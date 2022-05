"Da werden Träume wahr": Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) bei einer Grundsteinlegung für den Neubau eines Oberstufenzentrums in Charlottenburg Foto: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

An der Lil­li-Henoch-Stra­ße am Rand des Ernst-Thäl­mann-Parks in Prenz­lau­er Berg soll­te eigent­lich irgend­wann ein Gym­na­si­um hoch­ge­zo­gen wer­den. Eigent­lich. Denn seit einem Beschluss der Bezirks­ver­ord­ne­ten­ver­samm­lung Pan­kow am Mitt­woch steht der Schul­stand­ort auf der Kip­pe. Statt­des­sen wur­de erst mal der Weg frei­ge­macht für ein Hoch­haus­pro­jekt mit bis zu 600 Woh­nun­gen, für die geplan­te Schu­le muss nun ein Flä­chen­tausch mit dem Inves­tor ange­lei­ert wer­den. Ein Unding, fin­det Pan­kows SPD, die zusam­men mit der Links­frak­ti­on gegen den Beschluss gestimmt hat. »Kin­der des Bezirks wer­den ver­län­ger­te Schul­we­ge hin­neh­men müs­sen und schlech­te Bedin­gun­gen für die Bil­dung haben«, befürch­ten die Sozi­al­de­mo­kra­ten. Bedan­ken könn­ten sich die Schü­ler »bei den inves­toren­na­hen Frak­tio­nä­ren der Grü­nen, AfD, CDU und FDP«.

Der Fall liegt zwar ver­mut­lich etwas kom­pli­zier­ter. Und unge­wöhn­lich ist auch, dass sich Die Lin­ke in Pan­kow für die Neu­grün­dung eines Gym­na­si­ums stark macht – und damit von der in der Par­tei vor­herr­schen­den Favo­ri­sie­rung des Modells Gemein­schafts­schu­le abweicht. Den­noch: Der Zoff um das Are­al nahe des S-Bahn­hofs Greifs­wal­der Stra­ße steht sym­pto­ma­tisch für die vie­len Vor-Ort-Pro­ble­me bei der Schaf­fung von drin­gend benö­tig­ten zusätz­li­chen Schulplätzen.

Mal wird nach Pro­tes­ten von Eltern, Schü­lern, Leh­rern – und Oppo­si­ti­ons­po­li­ti­kern – ein auf einem Schul­ge­län­de geplan­ter soge­nann­ter Modu­la­rer Ergän­zungs­bau mit gut 200 Plät­zen zu Fall gebracht, wie bei der Ober­see-Schu­le in Lich­ten­berg. Mal muss eine Schu­le auf­grund von Sanie­rungs­maß­nah­men umzie­hen und es wird eine Frist nach der nächs­ten geris­sen, bis die Arbei­ten abge­schlos­sen sind. In einem extre­men Fall, der Kurt-Schu­ma­cher-Grund­schu­le in Kreuz­berg, ist nach fast einem Jahr­zehnt Rum­ge­mur­kel mit Fir­men­in­sol­ven­zen und Fir­men­kün­di­gun­gen gera­de der ers­te Bau­ab­schnitt über­ge­ben worden.

Das Mot­to von Ber­lins Regie­ren­der Bür­ger­meis­te­rin Fran­zis­ka Gif­fey (SPD) bei all­dem lau­tet offen­bar: Mach es wie die Son­nen­uhr, zähl die heit’ren Stun­den nur. »Man hört immer so vie­le Kla­gen, was alles nicht läuft, was alles noch nicht gut ist, aber ich fin­de, wir müs­sen auch ab und zu mal über das reden, was her­vor­ra­gend funk­tio­niert«, sagt Gif­fey am Mitt­woch­abend im Kino »Inter­na­tio­nal« in Mit­te bei einer Art Wer­be­ver­an­stal­tung zu den Schul­bau­pro­jek­ten der lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft Howo­ge, über die in den kom­men­den Jah­ren 17.500 neue Schul­plät­ze geschaf­fen wer­den sollen.

Die Howo­ge ist neben der Stadt­ent­wick­lungs­ver­wal­tung, der lan­des­ei­ge­nen BIM Ber­li­ner Immo­bi­li­en­ma­nage­ment und den zwölf Bezir­ken einer der vier Akteu­re der »Ber­li­ner Schul­bau­of­fen­si­ve«. Und folgt man Gif­fey, »funk­tio­niert« die vor dem Hin­ter­grund jahr­zehn­te­lang ver­schlepp­ter Inves­ti­tio­nen 2016 gestar­te­te »Offen­si­ve« eben »her­vor­ra­gend«. »Wir haben schon ganz, ganz viel geschafft«, sagt die SPD-Poli­ti­ke­rin und ver­weist auf die über 21.000 Schul­plät­ze, die seit­her geschaf­fen wur­den, und die wei­te­ren 40.000, die noch bis 2030 hin­zu­kom­men sol­len. Gif­fey fin­det: »Da muss Ber­lin sich nicht ver­ste­cken.« Zwar hieß es vor etwa ein­ein­halb Jah­ren von der Bil­dungs­ver­wal­tung auf nd-Anfra­ge, dass bis zum Som­mer 2021 »rund 31.400 neue Schul­plät­ze ent­stan­den sein« wer­den. Aber das ficht Gif­fey nicht an.

