Die drei iranischen Schauspielerinnen gingen unterschiedliche Wege, um heute an demselben Ort, auf der Bühne des Cannes-Festivals, zu stehen: (v.l.n.r.) Zahra (Zar) Amir Ebrahimi, Taraneh Alidoosti und Golshifteh Farahani Foto: Promo/Getty Images/Pascal Le Segretain/dpa/Ian Langsdon

Die 80er-Genera­ti­on im Iran ist als die gebrand­mark­te bekannt. Es sind die Kin­der, die nach der Revo­lu­ti­on (1979) und wäh­rend des Iran-Irak-Kriegs (1980-1988) gebo­ren wur­den und in der Nach­kriegs­zeit zur Schu­le gegan­gen sind. Es herrsch­te eine beängs­ti­gen­de Atmo­sphä­re in der Gesell­schaft, mili­tä­ri­sche Dis­zi­plin in den Schu­len; ihr gan­zes Dasein war geprägt von Ver­bo­ten und Kontrollen.

Heu­te sind sie erwach­se­ne Men­schen, in ihren 30ern oder 40ern, man­che sind noch im Land, etli­che jedoch aus­ge­wan­dert. Gols­hift­eh Fara­ha­ni, Tara­neh Ali­doos­ti und Zah­ra (Zar) Amir Ebra­hi­mi sind drei Frau­en aus jener Genera­ti­on. Die drei ira­ni­schen Schau­spie­le­rin­nen begeg­nen sich die­ses Jahr im Wett­be­werb des Can­nes-Film­fes­ti­vals, das momen­tan, bis zum 28. Mai, zum 75. Mal statt­fin­det. Zwei von ihnen leben zur­zeit im fran­zö­si­schen Exil und eine kommt direkt aus dem Iran. Sie gin­gen unter­schied­li­che Wege, um heu­te an dem­sel­ben Ort, auf der Büh­ne des Can­nes-Fes­ti­vals, zu ste­hen. Ihre indi­vi­du­el­len Geschich­ten erzäh­len über die Kon­tro­ver­sen eines Lan­des, das stän­dig dar­an schei­tert, ein homo­ge­nes Bild von sich zu zeigen.

Zu weit gegangen

Gols­hift­eh Fara­ha­ni, die inter­na­tio­nal Berühm­tes­te von den drei­en, die es bis nach Hol­ly­wood geschafft hat, ist 1983 in Tehe­ran gebo­ren. Sie woll­te gar nicht Schau­spie­le­rin wer­den und besuch­te erst mal eine Musik­schu­le. Doch mit 14 Jah­ren spiel­te sie die Haupt­rol­le in »Der Birn­baum« (1998) des Regis­seurs Dari­ush Mehr­jui, einer der bekann­ten Fil­me­ma­cher des Ira­ni­schen Neue-Wel­le-Kinos. Danach wur­de ihr Leben ein ande­res, und sie spiel­te in 17 wei­te­ren Fil­men mit.

2008 war sie bereits eine erfolg­rei­che Schau­spie­le­rin – die schon mit vie­len renom­mier­ten ira­ni­schen Regis­seu­ren gear­bei­tet hat –, als sie eine Rol­le im US-Film »Body of Lies« von Rid­ley Scott bekam und mit Leo­nar­do DiCa­prio und Rus­sell Cro­we spiel­te. Das war der Beginn ihres inter­na­tio­na­len Durch­bruchs. Doch dies konn­te die ira­ni­sche Obrig­keit nicht ver­kraf­ten. Der Staat hat­te kaum Kon­trol­le über die­se US-Pro­duk­ti­on, und das gefiel ihm natür­lich nicht. Kunst war ja nur dann erlaubt, solan­ge er deren Rah­men bestim­men konn­te. Lan­ge war in der Gesell­schaft gestrit­ten wor­den, ob die Sze­nen mit Fara­ha­ni in die­sem Hol­ly­wood-Film mit oder ohne Hijab gedreht wer­den soll­ten. Die­se Frau sei ein­fach zu weit gegangen.

Als sie nach den Dreh­ar­bei­ten von »Body of Lies« in den Iran zurück­kam, wur­de ihr Pass von den ira­ni­schen Behör­den kon­fis­ziert, sie­ben Mona­te wur­de sie immer wie­der ver­hört. In einem Inter­view mit »Spie­gel Online« sag­te sie: »Mei­ne Arbeit in Hol­ly­wood wur­de mit einer Kol­la­bo­ra­ti­on mit der CIA gleich­ge­setzt. Als ›Body of Lies‹ ins Kino kam, haben sie mich sogar beschul­digt, die CIA habe mich ange­heu­ert, um das Anse­hen des Islam zu zerstören!«

