Als Mari­ne Le Pen vor eini­gen Wochen die Stich­wahl um die fran­zö­si­sche Prä­si­dent­schaft dann doch deut­lich ver­lor, dürf­ten in ganz Euro­pa vie­le Men­schen erleich­tert auf­ge­at­met haben. Aber: Sie hat­te ihre Stim­men im Ver­gleich zu 2017 immer­hin fast ver­dop­pelt, und beim Ras­sem­ble­ment Natio­nal hofft man nun, im Schul­ter­schluss mit ande­ren rech­ten Par­tei­en bei den Par­la­ments­wah­len im Juni die poli­ti­schen Kräf­te­ver­hält­nis­se doch noch ver­schie­ben zu können.

Wie sehr die Rech­te glo­bal gese­hen gera­de auf dem Vor­marsch ist, in wie vie­len Regie­run­gen von Rio bis Mum­bai sie sitzt oder mit­mischt, wel­che poli­ti­schen Gelän­de­ge­win­ne sie in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zu ver­zeich­nen hat­te, lässt sich nach­le­sen in Paul Masons neu­em Buch. Laut dem bri­ti­schen Hoch­schul­leh­rer und Publi­zis­ten ist es längst über­fäl­lig, sich gegen die Rech­ten in ihren unter­schied­li­chen Erschei­nungs­for­men zu stel­len und einen gesell­schaft­lich breit auf­ge­stell­ten Anti­fa­schis­mus zu orga­ni­sie­ren. Denn Rechts­ex­tre­mis­mus, Rechts­po­pu­lis­mus und auto­ri­tä­rer Kon­ser­va­tis­mus schaf­fen es, durch Syn­er­gie­ef­fek­te poli­ti­sche Dis­kur­se nach­hal­tig zu ver­schie­ben und dem Faschis­mus Vor­schub zu leis­ten. »Der Sturm auf das Kapi­tol ist ein Lehr­bei­spiel dafür, dass Kon­ser­va­tis­mus, Rechts­po­pu­lis­mus und Faschis­mus begon­nen haben, bewusst mit­ein­an­der zu interagieren.«

Den Faschis­mus ver­steht der 1960 in der nord­eng­li­schen Indus­trie­stadt Leigh gebo­re­ne Ex-Trotz­kist Mason, der lan­ge bei der BBC arbei­te­te und sich selbst als Mar­xis­ten bezeich­net, vor allem als wie­der­keh­ren­des Sym­ptom eines Sys­tem­ver­sa­gens im Kapi­ta­lis­mus. Die zuneh­men­de Kri­sen­haf­tig­keit der ver­gan­ge­nen Jah­re, aber auch die gewon­ne­nen Frei­hei­ten bis­her mar­gi­na­li­sier­ter Grup­pen, macht für vie­le Men­schen, vor allem ent­täusch­te wei­ße Män­ner, die sich als Ver­lie­rer sehen, das poli­ti­sche Ange­bot von Neo­fa­schis­ten bis auto­ri­tä­ren Kon­ser­va­ti­ven attrak­tiv. Rech­te und Neo­fa­schis­ten wis­sen geschickt auf der Kla­via­tur der Ängs­te vor sozia­len, kul­tu­rel­len und mit­hin poli­ti­schen Ver­än­de­run­gen zu spie­len. In Anleh­nung an Erich Fromm ver­steht Mason den Faschis­mus auch als »Furcht vor der Frei­heit, geweckt durch eine Ahnung von Frei­heit«. Diver­se Faschis­mus­theo­rien wer­den kurz ange­ris­sen, wobei sich Mason vor allem an Robert Paxt­ons Arbei­ten der 2000er Jah­re ori­en­tiert, in denen der Faschis­mus nicht nur als Ideo­lo­gie, son­dern auch als poli­ti­sche Pra­xis ver­stan­den wird.

Mason geht es um his­to­ri­sche Vor­gän­ge, bei denen sich Kräf­te­ver­hält­nis­se ver­scho­ben haben und die ana­log zu heu­ti­gen Ent­wick­lun­gen gele­sen wer­den kön­nen. Er fokus­siert sich dabei auf Ita­li­en, Deutsch­land, Frank­reich und Spa­ni­en von den 1920ern bis in die 1940er Jah­re. Er kri­ti­siert die Unfä­hig­keit der Lin­ken, sich gegen den Faschis­mus zu ver­bün­den. Vor allem die von der Kom­in­tern bis Mit­te der 1930er pro­pa­gier­te Sozi­al­fa­schis­mus­the­se, nach der die Sozi­al­de­mo­kra­tie zum vor­ran­gi­gen Feind und wesent­li­chen Bestand­teil des Faschis­mus erklärt wur­de, ist für ihn ein Grund einer nach­hal­ti­gen Läh­mung der Lin­ken, die unbe­dingt über­wun­den wer­den müs­se. Die Zusam­men­schlüs­se der Volks­fron­ten in Frank­reich und Spa­ni­en sei­ner Mei­nung nach bei­spiel­haft für einen funk­tio­nie­ren­den Antifaschismus.

