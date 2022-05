In Washington begrüßte US-Präsident Joe Biden Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und Sauli Niinisto (l.), Präsident von Finnland, als Nato-Aspiranten. Mit Ankara wird man sich einigen. Foto: dpa-Bildfunk

Das geht ja gleich gut los mit Schwe­dens nach 200 Jah­ren eilig ent­sorg­ter mili­tä­ri­scher Alli­anz­frei­heit. Die For­ma­lie Nato-Antrag ist noch nicht tro­cken, da fährt Anka­ra mit Stock­holm Schlit­ten. Groß­os­ma­ne Erdo­gan droht damit, Schwe­dens Bei­tritt zum Klub der wehr­haf­ten Demo­kra­tien zu blo­ckie­ren. Das Land, eben­so Mit­be­wer­ber Finn­land, soll zuerst den kur­di­schen Orga­ni­sa­tio­nen PKK und YPG den Ter­rorstem­pel auf­drü­cken. Vie­le in der Tür­kei ver­folg­te Oppo­si­tio­nel­le haben in Skan­di­na­vi­en Zuflucht gefun­den. Vom Nato-Part­ner in spe for­dert Anka­ra die Aus­lie­fe­rung Dut­zen­der Per­so­nen an sei­ne Fol­ter­knech­te sowie die Auf­he­bung von Waf­fen­ex­port­be­schrän­kun­gen, die wegen des tür­ki­schen Ein­marschs in Nord­sy­ri­en ver­hängt wur­den. Denn so etwas gehört sich unter Freun­den nicht.

Natür­lich weiß Erdo­gan, wer im Nato-Klub am Tisch­ende sitzt und dass in Washing­ton die Plät­ze für Schwe­den und Finn­land fest gebucht sind. Er ver­steht sich aber auch dar­auf, erfolg­reich Druck­mit­tel ein­zu­set­zen. Wie beim The­ma Flücht­lin­ge wird Erdo­gan einen Preis ein­strei­chen. Mit den USA wird bereits gefeilscht, auch Stock­holm ist in der Bring­pflicht. Ber­lin kann da sicher Tipps geben.