Ähn­lich Bil­dungs­se­na­to­rin Astrid-Sabi­ne Bus­se (SPD), deren Haus damals per Senats­be­schluss die »Feder­füh­rung« für die mil­li­ar­den­schwe­re Schul­bau­of­fen­si­ve über­tra­gen bekam. »Mei­ne Vor­gän­ge­rin hat da was Tol­les ange­scho­ben«, sagt Bus­se, seit Dezem­ber im Amt, mit Blick auf die lang­jäh­ri­ge Bil­dungs­se­na­to­rin San­dra Schee­res (SPD). Es gehe »wirk­lich sehr schnell vor­an«. Das sehe sie: »In mei­ner jetzt noch rela­tiv kur­zen Amts­zeit habe ich ja schon neue Schul­bau­ten über­ge­ben oder Tei­le oder Grund­stei­ne gelegt. Also, das ist jetzt prak­tisch, ich wür­de nicht sagen: täg­lich, aber wöchent­lich steht das an.« Letz­te­res ist etwas über­trie­ben, aber gut.

Wenn aber die Fran­zis­ka Gif­fey fei­er­lich erklärt, »dass die Schul­bau­of­fen­si­ve auch in die­ser neu­en Legis­la­tur­pe­ri­ode ein Flagg­schiff­pro­jekt der Ent­wick­lung unse­rer schö­nen Stadt Ber­lin sein wird«, gehört zur Wahr­heit dazu, dass die Fre­gat­te aktu­ell unter Beschuss steht. Nicht nur, weil Schul­sa­nie­run­gen teil­wei­se kaum vor­an­kom­men oder Neu­bau­pro­jek­te von ver­schie­dens­ten Sei­ten tor­pe­diert wer­den. Son­dern auch, weil im Ent­wurf zum Dop­pel­haus­halt 2022/2023 die Gel­der für die »Offen­si­ve« radi­kal zusam­men­ge­stri­chen wur­den – so jeden­falls der von etli­chen Sei­ten erho­be­ne Vor­wurf. Die Rede ist von 136 Mil­lio­nen Euro, die nun für den Bau von neu­en Schu­len, Mobi­len Ergän­zungs­bau­ten – kurz: MEBs – und Typen­sport­hal­len feh­len wür­den. Seit Wochen lau­fen bil­dungs­po­li­ti­sche Initia­ti­ven, Eltern­ver­tre­ter, Bezirks­po­li­ti­ker und die Gewerk­schaft Erzie­hung und Wis­sen­schaft dage­gen Sturm.

Am Don­ners­tag schlos­sen sich auch die Lan­des­ar­beits­ge­mein­schaf­ten für Bil­dung der drei Koali­ti­ons­par­tei­en dem Pro­test an. »Wenn wir nicht wol­len, dass zum Ende die­ser Legis­la­tur die ein­zi­ge Lösung für den Schul­platz­man­gel die Erhö­hung der Klas­sen­fre­quen­zen bleibt, muss das Tem­po des Schul­baus bei­be­hal­ten wer­den und die Kür­zun­gen bei MEBs sowie bei Neu­bau­vor­ha­ben wie­der zurück­ge­nom­men«, heißt es in einem an die Frak­ti­ons­spit­zen von SPD, Grü­nen und Die Lin­ke gerich­te­ten Schreiben.

Ange­spro­chen auf die Rot­stift-Vor­wür­fe, atmet Finanz­se­na­tor Wese­ner am Rand der Ver­an­stal­tung am Mitt­woch kurz tief durch. »Ich habe mal gelernt, wenn man mehr Geld aus­gibt, ist das das Gegen­teil von kür­zen«, sagt Wese­ner zu »nd«. Er geste­he es dem Lan­des­el­tern­aus­schuss und Schul­po­li­ti­kern zu, »dass sie sagen: Es braucht mehr Geld.« Aber im aktu­el­len Haus­halts­ent­wurf sei für die Schul­bau­of­fen­si­ve mit rund 900 Mil­lio­nen Euro pro Jahr – die zusam­men fast 450 Mil­lio­nen Euro für die von der Howo­ge ver­ant­wor­te­ten Groß­pro­jek­te nicht ein­ge­rech­net – eben ein­fach mehr, nicht weni­ger Geld im Topf als in den Vorgänger-Haushalten.

