­tra­li­en beträgt die­ser 16,8 Ton­nen CO 2 pro Jahr, in Deutsch­land hin­ge­gen 9,1 Tonnen.

Der Kli­ma­plan der Labor Par­ty ist etwas ambi­tio­nier­ter: Die­se will die Emis­sio­nen bis 2030 um 43 Pro­zent im Ver­gleich zu 2005 sen­ken. Aus Sicht der Kli­ma­wis­sen­schaft­le­rin Neri­lie Abram von der Aus­tra­li­an Natio­nal Uni­ver­si­ty ist aber auch das unge­nü­gend: Aus­tra­li­en müs­se eine Reduk­ti­on um 50 bis 74 Pro­zent bis 2030 errei­chen, um »sei­nen Teil zur Erfül­lung des Pari­ser Kli­ma­ab­kom­mens bei­zu­tra­gen«. Bes­ser sehen die Kli­ma­zie­le der grü­nen Par­tei aus, die die Emis­sio­nen bis zum Jahr 2035 auf net­to-null redu­zie­ren will und nicht erst bis 2050, wie die gro­ßen Par­tei­en. Aus Sicht von Exper­tin Abrams feh­len aber die Details, wie dies gelin­gen soll. Soll­te kei­ne Par­tei eine Mehr­heit bei der Wahl errei­chen, könn­te der Plan der poli­tisch bis­her eher unbe­deu­ten­den Grü­nen noch rele­vant wer­den – in einer Koali­ti­on mit Labor.