Acker macht klar, wie sehr die Frau für ihr Begehren in dieser Gesellschaft zahlen muss: Die Autorin 1991 Foto: Kathy Brew

Der wie­der­ge­grün­de­te März-Ver­lag war­tet mit fei­nen Büchern in sei­nem neu­en Pro­gramm auf. Eines davon ist Kathy Ackers »Bis aufs Blut. Zer­fleischt in der High School«, das nun in einer Neu­über­set­zung von Johan­na Davids erscheint. Erst­ma­lig war das Buch auf Deutsch 1985 unter dem Titel »Har­te Mäd­chen wei­nen nicht« mit dem Unter­ti­tel »Ein Punk­ro­man« bei Hey­ne her­aus­ge­kom­men. Tat­säch­lich haut die 1997 ver­stor­be­ne Kathy Acker hier ziem­lich auf die Kacke. In heu­ti­gen Zei­ten ubi­qui­tä­rer Emp­find­lich­kei­ten müss­te der Roman eigent­lich mit jeder Men­ge Trig­ger-War­nun­gen ver­se­hen wer­den: Es ist in einer der­ben Spra­che gehal­ten (ins­ge­samt 72 mal »ficken«, über 30 mal »Fot­ze«). Acker schreibt von »Homos« und »Tun­ten­freun­den«, schil­dert sadis­ti­sche Geschlechts­prak­ti­ken und Sex mit Minderjährigen.

Doch Punk-Atti­tü­de, Sex­las­tig­keit – das alles beschreibt nur die Ober­flä­che, denn das Buch ist gespickt mit lite­ra­ri­schen Anspie­lun­gen und inter­tex­tu­el­len Bezü­gen. Und der Inzest-Vor­wurf, der 1985 dazu geführt hat­te, dass das Buch auf den Index gelang­te, ist Aus­le­gungs­sa­che: Der Roman beginnt mit der ver­zwei­fel­ten Lie­bes­be­zie­hung der kind­li­chen Janey, der Prot­ago­nis­tin des Buches, mit John­ny, den sie »Dad­dy« nennt. Aber ist das wirk­lich der Vater? Oder nicht eher ihr Freund, des­sen männ­li­che Über­le­gen­heit dadurch zum Aus­druck gebracht wird, dass Acker Janey als Kind aus­weist, obwohl sie schon völ­lig eigen­stän­dig ist und lau­ter Din­ge tut, die man erst als Erwach­se­ne macht?

Bei der quä­len­den Ener­gie, die hier geschil­dert wird, geht es denn auch eher um Grund­sätz­li­ches in den Bezie­hun­gen zwi­schen Män­nern und Frau­en, um Aus­beu­tungs­ver­hält­nis­se, die in flu­ider Form dar­ge­stellt wer­den. Sie sind nicht wirk­lich greif­bar, und dadurch drü­cken sich ver­schie­de­ne Mög­lich­kei­ten von Abhän­gig­keits­ver­hält­nis­sen aus, unter denen spe­zi­ell Frau­en leiden.

Der Text ist eine wil­de Col­la­ge aus erzäh­le­ri­schen Pas­sa­gen, Thea­ter­dia­lo­gen, einem Mär­chen, abstru­sen Gedich­ten, die angeb­lich Janey schreibt, und einer lapi­da­ren Nach­er­zäh­lung von »Der schar­lach­ro­te Buch­sta­be«, Natha­ni­el Haw­thor­nes berühm­ter Roman von 1850, der in den USA bis heu­te Schul­lek­tü­re ist. Acker hat­te schon in frü­he­ren Wer­ken eine Tech­nik des lite­ra­ri­schen Pla­gi­ie­rens ent­wi­ckelt, indem sie sich die Tex­te ande­rer Autoren anver­wan­del­te. Haw­thor­nes Roman aus dem 19. Jahr­hun­dert wird hier zur Punk-Sto­ry, in der alles auf kras­se, ein­fa­che Fak­ten her­un­ter­ge­bro­chen wird – man könn­te sagen: ähn­lich wie Sid Vicious »My Way« von Frank Sina­tra (arran­giert von Paul Anka) inter­pre­tiert hat. Auch Batail­le, Mall­ar­mé, Bur­roughs und vie­le ande­re spie­len in »Bis aufs Blut« eine Rol­le. Der homo­se­xu­el­le Mör­der-Dich­ter Jean Genet wird sogar zu einer tra­gen­den Figur im Text, zu ihm unter­hält Janey auch eine eige­ne, toxi­sche Beziehung.