Für die not­wen­di­gen brei­ten Bünd­nis­se müs­se sich die Lin­ke sogar auf die Libe­ra­len ein­las­sen, soweit die­se bereit sind, sozi­al­po­li­ti­sche Zuge­ständ­nis­se zu machen, wie das etwa US-Prä­si­dent Fran­k­lin D. Roo­se­velt in den 1930er Jah­ren tat. Mason ist durch­aus klar ist, dass die illi­be­ra­len Demo­kra­tien der Auto­kra­ten, von denen es heut­zu­ta­ge immer mehr gibt, auch Ver­su­che des Kapi­ta­lis­mus sind, sich »ange­sichts stra­te­gi­scher Bedro­hun­gen zu wan­deln, um so sein Über­le­ben zu garan­tie­ren«. Den breit auf­ge­stell­ten Anti­fa­schis­mus sieht Mason neben poli­ti­schen Bünd­nis­sen auch in einer Kul­tur­po­li­tik, die einen eige­nen Ethos erzeugt, der die Lin­ke mit der Mit­te der Gesell­schaft ver­bin­det und den Faschis­ten das Was­ser abgräbt. Als Bei­spiel führt er den Film­klas­si­ker »Casa­blan­ca« an, der 1942 nicht nur vom anti­fa­schis­ti­schen Kampf an der Peri­phe­rie erzähl­te, son­dern auch Anti­fa­schis­ten und exi­lier­te Men­schen am Film­set zusam­men­führ­te. Wie wich­tig die Aus­ein­an­der­set­zung in der kul­tu­rel­len Sphä­re neben brei­ten Bünd­nis­sen, die Hun­der­tau­sen­de auf die Stra­ße brin­gen und den Anti­fa­schis­mus hier­zu­lan­de etwa im Zuge der »Unteilbar«-Kampagne auch außer­halb eines lin­ken Anti­fa-Ghet­tos in die Mit­te der Gesell­schaft brach­te, liegt auf der Hand.

Den Rech­ten ist das längst klar, wie unlängst Micha­el Col­bor­ne in sei­nem Buch über die ukrai­ni­sche Asow-Bewe­gung bei­spiel­haft beschrieb. In der für vie­le rech­te Akteu­re welt­weit über­aus attrak­ti­ven, diver­se Strö­mun­gen umfas­sen­den Bewe­gung ist man sich der eige­nen Hip­p­ness bewusst und geht damit hau­sie­ren. Der meta­po­li­ti­sche Ansatz einer Rekru­tie­rung im vor­po­li­ti­schen Feld ist erfolg­reich, wie Col­bor­ne an einem Bei­spiel belegt. Im Früh­ling 2021 tauch­ten bei einem unpo­li­ti­schen Musik­fes­ti­val in Kiew auf Pla­ka­ten Sym­bo­le des Son­nen­kreu­zes und Frank­furt­schrif­ten auf, die sonst von Nazis genutzt wer­den und somit in einen kul­tu­rel­len All­tags-Kanon ein­flie­ßen. Dem gilt es etwas entgegenzuhalten.

Aktu­el­le Bei­spie­le die­ser »Poli­ti­sie­rung der Kunst« statt einer »Ästhe­ti­sie­rung der Poli­tik«, die der Faschis­mus vor­nimmt (Wal­ter Ben­ja­min), feh­len lei­der völ­lig in Masons Buch. Dabei gibt es sie zuhauf. So die eben erst ange­lau­fe­ne zwei­te Staf­fel der Star Trek-Serie »Picard«, in der eine Grup­pe Men­schen in einer par­al­le­len Zeit­li­nie in eine faschis­ti­sche Zukunft der Erde trans­por­tiert wird und dar­auf­hin alles unter­nimmt, um dies unge­sche­hen zu machen. Die Serie ist ein Stück glo­ba­ler Mas­sen­un­ter­hal­tung, die auch zahl­rei­chen unpo­li­ti­sier­ten Trek­kie-Fans ein Nar­ra­tiv nahe­bringt, in dem es cool und vor allem unum­gäng­lich ist, gegen den Faschis­mus zu kämp­fen. Das Diver­se, das Nicht-Hete­ro­se­xu­el­le, das Soli­da­ri­sche, das Anti­fa­schis­ti­sche ist die gemein­sa­me Zukunft, um die kol­lek­tiv gerun­gen wer­den muss.

Noch expli­zi­ter fin­det sich die­ses Nar­ra­tiv gegen Ras­sis­mus, gegen jeden gewalt­för­mi­gen Aus­schluss und Män­ner­hass in N.K. Jemisins Roman »Die Wäch­te­rin­nen von New York«. Die­ser unge­mein poli­ti­sche und kämp­fe­ri­sche Roman wur­de von der hie­si­gen Lite­ra­tur­kri­tik bis­her sträf­lich ver­nach­läs­sigt. Dabei erzählt Jemi­sin genau von jenen schwie­ri­gen Pro­zes­sen des sich Zusam­men­fin­dens gegen einen schein­bar über­mäch­ti­gen Feind. In dem Fan­ta­sy-Roman der Brook­ly­ner Autorin ist das eine an den Ras­sis­ten, Anti­se­mi­ten und Hit­ler-Bewun­de­rer H.P. Love­craft ange­lehn­te Macht aus einem ande­ren Uni­ver­sum, die sich mit rech­ten Trol­len, Anti-Femi­nis­ten, homo­pho­ben Machos und neu­rech­ten Akti­vis­ten zusam­men­tut. Auf der ande­ren Sei­te ste­hen New Yorks Bezir­ke, die von Men­schen ver­kör­pert wer­den. Damit sich der in Jura pro­mo­vie­ren­de schwu­le Man­ni aus Man­hat­tan, die in die Jah­re gekom­me­ne Brook­ly­ner Hip-Hop-Grö­ße MC Free Tho­ma­son, die quee­re Künst­le­rin und Com­mu­ni­ty-Akti­vis­tin Bron­ca aus der Bronx und die pro­le­ta­ri­sche Pad­mi­ni aus Queens gegen die faschis­ti­schen Mons­ter zusam­men­fin­den, muss erst Soli­da­ri­tät her­ge­stellt wer­den. Und genau dar­um geht es in Masons Buch.

Paul Mason: Faschismus. Und wie man ihn stoppt. Suhrkamp, 443 S., geb., 20 €.