Uiguren beim Gebet in der Id-Kah-Moschee in Kashgar in der Region Xinjiang während eines von Chinas Regierung für ausländische Journalisten organisierten Besuchs. Foto: dpa/Mark Schiefelbein

Es han­delt sich um kei­ne »Unter­su­chung«, stell­te die UN-Men­schen­rechts­kom­mis­sa­rin bei einem Video­ge­spräch mit Pekin­ger Bot­schafts­ver­tre­tern fest. Der ers­te Auf­tritt der Ex-Prä­si­den­tin aus Chi­le ließ auch kei­nen Zwei­fel mehr dar­an, dass sie seit ihrer Ankunft die voll­stän­di­ge Kon­trol­le über die Infor­ma­ti­ons­ho­heit auf­ge­ge­ben hat: Außen­mi­nis­ter Wang Yi über­reich­te Bache­let im Blitz­licht­ge­wit­ter der Staats­pres­se eine Buch­ko­pie von »Xi Jin­ping über die Ach­tung und den Schutz der Men­schen­rech­te«. Nur weni­ge Minu­ten spä­ter publi­zier­te die Regie­rung eine Aus­sendung, in der es wort­wört­lich heißt: »Bache­let gra­tu­lier­te Chi­na zu sei­nen wich­ti­gen Errun­gen­schaf­ten beim Schutz der Men­schen­rech­te«.

Zum ers­ten Mal seit 17 Jah­ren lässt die Volks­re­pu­blik wie­der eine UN-Men­schen­rechts­ver­tre­te­rin ins Land. Mehr noch: Bache­let wird bei ihrem mehr­tä­gi­gen Besuch die abge­le­ge­ne Regi­on Xin­jiang berei­sen, wo der chi­ne­si­sche Staat ein flä­chen­de­cken­des Sys­tem an Umer­zie­hungs­la­gern auf­ge­baut hat, um die mus­li­mi­sche Min­der­heit der Uigu­ren mit Repres­si­on zu kontrollieren.

Auf den ers­ten Blick erscheint es also durch­aus erfreu­lich, dass die chi­ne­si­sche Regie­rung nach drei­jäh­ri­gen Ver­hand­lun­gen end­lich ihre Pfor­ten öff­net. Doch wer die Ent­wick­lun­gen der letz­ten Jah­re unter Staats­chef Xi Jin­ping mit­ver­folgt hat, kann auf die kom­men­den Tage nur mit Skep­sis bli­cken: Peking hat deut­lich gemacht, sich nicht mehr mit Kri­tik aus dem Aus­land aus­ein­an­der­zu­set­zen. All dies wird zusätz­lich durch die Umstän­de des Besuchs unter­stri­chen, die einer UN-Ver­tre­te­rin unwür­dig sind: Inter­na­tio­na­le Medi­en­ver­tre­ter sind gene­rell nicht zuge­las­sen, zudem darf sich die 70-Jäh­ri­ge nicht ein­mal frei bewe­gen. Ihre Rei­se wer­de in einem soge­nann­ten »clo­sed loop« statt­fin­den, heißt es.

Das bedeu­tet im Klar­text: Die Kom­mis­sa­rin wird voll­stän­dig abge­schirmt – offi­zi­ell, um das Virus nicht zu ver­brei­ten. Dabei muss die Pan­de­mie-Bekämp­fung erneut als Vor­wand für poli­ti­sche Zen­sur her­hal­ten. Für Kor­re­spon­den­ten im Land ist dies bereits ein alter Schuh: Wer als west­li­cher Jour­na­list nach Xin­jiang reist, wird trotz nega­ti­vem PCR-Test oft unter Andro­hung von »Zwangs­qua­ran­tä­ne« wie­der nach Peking zurück­ge­schickt. In Xin­jiang ist die Lage ohne­hin nicht mehr mit dem blo­ßen Auge zu fas­sen: So war bis 2019 der Poli­zei­staat in Xin­jiang ganz offen sicht­bar, etwa in Form von mili­tä­ri­schen Check­points und omni­prä­sen­ten Sta­chel­draht­zäu­nen. Mitt­ler­wei­le ist die Über­wa­chung sub­ti­ler gewor­den, auch weil die Bevöl­ke­rung die Angst vor den Auto­ri­tä­ten längst ver­in­ner­licht hat. Doch ver­bes­sert hat sich die Lage für die Uigu­ren seit­her den­noch nicht: Vie­le Umer­zie­hungs­la­ger wur­den zu »Fabri­ken« umde­kla­riert, wo die Insas­sen mut­maß­lich Zwangs­ar­beit ver­rich­ten. Ande­re poli­tisch Ver­folg­te wur­den schlicht in gewöhn­li­che Gefäng­nis­se transferiert.