Nach der ver­un­glück­ten Lie­bes­ge­schich­te mit »Dad­dy« John­ny, die den ers­ten Teil des Buches, über­schrie­ben mit »In der High School« aus­macht, folgt das Groß­ka­pi­tel »Nach der High School«, in dem Janey sich, nun­mehr allein in New York lebend, der Jugend­gang »Scor­pi­ons« anschließt. Und sie unter­hält, ohne beson­ders ver­liebt zu sein, eine Affä­re mit Tom­my, dazu heißt es lapi­dar: »Die Lie­be mach­te mich wie­der kri­mi­nell. Tom­my und ich ent­führ­ten Kin­der. Beschmier­ten Häu­ser­wän­de. Tru­gen gefähr­li­che Waf­fen und benutz­ten sie. Taten alles, was wir konn­ten, um unser Urteils­ver­mö­gen zu betäu­ben, und han­del­ten so unver­hoh­len bru­tal wie nur mög­lich. Schis­sen mit­ten auf die Stra­ße. Atta­ckier­ten Frem­de mit zer­bro­che­nen Fla­schen. Schlu­gen Leu­ten har­te Gegen­stän­de über den Kopf. Zer­fleisch­ten Leu­te auf offe­ner Stra­ße. Zet­tel­ten Schlä­ge­rei­en und Kra­wal­le an.«

Und Janey pflegt ziem­lich hem­mungs­lo­sen Sex – sie hat zwei Abtrei­bun­gen in Fol­ge. Die­se wer­den minu­ti­ös beschrie­ben, wodurch Acker klar macht, wie sehr die Frau für ihr Begeh­ren in die­ser Gesell­schaft zah­len muss. Auch hier oszil­liert die Erzäh­lung zwi­schen rea­lis­ti­schen Beschrei­bun­gen und sur­re­al anmu­ten­den Bil­dern: »In schwarz und weiß geklei­de­te Män­ner aus dem Hotel kom­men rein und wol­len mir weh­tun. Sie schnei­den Tei­le von mir ab. Ich ver­lan­ge nach dem Chef des Hotels. Er erklärt mir, mein Zim­mer war frü­her das Männerklo«.

Im wei­te­ren Ver­lauf wird Janey ent­führt und an einen per­si­schen Skla­ven­händ­ler ver­kauft, der sie zur Pro­sti­tu­ier­ten machen will, doch sie bekommt Krebs, da lässt er sie gehen. Sie wen­det sich nach Tan­ger, wo sie dann, wie erwähnt, auf Jean Genet trifft und am Ende unver­mu­tet verstirbt.

Die­ser gan­ze wüs­te bruch­stück­haf­te Text ist kaum auf eine schlüs­si­ge Inter­pre­ta­ti­on her­un­ter­zu­bre­chen. Viel­leicht gestal­tet Acker dar­in eige­ne trau­ma­ti­sche Bezie­hungs­er­fah­run­gen, sie sind jedoch sicher­lich in einen grö­ße­ren, gesell­schaft­li­chen Rah­men zu stel­len. Es geht um die Rol­len­mo­del­le von Män­nern und Frau­en, und es geht um die weib­li­che Lust – Ackers Tex­te erzäh­len, wie Rosa Eidel­pes im Nach­wort tref­fend schreibt, »nicht ein­fach Geschich­ten, sie ver­mes­sen viel­mehr das Begeh­ren.« Sie tun das auf manch­mal bra­chia­le, manch­mal her­me­ti­sche Art, sind aber immer sug­ges­tiv und ein­dring­lich. Wenn die mani­sche Sex­be­zo­gen­heit mit­un­ter auch etwas ein­tö­nig wirkt, tau­chen doch immer wie­der Stel­len von gro­ßer lite­ra­ri­scher Stär­ke und Prä­gnanz im Acker’schen Sprach­stru­del auf.

Kathy Acker: Bis aufs Blut: Zer­fleischt in der High­school. Aus dem ame­ri­ka­ni­schen Eng­lisch von Johan­na Davids, mit einem Nach­wort von Rosa Eidel­pes. März Ver­lag, 212 S., brosch., 34 €.