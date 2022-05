Auch die Supermarktkette Eroski gehört zum Genossenschaftsverbund Mondragon. Foto: Alamy/David R. Frazier Photolibrary

Vom Ver­wal­tungs­ge­bäu­de aus geht der Blick nach Süden hin­ab auf die Häu­ser von Mond­ra­gon, in der Fer­ne reckt sich der Berg Uda­laitz mit sei­nen 1117 Metern in die Höhe. Am Gebäu­de ist zu lesen: »Huma­ni­ty at Work«. Hier in dem 22 000-Ein­woh­ner-Städt­chen, 55 Kilo­me­ter süd­öst­lich von Bil­bao im nord­spa­ni­schen Bas­ken­land gele­gen, steht die Zen­tra­le der größ­ten Indus­trie­ko­ope­ra­ti­ve der Welt behei­ma­tet. Seit Jahr­zehn­ten gilt der Genos­sen­schafts­ver­bund Mond­ra­gon vie­len als Leucht­feu­er des alter­na­ti­ven Wirt­schaf­tens, die Betrie­be gehö­ren der Beleg­schaft, sofern die Mit­ar­bei­ter auch Genos­sen­schafts­mit­glie­der sind. Ein Mann/eine Frau eine Stim­me, heißt dann das Prin­zip, anders als etwa bei der Akti­en­ge­sell­schaft. Man­che Kri­ti­ker spre­chen aber auch von »Kapi­ta­lis­mus light«.

Ander Etxe­ber­ria Ota­dui, für die Öffent­lich­keits­ar­beit zustän­dig, hat eine inter­es­san­te Bio­gra­fie: Er stu­dier­te zuerst Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten und wech­sel­te dann zur Sozio­lo­gie, zum Genos­sen­schafts­ver­bund kam er vor 23 Jah­ren. »Die Sprei­zung zwi­schen den höchs­ten und den nied­rigs­ten Löh­nen beträgt noch immer 1:6«, sagt der 50-Jäh­ri­ge, bei Dax-Unter­neh­men aber 1:86. »Und ja«, sagt er wei­ter, »der Genos­sen­schafts­ver­band ist soweit gut durch die Coro­na­kri­se gekommen«.

Sze­nen­wech­sel: Wer wei­ter nörd­lich in der Küs­ten­stadt Lei­ketio die Lebens­mit­tel für das Abend­essen ein­kau­fen will, kann dies beim Eroski-Laden in der San­ta-Kata­li­na-Stra­ße machen. Die gro­ße Super­markt­ket­te hat 1600 Filia­len in Spa­ni­en und 30 000 Mit­ar­bei­ter, 8000 von ihnen sind Genos­sen. Denn Eroski gehört eben­so zu Mond­ra­gon wie die Fagor-Grup­pe, die Auto­tei­le und Elek­tro­nik pro­du­ziert. Oder die Sozi­al­kas­se Lagun Aro und die Bank Labo­ral Kut­xa. Genos­sen­schaf­ten sind in Euro­pa nicht unge­wöhn­lich, Indus­trie­ge­nos­sen­schaf­ten aber schon.

Mond­ra­gon besteht der­zeit aus 95 Koope­ra­ti­ven mit ins­ge­samt rund 81 000 Mit­ar­bei­tern, mehr als jeder Drit­te ist Genos­se. Ver­gan­ge­nes Jahr mach­te man einen Umsatz von 11,5 Mil­li­ar­den Euro. Rund zwei Drit­tel wer­den im indus­tri­el­len Bereich erar­bei­tet. Zum Genos­sen­schafts­kon­zern gehö­ren auch Ent­wick­lungs­zen­tren wie Ide­ko (spe­zia­li­siert auf Indus­trie­pro­duk­ti­on) oder Ikerlan (spe­zia­li­siert auf Elek­tro­nik und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­tech­no­lo­gie) und Fort­bil­dungs­ein­rich­tun­gen, dar­un­ter die Mond­ra­gon-Uni­ver­si­tät in Bilbao.

