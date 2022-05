Polizisten versammeln sich am Einsatzort nach Schüssen in der Grundschule. Foto: dpa/Dario Lopez-Mills

Uval­de. Ein 18-Jäh­ri­ger hat in einer Grund­schu­le im US-Bun­des­staat Texas das Feu­er eröff­net und min­des­tens 19 Schul­kin­der getö­tet. Es han­delt sich um eines der ver­hee­rends­ten Schul­mas­sa­ker in der US-Geschich­te. Den Ermitt­lern zufol­ge betrat der Schüt­ze am Diens­tag­nach­mit­tag die Grund­schu­le in der Klein­stadt Uval­de und schoss um sich. Auch min­des­tens zwei Erwach­se­ne wur­den bei dem Vor­fall getö­tet. Der Schüt­ze wur­de ers­ten Erkennt­nis­sen nach von Sicher­heits­kräf­ten getö­tet. Es war unklar, ob er zu den erwach­se­nen Todes­op­fern gezählt wurde.

Die Poli­zei von Uval­de mach­te zunächst kei­ne Anga­ben zu der Zahl der Todes­op­fer. Erick Est­ra­da von Minis­te­ri­um für öffent­li­che Sicher­heit in Texas äußer­te sich im Gespräch mit dem Sen­der CNN zu den Zah­len. Er schil­der­te auch die Ereig­nis­se vor dem Mas­sa­ker. Der Ver­däch­ti­ge habe zunächst auf sei­ne Groß­mutter geschos­sen, sag­te Est­ra­da. Der Vor­fall habe sich in der Woh­nung der Groß­mutter ereig­net – die­se wur­de in ein Kran­ken­haus gebracht. Über ihren Zustand war zunächst nichts bekannt.

Schließ­lich sei der Schüt­ze mit einem Auto zur Schu­le gefah­ren und habe dort einen Unfall gebaut, sag­te Est­ra­da. Er habe dann das Auto ver­las­sen und sei mit einer Schutz­wes­te beklei­det, einem Ruck­sack und einem Gewehr in die Schu­le ein­ge­drun­gen. Dort habe er das Feu­er eröff­net. Der 18-Jäh­ri­ge sei dann vom Sicher­heits­per­so­nal der Schu­le gestellt wor­den. Est­ra­da beton­te aller­dings, dass die Ermitt­lun­gen noch lie­fen und die­se Infor­ma­tio­nen noch vor­läu­fig seien.

US-Prä­si­dent Joe Biden ord­ne­te umge­hend an, ange­sichts der ver­hee­ren­den Atta­cke bis ein­schließ­lich Sams­tag die Flag­gen auf allen öffent­li­chen Gebäu­den in den USA auf halb­mast zu set­zen. Er war am Abend gera­de erst von einer mehr­tä­gi­gen Asi­en-Rei­se zurück­ge­kehrt. Beglei­tet von sei­ner Ehe­frau Jill hielt er kurz nach sei­ner Lan­dung eine Rede im Wei­ßen Haus. »Als Nati­on müs­sen wir uns fra­gen, wann in Got­tes Namen wir der Waf­fen­lob­by die Stirn bie­ten wer­den«, sag­te er. Die Vor­stel­lung, dass ein 18-jäh­ri­ger Jun­ge in ein Waf­fen­ge­schäft gehen und zwei Sturm­ge­weh­re kau­fen kön­ne, sei ein­fach falsch.

Biden zeigt immer wie­der mit dem Fin­ger auf den US-Kon­gress, wenn es um stren­ge­re Waf­fen­ge­set­ze geht. Vie­le Repu­bli­ka­ner leh­nen schär­fe­re Regu­lie­run­gen ab – die Waf­fen­lob­by ist in den USA sehr mäch­tig. Für weit­rei­chen­de Geset­zes­än­de­run­gen feh­len Bidens Demo­kra­ten die nöti­gen Stim­men im US-Senat. Amok­läu­fe, auch an Schu­len, kom­men in den USA in trau­ri­ger Regel­mä­ßig­keit vor.

Beson­de­re Erschüt­te­rung hat­te ein Mas­sa­ker an einer Grund­schu­le vor zehn Jah­ren aus­ge­löst: Im Dezem­ber 2012 hat­te ein 20-Jäh­ri­ger an der Grund­schu­le San­dy Hook um sich geschos­sen. Damals wur­den 20 Schul­kin­der und sechs Lehr­kräf­te getö­tet. Und erst vor gut einer Woche hat­te ein Schüt­ze mit einem Sturm­ge­wehr in Buf­fa­lo im US-Bun­des­staat New York in einem Super­markt das Feu­er eröff­net, zehn Men­schen erschos­sen und drei wei­te­re ver­letzt. Er wur­de noch am Tat­ort fest­ge­nom­men. Den Ermitt­lern zufol­ge war die Tat ras­sis­tisch moti­viert – 11 der 13 Opfer waren schwarz.

Über den Hin­ter­grund der Tat in Uval­de war zunächst wenig bekannt. Die Ermitt­ler hiel­ten sich bedeckt. Medi­en­be­rich­ten nach soll der Schüt­ze die bei der Tat ver­wen­de­te Waf­fe vor rund einer Woche kurz nach sei­nem 18. Geburts­tag gekauft haben.