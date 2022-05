Foto: dpa

Die Freie Uni­ver­si­tät Ber­lin ist ein Kind des Kal­ten Krie­ges, 1948 gegrün­det, als Pen­dant zur zwei Jah­re zuvor wie­der­eröff­ne­ten vor­ma­li­gen Fried­rich-Wil­helm-Uni­ver­si­tät im sowje­ti­schen Sek­tor des auf­ge­teil­ten Ber­lin. Im Gegen­satz zu der als­bald in Hum­boldt-Uni­ver­si­tät umbe­nann­ten Alma Mater im Ost­teil der Stadt, war die FU selbst nicht direkt NS-belas­tet. Mar­got Bend­heim war elf Jah­re, als in deut­schen Städ­ten am 10. Mai 1933 Schei­ter­hau­fen loder­ten und fana­ti­sier­te Jugend Klas­si­ker der Welt­li­te­ra­tur und Wer­ke jüdi­scher Autoren in die Flam­men war­fen. Das Mäd­chen muss­te schmerz­lich erfah­ren, wovor Hein­rich Hei­ne gewarnt hat­te: »Wo man Bücher ver­brennt, ver­brennt man auch am Ende Menschen.«

Ver­geb­lich hat­te sich Fami­lie Bend­heim ins Aus­land zu ret­ten ver­sucht; US-Behör­den ver­wei­ger­ten 1938 die Ein­rei­se. Zunächst wur­de der Vater ermor­det, dann star­ben Mut­ter und Bru­der in Ausch­witz. Mar­got über­leb­te ver­steckt dank eini­ger cou­ra­gier­ter Deut­scher und eige­nem Erfin­dungs­reich­tum. 1944 geriet jedoch auch sie in die Hän­de der Juden­jä­ger und wur­de ins KZ The­re­si­en­stadt depor­tiert, wo sie Adolf Fried­län­der traf, den sie vom Jüdi­schen Kul­tur­bund her kann­te. Mit ihm floh sie nach der Befrei­ung Deutsch­lands, über­sie­del­te nach New York. Erst nach dem Tod ihres Man­nes 1997 begann sie, ihre Erin­ne­run­gen auf­zu­schrei­ben. 2004 kehr­te sie nach Ber­lin zur Pre­mie­re ihres Films »Don’t call it Heim­weh« zurück.

Am kom­men­den Mitt­woch erhält die 100-Jäh­ri­ge die Ehren­dok­tor­wür­de der FU – »als Bot­schaf­te­rin der Erin­ne­rung und der Mensch­lich­keit für jün­ge­re Genera­tio­nen«. Eigent­lich hät­te die­se Ehrung der Hum­boldt-Uni­ver­si­tät gut ange­stan­den, die nicht nur bei der Bücher­ver­bren­nung, son­dern auch der Ent­las­sung jüdi­scher Kom­mi­li­to­nen und Dozen­ten sowie der »Ras­sen­for­schung« 1933 bis 1945 eine unrühm­li­che Rol­le gespielt hatte.