Ein paar Auto­mi­nu­ten von der Zen­tra­le ent­fernt kann man in einem kon­zern­ei­ge­nen Bil­dungs­zen­trum die Geschich­te in einer klei­nen Aus­stel­lung nach­voll­zie­hen. Hier kann man Bil­der und Aus­wei­se von Jose Maria Ariz­men­dia­r­rie­ta sehen, sei­nen Schreib­tisch, Bril­len­etui, Bücher. Er hat­te als Jour­na­list am Spa­ni­schen Bür­ger­krieg auf Sei­ten der Repu­bli­ka­ner teil­ge­nom­men, die Kriegs­ge­fan­gen­schaft über­lebt und war anschlie­ßend der Kir­che bei­getre­ten. 1941 kam er auf Anord­nung sei­nes Bischofs nach Mond­ra­gon, wo er spä­ter eine Berufs­schu­le grün­de­te. Deren ers­te Absol­ven­ten, 24 Arbei­ter und Inge­nieu­re, grün­de­ten 1956 eine Koope­ra­ti­ve, die preis­güns­ti­ge Ölöfen pro­du­zier­ten – die Keim­zel­le des heu­ti­gen Genossenschaftsverbundes.

Her­vor­ge­gan­gen aus der katho­li­schen Sozi­al­leh­re, zehrt Mond­ra­gon noch heu­te vom Ruf als Vor­rei­ter des sozia­len Wirt­schaf­tens. Die ver­gan­ge­nen Kri­sen haben die Bas­ken beson­ders gut über­stan­den, weil sich die Genos­sen­schaf­ten gegen­sei­tig aus­hal­fen. War bei der einen Coope­ra­ti­ve gera­de Flau­te, konn­ten die Arbei­ter bei einer ande­ren Coope­ra­ti­ve unter­kom­men. Das Prin­zip wur­de erst­mals 2013 auf­ge­ge­ben, als der Küchen­ge­rä­te­her­stel­ler Fagor Plei­te ging und nicht von den ande­ren Genos­sen auf­ge­fan­gen wur­de. Des­sen Fabrik­ge­bäu­de ste­hen am süd­li­chen Orts­ein­gang von Mond­ra­gon – lan­ge Flach­bau­ten, wie in der Indus­trie­ar­chi­tek­tur üblich. Hin­ter­grund des mas­si­ven Absatz­ein­bruchs bei Elek­tro­her­den, Kühl­schrän­ken, Dunst­ab­zugs­hau­ben oder Espres­so-Maschi­nen in Spa­ni­en waren die Arbeits­lo­sig­keit von 28 Pro­zent und bei jun­gen Leu­ten sogar von 56 Pro­zent, ein strik­ter Spar­kurs der Regie­rung und die geplatz­te Immo­bi­li­en­bla­se. Seit der Finanz­kri­se von 2008 hat­te Fagor Geld ver­lo­ren und Schul­den von 850 Mil­lio­nen Euro auf­ge­häuft. Die Beleg­schaft akzep­tier­te Lohn­kür­zun­gen von 20 Pro­zent und ver­zich­te­te auf das Weih­nachts­geld. Der Mond­ra­gon-Ver­bund sprang mit einem Kre­dit von 300 Mil­lio­nen Euro ein. Als eine wei­te­re Finanz­sprit­ze von 170 Mil­lio­nen Euro nötig wur­de, ver­sag­ten meh­re­re Mond­ra­gon-Genos­sen­schaf­ten nun aber die Soli­da­ri­tät. Fagor bekam inner­halb des Ver­bun­des kein Geld mehr. Der Sanie­rungs­plan sei nicht lebens­fä­hig, so die Gene­ral­ver­samm­lung der Genossen.

Aber man habe sich um die Mit­glie­der geküm­mert, sagt Spre­cher Ander Etxe­ber­ria Ota­dui. Von 1895 Betrof­fe­nen sei­en heu­te nur noch 60 ohne Job, die ande­ren hät­ten neue Stel­len bekom­men oder sei­en in Ren­te. Und Fagor-Coope­ra­ti­ven gebe es noch immer, nur pro­du­zier­ten sie kei­ne Küchen­ge­rä­te mehr.

Und wie hat die Coro­na­kri­se die Koope­ra­ti­ven getrof­fen? »Wir hat­ten gro­ße Pro­ble­me, vie­le Arbei­ter muss­ten zu Hau­se blei­ben«, sagt Etxe­ber­ria. Im April 2020 waren 9000 Mit­ar­bei­ter ohne Arbeit. Die Genos­sen­schaf­ten führ­ten einen »fle­xi­blen Kalen­der« ein. Maxi­mal sechs Mona­te konn­te man zu Hau­se sein oder auf Kurz­ar­beit, dann hat­te man sechs Mona­te, um die Zeit wie­der her­ein­zu­ar­bei­ten; war das nicht mög­lich, redu­zier­te sich der Lohn auf 80 Pro­zent. Arbeits­lo­se kamen in ande­ren Koope­ra­ti­ven unter, gin­gen in eine Wei­ter­bil­dung oder bezo­gen bis zu zwei Jah­re Arbeits­lo­sen­geld. Ende 2020 hat­ten sich die Geschäf­te dann wie­der weit­ge­hend erholt.