Umso auf­schluss­rei­cher sind die soge­nann­ten »Xin­jiang Poli­ce Files«, die am Diens­tag von einem inter­na­tio­na­len Medi­en­netz­werk ver­öf­fent­licht wur­den. Das Daten­leak, wel­ches zuvor dem deut­schen Xin­jiang-For­scher Adri­an Zenz zuge­spielt wur­de, stammt direkt aus dem Inne­ren des ver­schlos­se­nen Sicher­heits­ap­pa­rats: zehn Giga­byte an Poli­zei­ak­ten, Fotos und empi­risch über­prüf­ba­ren Doku­men­ten. Die­se bele­gen, mit welch bru­ta­len Metho­den der chi­ne­si­sche Staat die Uigu­ren gefü­gig machen möch­te. Fotos aus den Lagern zei­gen offe­ne Fol­ter­me­tho­den, dar­un­ter den soge­nann­ten »Tiger­stuhl«: Dabei wird der Gefan­ge­ne über Stun­den hin­weg auf einem Stahl­ap­pa­rat fixiert, ohne sich bewe­gen zu kön­nen. Ande­re Insas­sen haben offe­ne Wun­den auf ihrem Rücken, die mut­maß­lich von den Wär­tern zuge­fügt wurden.

Das Daten­leak zeigt eben­falls auf, wie will­kür­lich die Uigu­ren zu Opfern eines Poli­zei­staats wer­den: Ein jun­ger Mann wur­de etwa zu 20 Jah­ren ver­ur­teilt, weil er gemein­sam mit sei­ner Mut­ter eine Audio­da­tei auf sei­nem Han­dy abge­hört haben soll, in der es um »reli­giö­se Steu­ern, ver­schlei­er­te Frau­en und Män­ner mit Bär­ten« ging. Eine älte­re Frau wur­de zu 16 Jah­ren ver­ur­teilt, weil sie eine »nicht geneh­mig­te Ver­an­stal­tung« orga­ni­siert hat. Wie­der jemand ande­res wur­de allein des­halb in ein Lager gesteckt, weil er eine VPN-Soft­ware auf sei­nem Han­dy instal­liert hat­te, um die chi­ne­si­sche Inter­net­zen­sur zu umge­hen. In den gele­ak­ten Poli­zei­ak­ten wird auch ganz offen von einem Schieß­be­fehl gespro­chen. So heißt es über Insas­sen, die aus den Lagern flie­hen wol­len: »Wenn die Aus­zu­bil­den­den die Warn­schüs­se igno­rie­ren und wei­ter ver­su­chen zu flie­hen, wer­den sie von der bewaff­ne­ten Poli­zei erschossen«.

Das Leak ist vor allem des­halb wich­tig, weil es mit har­ten, von Foren­si­kern und Jour­na­lis­ten über­prüf­ten Fak­ten das Nar­ra­tiv der chi­ne­si­schen Regie­rung end­gül­tig wider­legt. Peking behaup­tet schließ­lich wei­ter­hin, dass es sich bei den Umer­zie­hungs­la­gern um »frei­wil­li­ge Aus­bil­dungs­zen­tren« han­deln wür­de. Und auch am Diens­tag stritt Außen­amts­spre­cher Wang Wen­bing wenig über­ra­schend sämt­li­che Anschul­di­gun­gen kate­go­risch ab: Die Rea­li­tät ist laut Pekin­ger Sicht eine ande­re: In Xin­jiang wür­den die Men­schen »in Frie­den und Glück« leben. Michel­le Bache­let wird die­se insze­nier­te Rea­li­tät in den nächs­ten Tagen zur Genü­ge zu sehen bekommen.