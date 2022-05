Will konsequent handeln, um die Berliner Bevölkerung zu schützen: Gesundheitssenatorin Ulrike Gote Foto: dpa/Fabian Sommer

Nur weni­ge Tage nach dem Bekannt­wer­den des ers­ten Affen­po­cken-Falls in Deutsch­land hat das Virus die Haupt­stadt erreicht. Wie die Senats­ge­sund­heits­ver­wal­tung am Sams­tag mit­teil­te, haben sich zwei Ber­li­ner ange­steckt. Die bei­den Pati­en­ten befän­den sich in einem sta­bi­len Zustand. Der­zeit ver­su­che man, Kon­takt­per­so­nen zu ermitteln.

Gesund­heits­se­na­to­rin Ulri­ke Gote (Grü­ne) sagt, man ste­he »in engem Aus­tausch« mit den Gesund­heits­äm­tern, dem Robert-Koch-Insti­tut, der Cha­ri­té und dem Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um, um die Ber­li­ner Bevöl­ke­rung zu schüt­zen. »Es besteht kein Grund zur Panik, aber Grund zur Vor­sicht«, erklärt die Senatorin.

Da Affen­po­cken sel­ten vor­kä­men, ver­fü­ge man der­zeit aber nur über vor­läu­fi­ge Erkennt­nis­se. Eine neue Pan­de­mie ste­he nicht bevor, auch wenn mit wei­te­ren Fäl­len in Ber­lin zu rech­nen sei. »Wir müs­sen jetzt aber schnell und kon­se­quent han­deln, um Infek­ti­ons­fäl­le zu erken­nen und ein­zu­däm­men«, sagt Gote.

Über die tat­säch­li­che Zahl der Affen­po­cken-Fäl­le in Ber­lin kur­sie­ren unter­schied­li­che Infor­ma­tio­nen. So berich­tet der »Tages­spie­gel« von einem 30-Jäh­ri­gen, einem 55-Jäh­ri­gen – und einem drit­ten Fall, der in einem Ber­li­ner Kran­ken­haus fest­ge­stellt wor­den sein soll. Den ers­ten bei­den Fäl­len sol­len dem­nach eine Anste­ckung auf Sex-Par­tys in Ber­lin und auf Gran Cana­ria vor­aus­ge­gan­gen sein. Wäh­rend sich der Zustand des 55-jäh­ri­gen, bereits gegen die Pocken geimpf­ten Man­nes schon bes­se­re, wei­se der 30-jäh­ri­ge, nicht gegen die Pocken geimpf­te Pati­ent stär­ke­re Sym­pto­me auf.

Leif Erik San­der, Infek­tio­lo­ge an der Ber­li­ner Cha­ri­té, spricht davon, dass vor allem bei Män­nern, ins­be­son­de­re nach Sexu­al­kon­tak­ten mit ande­ren Män­nern, eine Häu­fung von Affen­po­cken-Fäl­len zu beob­ach­ten sei. »Da die Infek­ti­on durch engen Haut­kon­takt und mög­li­cher­wei­se auch über Schleim­haut­kon­takt und Tröpf­chen über­tra­gen wird, emp­feh­le ich aktu­ell beson­de­re Vor­sicht und Ver­mei­dung von engen unge­schütz­ten Kon­tak­ten mit unbe­kann­ten Per­so­nen«, sagt der Wissenschaftler.

Wer typi­sche Krank­heits­an­zei­chen an sich fest­stel­le, sol­le umge­hend sei­ne Kon­tak­te beschrän­ken und sich in ärzt­li­che Behand­lung bege­ben. San­der warnt davor, die aktu­el­le Lage zu unter­schät­zen: »Die Dyna­mik des aktu­el­len Affen­po­cken-Aus­bruchs ist unge­wöhn­lich und muss daher sehr ernst genom­men wer­den, bis die Infek­ti­ons­ket­ten und Über­tra­gungs­we­ge bes­ser cha­rak­te­ri­siert und effek­tiv unter­bro­chen wurden.«

Als Sym­pto­me der Affen­po­cken-Krank­heit nennt das Haus von Gesund­heits­se­na­to­rin Gote Fie­ber, Kopf-, Mus­kel- und Rücken­schmer­zen sowie geschwol­le­ne Lymph­kno­ten. Typisch sei auch ein Aus­schlag, der häu­fig im Gesicht begin­ne und dann auf ande­re Kör­per­tei­le über­grei­fe. Nach aktu­el­lem Kennt­nis­stand erho­len sich Infi­zier­te inner­halb meh­re­rer Wochen von der Krank­heit, ein töd­li­cher Ver­lauf gilt als sel­ten. Erhöh­te Risi­ken sehen Medi­zi­ne­rin­nen und Medi­zi­ner aller­dings für Men­schen mit stark geschwäch­tem Immunsystem.

Im Ver­gleich zum Coro­na­vi­rus über­tra­gen sich Affen­po­cken offen­bar deut­lich schwe­rer von Mensch zu Mensch, weil für eine Anste­ckung Kör­per­kon­takt erfor­der­lich ist. Die Ber­li­ner Gesund­heits­ver­wal­tung rät dazu, enge – und ins­be­son­de­re sexu­el­le – Kon­tak­te mit wech­seln­den und frem­den Per­so­nen zu ver­mei­den. Zum ers­ten Mal über­haupt war in Deutsch­land am ver­gan­ge­nen Frei­tag ein Fall von Affen­po­cken in Mün­chen fest­ge­stellt wor­den. Wie das baye­ri­sche Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um mit­teil­te, han­delt es sich um einen 26-jäh­ri­gen Pati­en­ten. mit dpa