Bloch, Zola, Brecht - und Wagner: Friedrich Dieckmann denkt in Widersprüchen, nicht in Gegensätzen Foto: Literaturport.de

Jede Gegen­wart hat die Ten­denz, sich Ver­gan­gen­heit wie Zukunft glei­cher­ma­ßen zu ent­frem­den. Sie ist eine blind-tau­be Unter­wer­fungs­ma­schi­ne – und wer in ihr als Indi­vi­du­um über­le­ben will, der muss zuerst in sich selbst Geist­fun­ken zum Leuch­ten brin­gen. Dann erst eröff­nen sich auch so drin­gend not­wen­di­ge Per­spek­ti­ven über das Hier-und-Jetzt hinaus.

Der Ber­li­ner Publi­zist Fried­rich Dieck­mann, Sohn des DDR-Volks­kam­mer­prä­si­den­ten der ers­ten Stun­de Johan­nes Dieck­mann, gebo­ren 1937 in Lands­berg an der Wart­he, lebt seit über sech­zig Jah­ren das Leben eines unab­hän­gi­gen Intel­lek­tu­el­len. Erst in der DDR, nun im ver­ei­nig­ten Deutsch­land. Sei­ne Tex­te etwa für »Sinn und Form«, sei­ne zahl­rei­chen Bücher über Brecht, Schil­ler, Schu­bert, Wag­ner, Luther, Beet­ho­ven, the­ma­ti­sche wie »Welt­ver­wun­de­rung« oder den Büh­nen­bild­ner Karl von Appen, zei­gen einen uni­ver­sal gebil­de­ten Autoren, der sich jedoch nie auf einen pro­fes­so­ra­len Habi­tus der Wis­sens­aus­brei­tung zurück­zog. Nein, sei­ne Bücher sind alle­samt eben­so Welt- wie Selbsterkundungen.

In Leip­zig stu­dier­te Dieck­mann Phi­lo­so­phie bei Ernst Bloch, die­sem star­ken Inspi­ra­tor eines unor­tho­do­xen Mar­xis­mus, des­sen »Prin­zip Hoff­nung« heu­te mehr denn je ein Hori­zont­öff­ner sein könn­te, der uns selbst inmit­ten der Geschich­te neu ver­ste­hen lehrt. Ein­fa­che Fra­gen, die schwer wie­gen, ange­sichts etwa des Krie­ges in der Ukrai­ne: Was kommt danach? Dau­er­haf­te Abschot­tung gegen Russ­land, eine Art Limes gen Osten, wie sie die von der SPD geführ­te Bun­des­re­gie­rung betreibt, die im Express­tem­po alle Ein­sich­ten ihrer eins­ti­gen Ent­span­nungs­po­li­tik vergisst?

Bereits 2018 hat­te Dieck­mann in dem Auf­satz »Rat­lo­ses Erschre­cken. Zum Stand der deutsch-rus­si­schen Bezie­hun­gen« das eigent­li­che Übel in einer herr­schen­den »Geschichts­ver­ges­sen­heit« erblickt. »Ekla­tan­te Miss­stän­de im heu­ti­gen Russ­land« dür­fe man nicht über­se­hen, zu denen »die Behin­de­rung his­to­ri­scher Auf­klä­rungs­ar­beit« gehört: Putins Russ­land habe »die leni­nis­ti­schen Macht­struk­tu­ren durch olig­ar­chisch-mono­po­lis­ti­sche ersetzt und tat es an wie­der­erwach­ter Kir­chen­fröm­mig­keit den USA bei­na­he gleich«. Jedoch dür­fe dar­über eines nicht aus dem Blick gera­ten, weiß der öst­lich des Eiser­nen Vor­hangs sozia­li­sier­te Intel­lek­tu­el­le: »Das Pro­blem ist nur, dass es die Poli­tik des Wes­tens war, die den neu­en rus­si­schen Natio­na­lis­mus begüns­tigt, ja gera­de­zu her­aus­ge­for­dert hat.«

Sol­che Wahr­hei­ten aus­zu­spre­chen, erfor­dert Mut, ohne den jedoch der Intel­lek­tu­el­le sei­ne Exis­tenz­be­rech­ti­gung ver­lö­re. Der Intel­lek­tu­el­le: In allen Gesell­schaf­ten ein Anti­po­de der Macht, der die­ser nicht genehm sein kann. Doch zur demo­kra­tisch ver­fass­ten Kul­tur des Umgangs gehört, dass die poli­tisch Mäch­ti­gen ein­se­hen, dass sie selbst ohne die­sen beharr­li­chen Wider­spruch nie­mals eine ver­ant­wor­tungs­voll gestal­ten­de Poli­tik, son­dern bloß Macht­si­che­rung betrei­ben könnten.

