Wenn schon Neubau, dann nachhaltig: Die grüne Fassade des Physik-Instituts in Adlershof speichert Regenwasser und CO2. Foto: dpa/Britta Pedersen

Jähr­lich 20 000 neue Woh­nun­gen will die rot-grün-rote Ber­li­ner Koali­ti­on unter der Regie­ren­den Bür­ger­meis­te­rin Fran­zis­ka Gif­fey (SPD) bis 2030 in der Haupt­stadt bau­en, um dem Woh­nungs­man­gel ent­ge­gen­zu­wir­ken. Das Pro­blem dabei: Neu­bau­ten sind extrem kli­ma­schäd­lich, die Gebäu­de­wirt­schaft ist für etwa 38 Pro­zent der welt­wei­ten CO 2 -Emis­sio­nen ver­ant­wort­lich. »Eigent­lich soll­ten wir gar nicht mehr neu bau­en, son­dern nur noch umbau­en, sowohl die Gebäu­de als auch unse­re Bran­che«, sagt Claus Fried­richs zu »nd«. Er ist Archi­tekt und bei den Archi­tects for Future aktiv, die sich für einen nach­hal­ti­gen Wan­del in der Bau­bran­che ein­set­zen und an die­sem Wochen­en­de ein Bau­wen­de-Fes­ti­val in den Ate­lier Gar­dens der Bufa-Film­stu­di­os in Tem­pel­hof ausrichten.

In zahl­rei­chen Vor­trä­gen, Work­shops und Exkur­sio­nen mit über 50 Referent*innen aus Wis­sen­schaft, Bau­wirt­schaft, Poli­tik und Zivil­ge­sell­schaft wid­men sich rund 400 Teilnehmer*innen aus der Bau­bran­che und der »For Future«-Bewegung drei Tage lang der Fra­ge: »Wie kön­nen wir kli­ma- und sozi­al­ge­recht (um)bauen?« Sowohl Neu­bau als auch Abriss »müs­sen kri­tisch hin­ter­fragt wer­den«, fin­det Leo­nie Wipf, Archi­tek­tin, Nach­hal­tig­keits­be­ra­te­rin und Koor­di­na­to­rin des Bau­wen­de-Fes­ti­vals. Wenn man sämt­li­che Dach­stüh­le der Ber­li­ner Häu­ser aus­bau­en wür­den, böte das erheb­li­ches Poten­zi­al. »Die­se Sub­stanz soll­te man nut­zen statt immer nur neu zu bau­en. Denn je län­ger ein Gebäu­de steht, des­to mehr sind auch die Emis­sio­nen gerecht­fer­tigt, die durch Bau und Zement ent­stan­den sind«, sagt Wipf zu »nd«.

Das set­ze aber auch ein »Umbau­en in den Köp­fen« vor­aus. Des­halb beginnt das Bau­wen­de-Fes­ti­val mit den The­men­blö­cken Akti­vis­mus und Selbst­re­fle­xi­on, in denen es dar­um gehen soll, das eige­ne Selbst­ver­ständ­nis zu defi­nie­ren. Der Bereich Umstruk­tu­rie­rung wid­met sich not­wen­di­gen Ände­run­gen wirt­schaft­li­cher Struk­tu­ren. Hier hal­ten die Archi­tects for Future Par­ti­zi­pa­ti­on für ent­schei­dend. »Im Vor­feld von Bau­pro­zes­sen soll­te es einen Aus­tausch mit den zukünf­ti­gen Nutzer*innen geben, um Kon­flik­te oder Fehl­pla­nun­gen zu ver­mei­den«, erklärt Claus Fried­richs. Wenn es um Schul­bau­ten gehe, habe er zum Bei­spiel gute Erfah­run­gen mit Plan­spie­len gemacht, in denen die Schul­si­tua­ti­on mit Lehrer*innen, Eltern und ande­ren Mitarbeiter*innen durch­ge­spielt wor­den sei.