Eini­ge Mona­te spä­ter erhielt sie ein Ange­bot für die Haupt­rol­le in einer wei­te­ren Hol­ly­wood-Pro­duk­ti­on, Mike Newells »Prince of Per­sia«. Als sie für das Cas­ting nach Lon­don flie­gen woll­te, wur­de sie an der Aus­rei­se gehin­dert. »Die Behör­de bot mir an, gegen Geld den Pass für 24 Stun­den zu bekom­men, um für den Kame­ra­test nach Lon­don und zurück zu flie­gen. Ich habe mich dar­auf ein­ge­las­sen. Aber dann bekam ich ihn sechs Stun­den zu spät. Der Flie­ger war weg. Und mei­ne Rol­le wur­de umbe­setzt«, so Fara­ha­ni. Der Film erschien 2010, und statt Gols­hift­eh Fara­ha­ni spiel­te die Bri­tin Gemma Arter­ton an der Sei­te von Jake Gyl­len­haal die Rol­le der per­si­schen Prin­zes­sin Tamina.

Der letz­te Film, in dem Fara­ha­ni im Iran spiel­te, war Asghar Far­ha­dis »Alles über Elly«. Das Werk gewann bei der Ber­li­na­le 2009 den Sil­ber­nen Bären für die bes­te Regie. Auf dem Roten Tep­pich und beim Foto-Call in Ber­lin konn­te man sehen, dass sie sepa­rat emp­fan­gen wur­de, dass der Rest des Cas­ts ver­such­te, sich von Fara­ha­ni zu distan­zie­ren. Angst vor gemein­sa­men Fotos? Alles war über­schat­tet von ihrer Mit­wir­kung in jenem US-Film. Die Reprä­sen­tan­tin­nen Irans sol­len auch außer­halb des Lan­des das offi­zi­el­le Frau­en­bild (mit Kör­per- und Haar-Bede­ckung) zei­gen. Dass sie in eini­gen Sze­nen von »Body of Lies« doch ohne Kopf­tuch zu sehen war, wur­de im Iran zum Skan­dal – vor allem von den rech­ten Medi­en geschürt. Dazu ging sie noch, wie­der ohne Kopf­tuch, zur Pre­mie­re des Fil­mes in den USA. Alle spe­ku­lier­ten über die Kon­se­quen­zen. Vie­le dach­ten, dass nun sogar »Alles über Elly« wegen ihr im Iran ver­bo­ten wer­de. Das geschah nicht, aber Fara­ha­ni ver­ließ das Land nach all den Schi­ka­nen und Ver­hö­ren. Seit 2009 lebt sie in Paris.

Im fran­zö­si­schen Exil hat sie von vor­ne begon­nen. Seit­dem spiel­te sie in wei­te­ren 24 Fil­men, dar­un­ter in Jim Jar­muschs »Pater­son« (2016) mit Adam Dri­ver in der Haupt­rol­le. Auf dem dies­jäh­ri­gen Can­nes-Fes­ti­val ist Gols­hift­eh Fara­ha­ni neben Mari­on Cotil­lard im fran­zö­si­schen Dra­ma »Frè­re et stur« (»Bru­der und Schwes­ter«) von Arn­aud Des­plechin zu sehen. Es han­delt von den Geschwis­tern Ali­ce and Lou­is, die sich jedoch has­sen und seit mehr als 20 Jah­ren nichts mit­ein­an­der zu tun haben. Der Tod ihrer Eltern zwingt sie, ein­an­der zu begegnen.

Im Namen der Moral terrorisiert

Zah­ra (Zar) Amir Ebra­hi­mi ist im Aus­land noch nicht so bekannt. Die 1981 in Tehe­ran Gebo­re­ne war eine TV-Schau­spie­le­rin, die durch eine Fern­seh­se­rie (2006) gera­de etwas Berühmt­heit erlangt hat­te, als ein pri­va­tes Sex-Video von ihr im Inter­net lan­de­te. Über Nacht wur­de ihr Leben ruiniert.

Allein inner­halb von zwei Mona­ten wur­den etwa 100 000 Kopien in Umlauf gebracht. Der Staat begann mit den Unter­su­chun­gen. Sie, ihre Fami­lie, ihre Bekann­ten, auch ihr dama­li­ger Freund wur­den ver­hört. Sie sah sich mit unter­schied­li­chen Vor­wür­fen kon­fron­tiert, etwa dass sie selbst an der Pro­duk­ti­on und Ver­brei­tung des Vide­os betei­ligt sei. Allein schon Sex mit einem Freund, der nicht mit ihr ver­hei­ra­tet war, stand unter Stra­fe. Aus Angst vor Kon­se­quen­zen und ver­schie­den Stra­fen leug­ne­te sie anfangs, über­haupt die Frau im Video zu sein.