Dieck­mann lesen, heißt, die Din­ge von ihrer ande­ren Sei­te sehen ler­nen, einer Sei­te, die gera­de nicht Kon­junk­tur hat. Etwa den Bei­trag der Ost­deut­schen zur gesamt­deut­schen Wie­der­gut­ma­chung für Hit­lers ver­bre­che­ri­schen Angriffs­krieg auf die Sowjet­uni­on betref­fend. Das ging weit über die immensen Repa­ra­ti­ons­leis­tun­gen hin­aus, för­der­te ech­te Bezie­hun­gen, sogar freund­schaft­li­che. War das etwa falsch, wie die ewi­gen Kal­ten Krie­ger jetzt behaup­ten, die immer Fein­de der Ost­po­li­tik von Wil­ly Brandt und Egon Bahr waren? In Dieck­manns Auf­satz »Was war die DDR?« (erschie­nen in sei­nem Suhr­kamp-Band »Was ist deutsch?«) heißt es bün­dig: »Die DDR war der gelun­ge­ne Ver­such, die Deut­schen an ihre neue Ost­gren­ze zu gewöh­nen. … Bedenkt man, dass die voll­stän­di­ge und rück­halt­lo­se Aner­ken­nung der deut­schen Ost­gren­ze von Sei­ten der West­re­pu­blik erst 1990 erfolgt ist, so wird die Trag­wei­te die­ser Fra­ge voll­ends deutlich.«

Mit Zola hat Dieck­mann den Ges­tus des ein­grei­fen­den Den­kens kul­ti­viert – jen­seits aller poli­ti­schen Par­tei­en und immer im Bewusst­sein Wal­ter Ben­ja­mins, dass in der Geschich­te etwas an Zukunft vor­ei­lig begra­ben lie­gen könn­te, was unse­rer Wie­der­ent­de­ckung harrt. Das setzt eine Erwar­tung vor­aus, dass die Zukunft unse­rer Gestal­tung obliegt, eine bes­se­re wer­den muss. Miss­lingt die­se Ver­än­de­rung, droht der glo­ba­le Supergau.

Der Selbst­den­ker folgt sei­ner Neu­gier, etwas im Alt­her­ge­brach­ten neu zu ent­de­cken, was für den Autor die Her­aus­for­de­rung des Ent­gren­zens (auch der ein­zel­nen Gen­res unter­ein­an­der) bedeu­tet. War­um sind die Din­ge so wie sie sind und nicht anders? Blochs Uto­pie resul­tiert aus der Hoch­schät­zung der Kate­go­rie der Mög­lich­keit. Die Lust am Wider­spruch, den es erst noch zu for­mu­lie­ren gilt. Dar­in zeigt sich die Kunst des Essay­is­ten. Von Bloch gelernt hat Dieck­mann auch das Zie­hen von Lini­en durch ver­schie­dens­te Zei­ten und Welt­ge­gen­den. In dem bei Auf­bau erschie­nen Band »Wer war Brecht?« erfah­ren wir im Pro­log, was es heißt, frucht­bar – also jen­seits aller Ori­gi­na­li­täts­sucht – zu den­ken und schein­bar nicht Zusam­men­ge­hö­ri­ges zusam­men­zu­brin­gen. Ein Bogen­schlag von Wag­ner zu Brecht: »Ein Büh­nen­au­tor, der wie Wag­ner als Insze­na­tor sein Werk einer wider­stre­ben­den Welt nahe­brach­te, indem er sein eige­nes Thea­ter grün­de­te. Ein Ver­trie­be­ner der Gegen­re­vo­lu­ti­on, der, als er nach fünf­zehn­jäh­ri­gem Exil nach Deutsch­land zurück­kehr­te, den Kof­fer so voll mit neu­ar­ti­gen Thea­ter­stü­cken hat­te, wie Wag­ner nach drei­zehn­jäh­ri­ger Ver­ban­nung. Der ande­re deut­sche anti­ka­pi­ta­lis­ti­sche Weltdramatiker.«

Dem Wider­spruch, der nur kurz­zei­tig zu ver­drän­gen, nie dau­er­haft zu lösen ist, folgt Dieck­mann meis­ter­lich bis ins his­to­ri­sche und bio­gra­phi­sche Detail. Wir leben in einer als Ein­heit zu begrei­fen­den Welt, auch im Geis­ti­gen; Front­stel­lun­gen und Tei­lungs­fu­ror dage­gen sind immer nur ideo­lo­gisch-kurz­schlüs­sig. Dafür mit dem eige­nen Leben ein Bei­spiel zu set­zen, den­kend in ein noch unbe­kann­tes Offe­nes zu ver­wei­sen, ist die Auf­ga­be des Intel­lek­tu­el­len – Dieck­mann nimmt die­se Auf­ga­be bis heu­te ernst, ohne dabei die Lust am Spiel mit den Wor­ten zu verlieren.