Im Fort­bil­dungs­zen­trum tref­fen sich gera­de Mit­glie­der der Koope­ra­ti­ve Fagor End­erlan, die mit 2000 Mit­glie­dern Auto­kom­po­nen­ten her­stellt, Brem­sen etwa oder Getrie­be. Ina­ki Bar­ru­tia­ben­goa arbei­tet als Pro­zes­s­in­ge­nieur. Die Auf­ga­be des 36-Jäh­ri­gen ist die Ver­bes­se­rung der Pro­duk­ti­ons­ab­läu­fe. Er und sei­ne Kol­le­gen tagen als »Sozi­al­rat«. Das ist ein Gre­mi­um, das sich um die Ver­hält­nis­se am Arbeits­platz küm­mert – um Arbeits­zei­ten, gesund­heit­li­che Bedin­gun­gen, Kon­flik­te. Um das, wofür es ansons­ten die Gewerk­schaf­ten gibt, die in Genos­sen­schaf­ten nicht vor­ge­se­hen sind.

Mond­ra­gon hat seit den 1970er Jah­ren viel Auf­merk­sam­keit auf sich gezo­gen, Sozio­lo­gen reis­ten ins Bas­ken­land und schrie­ben Bücher über die Genos­sen­schaf­ten. 1983 zu Bei­spiel das Ehe­paar Why­te von der Cor­nell Uni­ver­si­ty, »Making Mond­ra­gon« hieß ihr Buch. Anfang der 1980er Jah­re wur­den auch die Koope­ra­ti­ven aus dem Bas­ken­land von der welt­wirt­schaft­li­chen Rezes­si­on erfasst, etli­che Betrie­be rutsch­ten in die roten Zah­len, eini­ge muss­ten sogar die Werks­to­re schlie­ßen. »Doch«, schrieb damals Ken­neth R. Hoo­ver, Pro­fes­sor an der Wes­tern Washing­ton Uni­ver­si­ty, »die Wahr­schein­lich­keit, in einem wirt­schaft­li­chen Abschwung zu schei­tern, ist für Mit­ar­bei­ter-Betrie­be deut­lich gerin­ger als in der übri­gen Wirt­schaft.« Zudem wür­den die Kos­ten der Rezes­si­on gerech­ter ver­teilt. Wäh­rend im Bas­ken­land 150 000 Men­schen arbeits­los wur­den, über­stand Mond­ra­gon die Kri­se: Mit­ar­bei­ter wur­den auf ande­re Koope­ra­ti­ven auf­ge­teilt, die Arbeits­zei­ten fle­xi­bel über das Jahr gestreut, die genos­sen­schafts­ei­ge­ne Bank half mit güns­ti­gen Kre­di­ten. Seit­dem gilt der Genos­sen­schafts-Ver­band als viel­ver­spre­chen­des Modell sozia­len Wirtschaftens.

Doch es gibt auch Kri­tik: Der Ein­satz von Lohn­ar­bei­tern, die nicht Mit­glie­der der Koope­ra­ti­ve sind, wider­spre­che der rei­nen Leh­re, heißt es. Dies gel­te auch für das Enga­ge­ment auf den inter­na­tio­na­len Märk­ten, das über pri­vat­wirt­schaft­li­che Fir­men abge­wi­ckelt wird. Mond­ra­gon setzt auf einen Pro­duk­ti­ons­mix, bei dem hei­mi­sche Arbeits­plät­ze durch die Pro­duk­ti­on von Kom­po­nen­ten in Bil­lig­lohn­län­dern abge­stützt wer­den und so auch der Zugang zu neu­en Märk­ten geöff­net wird. Die Mit­ar­bei­ter in die­sen aus­län­di­schen Fir­men sind ganz »nor­ma­le« Lohnarbeiter.

Ander Etxe­ber­ria Ota­dui, ange­spro­chen auf sol­che Vor­wür­fe, erwi­dert: Mond­ra­gon sei kein Para­dies, kein Expe­ri­ment und kei­ne Ideo­lo­gie, son­dern sozia­le Rea­li­tät. Und er zählt die Vor­tei­le für die Regi­on um Mond­ra­gon auf: Man habe hier die gerings­te öko­no­mi­sche Ungleich­heit in ganz Spa­ni­en, die nied­rigs­te Arbeits­lo­sig­keit und man inves­tie­re am meis­ten in For­schung und Fort­bil­dung. Und dies alles unter dem Mot­to: »Das wich­tigs­te ist nicht das Kapi­tal, son­dern die Arbeiter.«