Eini­ge Jah­re hat­te sie Rei­se­ver­bot, ihre Kar­rie­re als Schau­spie­le­rin wur­de auf Eis gelegt, doch viel mehr mach­te sie sich Sor­gen, was über­haupt mit ihr pas­sie­ren wür­de. Sie muss­te eine Kau­ti­on hin­ter­le­gen (übli­cher­wei­se ist es im Iran eine Immo­bi­lie), um sich bis zum Gerichts­ur­teil im Land frei bewe­gen zu kön­nen. Sie hat­te Angst, allein auf die Stra­ße zu gehen, da eine gan­ze Gesell­schaft sie und ihr Pri­vat­le­ben nicht in Ruhe ließ. Das Video wur­de auf dem Schwarz­markt mil­lio­nen­fach ver­kauft – und zwar in einem Land, in des­sen staat­li­chen Fern­seh­se­ri­en die Frau­en mit Kopf­tuch ins Bett gehen. Die Men­schen waren gie­rig danach, das Sex­le­ben einer jun­gen Schau­spie­le­rin zu beglot­zen, und sahen sich dabei noch in der Lage, sie mora­lisch zu ver­ur­tei­len, zu drang­sa­lie­ren, zu ter­ro­ri­sie­ren, ihr das Schuld­ge­fühl zu geben, ein Leben zu füh­ren. Man­che Zei­tun­gen haben sogar geschrie­ben, dass sie sich umge­bracht habe. Die­ses Sze­na­rio pass­te jeden­falls die­ser patri­ar­cha­li­schen Gesell­schaft gut: Solch ein »Skan­dal« soll­te am bes­ten durch den Selbst­mord der Frau besei­tigt wer­den, und sie soll­te am bes­ten sofort wie­der ver­ges­sen wer­den, damit sich die Gesell­schaft – nach­dem sie sich genug ergötzt hat – ohne schlech­tes Gewis­sen wie­der »nor­mal« füh­len kann.

Auch Amir Ebra­hi­mi ver­ließ schließ­lich das Land und ging nach Frank­reich. Erst 2019, 13 Jah­re nach jenem Zwi­schen­fall, sprach sie in einem Inter­view in Lon­don öffent­lich dar­über, dass es ihr pri­va­tes Video war und durch einen Bekann­ten, einen Thea­ter­schau­spie­ler, im Inter­net kur­sier­te. Die­ser war bei ihr auf einer Par­ty, fand auf ihrem Com­pu­ter das Video und mach­te sich heim­lich eine Kopie. Der Thea­ter­schau­spie­ler hat­te sich schul­dig bekannt. Er wur­de zu sechs Jah­ren Haft ver­ur­teilt, wur­de trotz­dem nach ein paar Mona­ten frei­ge­las­sen und hat im Iran als Schau­spie­ler wei­ter gear­bei­tet. All die­se Jah­re habe sie sich vor allem wegen ihrer Eltern, die noch im Iran sind, nicht geäu­ßert. Aber jetzt, da der Fall ver­jährt ist, kön­ne sie ihr Schwei­gen brechen.

Im Exil hat sie Fran­zö­sisch gelernt, noch mal stu­diert und in ein paar Fil­men gespielt, dar­un­ter eini­ge deut­sche Pro­duk­tio­nen wie »Tehe­ran Tabu« (2017) und »Mor­gen sind wir frei« (2019). Nun steht sie als Haupt­dar­stel­le­rin im Film »Holy Spi­der« im Wett­be­werb des Can­nes-Fes­ti­vals. Die Regie hat der ira­ni­sche, in Schwe­den leben­de Regis­seur Ali Abba­si geführt. Schwe­den, Däne­mark, Deutsch­land und Frank­reich waren an der Pro­duk­ti­on betei­ligt. Die Geschich­te wur­de von dem Fall eines rea­len Seri­en­mör­ders inspi­riert, der zwi­schen 2000 und 2001 ins­ge­samt 16 Frau­en in der ira­ni­schen reli­giö­sen Stadt Mash­had ermor­de­te; dort befin­det sich die Grab­stät­te des ach­ten schii­ti­schen Imams Reza. Der Mör­der, bekannt als »Spin­nen­mör­der«, erklär­te sel­ber sei­ne »mora­li­sche« Mis­si­on: die »hei­li­ge« Stadt von Stra­ßen­pro­sti­tu­ier­ten zu »säu­bern«. 13 Frau­en hat er vor deren Ermor­dung ver­ge­wal­tigt. Er wur­de 2002 hin­ge­rich­tet. Zah­ra Amir Ebra­hi­mi spielt im Film eine Inves­ti­ga­tiv-Jour­na­lis­tin, die den Fall erforscht.