Ähn­li­che Pro­zes­se kön­ne es auch bei Wohn­quar­tie­ren mit den Anwohner*innen geben. Der geplan­te Umbau des Her­mann­plat­zes durch den Kon­zern Signa, gegen den 6000 Berliner*innen ein Pro­test­schrei­ben unter­zeich­net haben, zeigt, dass auch hier ein Par­ti­zi­pa­ti­ons­pro­zess gut getan hät­te. Posi­ti­ves Bei­spiel sei dage­gen das Haus der Sta­tis­tik am Alex­an­der­platz, das mit inten­si­ver Betei­li­gung der Nach­bar­schaft neu gestal­tet wird.

Ein wei­te­rer The­men­block des Fes­ti­vals dreht sich um poli­ti­sche und recht­li­che Rah­men­be­din­gun­gen, die nach­hal­ti­ges Bau­en oft erschwe­ren wür­den. Häu­fig lie­ßen Bau­ord­nun­gen nicht zu, dass Gebäu­de geteilt wer­den, obwohl der Flä­chen­ver­brauch vie­ler Häu­ser eigent­lich zu groß sei. »Wohn­raum müss­te ganz anders ver­teilt wer­den«, sagt Fried­richs. Und wenn alte Gebäu­de umge­baut wer­den, müs­sen neue Nor­men auf den alten Bau ange­wen­det wer­den. Das bedeu­tet zum Bei­spiel, »dass eine Tür plötz­lich zehn Zen­ti­me­ter zu schmal ist für einen Flucht­weg, weil sich die Norm geän­dert hat, obwohl sie zwan­zig Jah­re lang breit genug war«, kri­ti­siert der Architekt.

All­ge­mein feh­le es in Deutsch­land an Fle­xi­bi­li­tät im Sin­ne des Kli­ma­schut­zes, fin­det auch Leo­nie Wipf. Wenn schon neu gebaut wer­de, dann soll­ten wenigs­tens Mate­ria­li­en ver­wen­det wer­den, die CO 2 bin­den statt zu pro­du­zie­ren, also zum Bei­spiel Holz statt Zement. »Das ist abso­lut mög­lich, frü­her wur­de schon ganz viel aus Holz gebaut«, erklärt sie. Heu­te wer­de das durch stren­ge Brand­schutz­be­stim­mun­gen ver­kom­pli­ziert. Schließ­lich soll­ten alte, aber noch brauch­ba­re Bau­tei­le wie Fens­ter oder Türen wie­der­ver­wer­tet wer­den, wie es unter ande­rem im Kreis­lauf­wirt­schafts-Haus CRCLR in Neu­kölln vor­ge­macht wird.

Eine wei­te­re Schwie­rig­keit sei die finan­zi­el­le Fra­ge. Gera­de sozia­le Trä­ger, zum Bei­spiel von Schu­len, hät­ten in der Regel nur begrenz­te Mit­tel, För­de­run­gen sei­en nicht an Nach­hal­tig­keit gebun­den, stellt Claus Fried­richs ein Pro­blem dar. Auch die Ber­li­ner Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten könn­ten nicht kli­ma­ge­recht arbei­ten, weil die Bau­prei­se zu hoch und Holz viel zu teu­er sei. »Da braucht es mehr Druck«, so Fried­richs. »Sub­ven­tio­nen für ener­ge­ti­sche Sanie­run­gen sind wich­tig«, ergänzt Leo­nie Wipf.

Die bei­den Architekt*innen kri­ti­sie­ren auch die eige­ne Bran­che. Archi­tek­tur­bü­ros soll­ten hin­ter­fra­gen, ob sie jedes Bau­pro­jekt anneh­men, oder dabei Wert auf Nach­hal­tig­keit legen. »Wir müs­sen mit­ein­an­der reden, von­ein­an­der ler­nen und uns bewusst wer­den, dass es end­li­che Gren­zen gibt und dass Mensch und Umwelt zusam­men­ge­hö­ren«, fin­det Fried­richs. Ein ent­spre­chen­der Erfah­rungs­aus­tausch bil­det den fünf­ten Block des Bau­wen­de-Fes­ti­vals. Letz­lich gehe es genau dar­um, Syn­er­gien von Bau­wirt­schaft, Poli­tik, Wis­sen­schaft und Akti­vis­mus für Kli­ma- und sozia­le Gerech­tig­keit zu nutzen.