Rich­tig sei: »Wir haben in der Tat, anders als im ers­ten Ent­wurf des Dop­pel­haus­halts 2022/2023 aus dem Juni ver­gan­ge­nen Jah­res, die dama­li­gen Ansät­ze abge­senkt. War­um? Weil wir im Hin­blick auf die 2021 abge­ru­fe­nen Zah­len gese­hen haben, dass wir das Geld gar nicht aus­ge­ge­ben krie­gen«, sagt Wese­ner. So sind ihm zufol­ge etwa 250 Mil­lio­nen der für 2021 bereit­ge­stell­ten 800 Mil­lio­nen Euro lie­gen­ge­blie­ben. Die Grün­de dafür sind viel­fäl­tig – von der bom­bi­gen Auf­trags­la­ge auf dem Bau­markt bis zur demons­tra­ti­ven Inak­ti­vi­tät ein­zel­ner Bezirksschulstadträte.

Man habe den Erst­ent­wurf aus dem Som­mer ver­gan­ge­nen Jah­res nun ledig­lich ange­passt. Wese­ner geht nicht davon aus, dass das Kon­se­quen­zen für kon­kre­te Schul­bau­pro­jek­te nach sich zieht. Zumal soge­nann­te Ver­pflich­tungs­er­mäch­ti­gun­gen in den Haus­halt geschrie­ben wor­den sei­en. »Das heißt, wenn es mehr Geld braucht, weil wir wider Erwar­ten schnel­ler wer­den, steht die­ses Geld auch zur Ver­fü­gung«, sagt Wesener.

»Ich neh­me in der Tat erfreut zur Kennt­nis, dass die Bedar­fe nicht in Abre­de gestellt wer­den«, sagt hier­zu Tors­ten Küh­ne (CDU), der Schul­stadt­rat von Mar­zahn-Hel­lers­dorf, der die 136-Mil­lio­nen-Euro-Fra­ge vor weni­gen Wochen wesent­lich mit­skan­da­li­siert hat und dabei sogar von mehr als dem dop­pel­ten »Fehl­be­trag« aus­geht. Das Aber folgt dann auch prompt, denn Ver­pflich­tungs­er­mäch­ti­gung hin oder her: Küh­ne traut dem Bra­ten nicht. Die Schu­len in sei­nem Bezirk wür­den zum Teil über­quel­len. »Und wenn es an einem Ort einen Bedarf für eine Schu­le gibt und die jetzt erst in fünf Jah­ren gebaut wird, da habe ich ein Pro­blem. Denn: Was mache ich in den fünf Jah­ren bis dahin?«, sagt Küh­ne zu »nd«. Wese­ner hält dage­gen: »Am Ende ist es so, dass jeder Schul­platz, der gebraucht wird, auch gebaut wird.«

Noch ist es nicht offi­zi­ell, aber offen­kun­dig haben sich SPD, Grü­ne und Die Lin­ke nun dar­auf ver­stän­digt, dass die Haus­halts­an­sät­ze für die frag­li­chen Schul­bau­pos­ten wie­der hoch­ge­setzt und wei­te­re Ver­pflich­tungs­er­mäch­ti­gun­gen ergänzt wer­den. »Es gab eine Eini­gung, damit alle geplan­ten Schul­neu­bau­ten auch wirk­lich errich­tet wer­den kön­nen«, sagt Hen­drik­je Klein, die für die Links­frak­ti­on die Nach­jus­tie­rung im Haupt­aus­schuss mit­ver­han­delt hat, am Frei­tag zu »nd«. Details wer­den erst am Ende die­ses Wochen­en­des erwar­tet. Bil­dungs­se­na­to­rin Astrid-Sabi­ne Bus­se, der nicht zuletzt SPD-Lan­des­chef Raed Saleh vor­ge­hal­ten hat­te, sie habe sich bei den Haus­halts­ver­hand­lun­gen »über den Tisch zie­hen« las­sen, hat sich bis­lang nicht zu den »Kor­rek­tu­ren« zu ihren Guns­ten geäußert.

Schon beim Podi­ums­ge­spräch am Mitt­woch­abend hat­te Bus­se das lei­di­ge The­ma Finan­zen auf­fäl­lig außen vor gelas­sen. Ange­sichts der im Kino »Inter­na­tio­nal« im Modell prä­sen­tier­ten künf­ti­gen Howo­ge-Schu­len mit ihren zum Teil durch­aus ambi­tio­nier­ten päd­ago­gi­schen Raum­kon­zep­ten schwelg­te die Sena­to­rin dafür ein wenig in der Ver­gan­gen­heit und erin­ner­te an ihre Zeit als Grund­schul­lei­te­rin in Neu­kölln – und weit davor. Letzt­lich kom­me es doch immer auch auf die Lehr­kräf­te an, so Bus­se, denn: »Was nützt eine schlech­te Päd­ago­gin in einer schö­nen Schu­le?« Sie habe auch in den 70er Jah­ren »sehr viel gemacht, denn, wenn man will, kann man aus allem etwas machen und gestal­ten«. Selbst­ver­ständ­lich sei ihr aber bewusst, dass Schü­ler und Leh­rer heu­te »ganz ande­re Ansprü­che« haben. »Aber das wer­den unse­re neu­en wun­der­ba­ren Schul­bau­ten natür­lich erfül­len, und da wer­den Träu­me wahr.«