Eine Figur der MeToo-Bewegung im Iran

Tara­neh Ali­doos­ti ist der­zeit eine der bekann­tes­ten und belieb­tes­ten Schau­spie­le­rin­nen Irans. Die Toch­ter des Fuß­ball­na­tio­nal­spie­lers Hamid Ali­doos­ti ist 1984 in Tehe­ran gebo­ren. Allein ihr ers­ter Film, »I’m Tara­neh, 15« (2002), brach­te ihr einen Leo­pard für die bes­te Dar­stel­le­rin auf dem Film­fes­ti­val von Locar­no ein. Es folg­ten eini­ge erfolg­rei­che Fil­me – vor allem mit dem Regis­seur Asghar Far­ha­di, dar­un­ter »The Sales­man«, der 2016 auf dem Can­nes-Fes­ti­val den Preis für das bes­te Dreh­buch und 2017 den Oscar für den bes­ten fremd­spra­chi­gen Film gewann. Die Oscar­ver­lei­hung hat Ali­doos­ti jedoch boy­kot­tiert: »Trumps Visa-Ver­bot für ira­ni­sche Men­schen ist ras­sis­tisch«, twit­ter­te sie damals, »Aus Pro­test wer­de ich nicht an den #Aca­de­myA­wards 2017 teilnehmen.«

Sie arbei­tet haupt­säch­lich im Iran, ist ver­hei­ra­tet und hat eine Toch­ter. Neben ihrer Kar­rie­re als Schau­spie­le­rin schreibt und über­setzt sie gele­gent­lich. Sie enga­giert sich außer­dem für Frau­en­rech­te und Frau­en­sport und ver­sucht dadurch, etwas im Land zu bewe­gen. Sie ist auch dafür bekannt, sich häu­fig zu poli­ti­schen und gesell­schaft­li­chen The­men in sozia­len Netz­wer­ken zu äußern. Über man­che Äuße­rung oder Akti­vi­tät von ihr gab es schon Kon­tro­ver­sen in der ira­ni­schen Gesell­schaft, die ab und zu noch zu eini­gen Pro­ble­men mit den Behör­den führ­ten. Ein Tat­too (ein Frau­en­power-Zei­chen) auf ihrem Unter­arm, das auf einer Pres­se­kon­fe­renz in Tehe­ran kurz zu sehen war, lös­te eine Femi­nis­mus-Debat­te aus. Als Reak­ti­on dar­auf pos­te­te sie auf Insta­gram: »Beru­higt euch! Ja, ich bin eine Feministin!«

Ali­doos­ti wur­de zu einer der wich­tigs­ten Figu­ren der MeToo-Bewe­gung ihres Lan­des. Vor Kur­zem hat sie mit etwa 800 ande­ren Akteu­rin­nen der Film-Sze­ne im Iran ein State­ment gegen sexua­li­sier­te Gewalt in der Kino-Bran­che ver­öf­fent­licht. Sie woll­ten unter ande­rem, dass ein unab­hän­gi­ges und pro­fes­sio­nel­les Gre­mi­um gebil­det wird, das sich um die Fäl­le der Opfer der sexua­li­sier­ten Gewalt kümmert.

Im Wett­be­werb des dies­jäh­ri­gen Can­nes-Fes­ti­vals wird sie im ira­ni­schen Dra­ma »Leila’s Bro­thers« des Regis­seurs Sae­ed Roustaee zu sehen sein, in dem sie die 40-jäh­ri­ge Lei­la spielt, die ver­sucht, ihre Eltern und ihre vier Brü­der aus der Armut zu befrei­en, und plant, ein Fami­li­en­un­ter­neh­men zu gründen.

Kurz nach­dem die Wett­be­werbs­fil­me offi­zi­ell bekannt gege­ben wur­den, waren die sozia­len Medi­en voll von gemein­sa­men Fotos der drei Schau­spie­le­rin­nen. Es hieß, die drei Ira­ne­rin­nen wür­den nun um den Preis für die bes­te Dar­stel­le­rin mit­ein­an­der kon­kur­rie­ren. Doch dar­auf­hin schrieb Gols­hift­eh Fara­ha­ni auf Insta­gram: »Team-Mit­glie­der kon­kur­rie­ren nicht mit­ein­an­der. Der Can­nes-Fes­ti­val-Preis ist für mich bloß die­ses Foto, auf dem wir alle drei nun nach Jah­ren in einem Rah­men zu sehen sind.« Die ande­ren bei­den haben eben­falls jenes gemein­sa­me Foto geteilt und von Schwes­tern­schaft gesprochen.

Das Can­nes-Fes­ti­val mag für man­che ein Ort von Gla­mour und Selbst­dar­stel­lung sein, für die­se drei Frau­en aus einer Kriegs­ge­nera­ti­on scheint es jedoch ein Ort des Zusammenhalts.