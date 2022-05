Hendrik Wüst will weiter Regierungschef in NRW bleiben, jetzt spricht er mit den Grünen. Foto: Michael Kappeler/dpa

Wenig über­ra­schend kamen am Sonn­tag­abend kurz nach­ein­an­der Mit­tei­lun­gen von der CDU Nord­rhein-West­fa­len und dem Grü­nen-Lan­des­ver­band. Eine Woche nach der Land­tags­wahl, aus der bei­de Par­tei­en als Sie­ger her­vor­ge­gan­gen sind, erklär­ten bei­de Sei­ten, Son­die­rungs­ge­sprä­che auf­zu­neh­men. Das sei die Kon­se­quenz aus einem Gespräch über die poli­ti­sche Lage, das sie Mit­te der ver­gan­ge­nen Woche geführt hatten.

Die Grü­nen wol­len mit den Son­die­run­gen her­aus­fin­den, ob eine Basis »für den Beginn for­ma­ler Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen vor­han­den« ist. Sie pro­phe­zei­en kei­ne leich­ten Gesprä­che, sagen aber auch, dass die Son­de­rie­run­gen in kei­ner Kon­stel­la­ti­on leicht wären. Das Ver­spre­chen der Par­tei an ihre Wähler*innen, der »poli­ti­sche Auf­bruch in eine kli­ma­neu­tra­le Zukunft«, soll Min­dest­an­for­de­rung für eine künf­ti­ge Koali­ti­on sein. Am Aus­bau »erneu­er­ba­rer Arbeits­plät­ze«, neu­er Mobi­li­tät und sozia­ler Teil­ha­be, die »Chan­cen­ge­rech­tig­keit für Alle« schafft, wol­len sich die Grü­nen mes­sen lassen.

Bei der CDU hört sich das alles etwas nüch­ter­ner an. Minis­ter­prä­si­dent Hen­drik Wüst erklärt, dass Nord­rhein-West­fa­len eine »sta­bi­le und ambi­tio­nier­te Regie­rung« brau­che. Ange­sichts von Pan­de­mie und Krieg müss­ten vie­le The­men neu gedacht wer­den. Mit den Grü­nen will der CDU-Vor­sit­zen­de bei den Son­die­rungs­ge­sprä­chen über »gemein­sa­me Zie­le und Kern­pro­jek­te« sprechen.

Dar­an, dass CDU und Grü­ne auf Lan­des­ebe­ne zusam­men­kom­men, bestehen wenig Zwei­fel. Im Wahl­kampf hat­ten sich die Grü­nen um Spit­zen­kan­di­da­tin Mona Neu­baur betont wirt­schafts­freund­lich gezeigt. Den Umbau Nord­rhein-West­fa­lens zum kli­ma­neu­tra­len Indus­trie­land wur­de zu einer Kern­for­de­rung erho­ben. Das passt gut zu den Ver­laut­ba­run­gen von Wüst, der schon seit sei­nem Amts­an­tritt im Okto­ber 2021 immer wie­der erklärt hat­te, dass er die öko­lo­gi­sche Trans­for­ma­ti­on als eines der wich­tigs­ten Pro­jek­te sieht. Ent­spre­chen­de Signa­le gab es von Mit­glie­dern bei­der Par­tei­en auch nach der Landtagswahl.

Dass schwarz-grü­ne Pro­jek­te schnell zuen­de gehen kön­nen, zeigt aller­dings Wup­per­tal. Vor nicht ein­mal zwei Jah­ren war dort der renom­mier­te Trans­for­ma­ti­ons­for­scher Uwe Schnei­de­wind als gemein­sa­mer Ober­bür­ger­meis­ter von Grü­nen und CDU gewählt wor­den. Schnei­de­wind woll­te die Stadt umbau­en, sie zu einem Zukunfts­la­bor machen. Pas­siert ist bis­her wenig. Gera­de in der Ver­kehrs­po­li­tik, die sich Schei­de­wind vor­ge­nom­men hat­te, ste­hen bis­her nur 80 Meter auto­freie Stra­ße in der Innen­stadt in der Bilanz. Statt­des­sen gab es viel Streit mit der CDU. Ein Stadt­käm­me­rer, der nicht in Ren­te will, und Debat­ten um die Bewer­bung für die zur Bun­des­gar­ten­schau 2031 haben das Bünd­nis belas­tet. Gesprengt wur­de es durch Strei­te­rei­en, die an die Öffent­lich­keit gerie­ten. In einer inter­nen Sit­zung soll Schnei­de­wind die CDU als »schwind­süch­tig« bezeich­net haben. Wohl auch aus Frust, weil er mit ihr sei­ne Trans­for­ma­ti­ons­pro­jek­te nicht vor­an­brin­gen kann.

Schnei­de­wind will in Wup­per­tal jetzt mit allen demo­kra­ti­schen Par­tei­en zusam­men­ar­bei­ten und so ret­ten, was noch zu ret­ten ist. Und auch wenn das Wup­per­ta­ler Bei­spiel beson­ders ist, der Wis­sen­schaft­ler Schnei­de­wind frem­delt als Quer­ein­stei­ger mit den Gepflo­gen­hei­ten der Poli­tik, so zeigt es doch wie schwie­rig schwarz-grü­ne Bünd­nis­se sein können.

Wo in Wup­per­tal über 80 Meter auto­freie Innen­stadt gestrit­ten wird, kann es im Land schnell um den Bau von Umge­hungs­stra­ßen gehen. Für einen Wan­del zum kli­ma­neu­tra­len Land kei­ne klei­ne Fra­ge. Schwarz-Grün wird, wenn es kommt, einen guten Mecha­nis­mus ent­wi­ckeln müs­sen um Streit­fra­gen zu lösen. Eine Koali­ti­on, in der jede Par­tei ihr Ding macht, wird wohl kaum funktionieren.