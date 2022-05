Yangshan Containerhafen in Shanghai. Wegen Pandemie und Ukraine-Krieg sind die großen internationalen Handelshäfen derzeit rund um den Globus überlastet. Foto: Chinatopix via AP/dpa

Bei ihrem Tref­fen in den Schwei­zer Ber­gen die­se Woche hat­te die inter­na­tio­na­le Eli­te aus Poli­tik und Wirt­schaft eini­ges abzu­ar­bei­ten: hohe Infla­ti­on, Roh­stoff­knapp­heit, kal­ter Krieg zwi­schen den USA und Chi­na und hei­ßer Krieg in der Ukrai­ne. »Die Welt­wirt­schaft steht vor ihrer größ­ten Prü­fung seit dem Zwei­ten Welt­krieg«, warn­te die Che­fin des Inter­na­tio­na­len Wäh­rungs­fonds, Kris­ta­li­na Geor­gi­e­va, die Teil­neh­mer des Welt­wirt­schafts­fo­rums (WEF) in Davos. Die grenz­über­schrei­ten­den Wert­schöp­fungs­ket­ten, die die glo­ba­le Öko­no­mie ver­bin­den, sei­en in Gefahr. »Das Risi­ko einer geo­öko­no­mi­schen Frag­men­tie­rung ist stark gestie­gen«, so Georgieva.

Die Glo­ba­li­sie­rung zeigt Ris­se. Die Schuld dar­an, sag­te Mul­ti­mil­li­ar­där Geor­ge Soros beim WEF, tra­gen Russ­land und Chi­na, sie sei­en eine »Bedro­hung für die Zivi­li­sa­ti­on«. Auch aus Sicht der US-Regie­rung teilt sich die Welt zuneh­mend in »demo­kra­ti­sche« und »auto­kra­ti­sche« Staa­ten, wobei letz­te­re inzwi­schen fast 35 Pro­zent der Welt­wirt­schaft aus­ma­chen. Mit die­ser Tei­lung dro­hen Regio­nen aus dem Welt­markt her­aus­zu­bre­chen. Als Ant­wort dar­auf pro­pa­gie­ren die USA und die EU nun eine »wer­te­ge­lei­te­te« Han­dels- und Inves­ti­ti­ons­po­li­tik. »Es wird zuneh­mend unhalt­bar, den Han­del von uni­ver­sa­len Wer­ten wie Men­schen­rech­te und dem Respekt vor inter­na­tio­na­lem Recht zu tren­nen«, sag­te Chris­ti­ne Lagar­de, Che­fin der Euro­päi­schen Zen­tral­bank (EZB). Gemein­sam geteil­te »Wer­te« sol­len als neu­es Bin­de­glied die­nen, um den Welt­markt zusam­men­zu­hal­ten. Es ist der Ver­such des Wes­tens, die Kon­trol­le über die glo­ba­len Logis­tik- und Lie­fer­ket­ten zu behal­ten. Denn Logis­tik, so der däni­sche Sozi­al­wis­sen­schaft­ler Søren Mau, »ist nicht eine blo­ße Fra­ge der Kos­ten­sen­kung, sie ist eine Waf­fe, ein Mecha­nis­mus der Herrschaft«.

Wachstum an der Kette

Eigent­lich soll­te die Welt­wirt­schaft der­zeit einen Auf­schwung erle­ben. Mit dem Abklin­gen der Coro­na-Pan­de­mie war die Kon­junk­tur wie­der ange­lau­fen, der Han­del kam in Schwung. Die glo­ba­le Nach­fra­ge nach Roh­stof­fen, Vor- und Fer­tig­pro­duk­ten stieg rasant und über­for­der­te teil­wei­se die Pro­duk­ti­ons- und Trans­port­ka­pa­zi­tä­ten. Ergeb­nis waren Lie­fer­ver­zö­ge­run­gen und stei­gen­de Prei­se. Ver­stärkt wird dies nun zum einen durch den rus­si­schen Krieg in der Ukrai­ne und die Sank­tio­nen des Wes­tens, die Roh­stof­fe wei­ter ver­teu­ern. Dazu kommt das Pro­blem Chi­na: »Solan­ge Peking an sei­ner Null-Covid-Stra­te­gie fest­hält und Mil­lio­nen­städ­te abrie­gelt, wird es immer wie­der zu Pro­duk­ti­ons­still­le­gun­gen und einer lahm­ge­leg­ten Infra­struk­tur kom­men, was die Mate­ri­al- und Lie­fer­eng­päs­se ver­schärft und die Kos­ten treibt«, so die Com­merz­bank. Schließ­lich expor­tiert das Land nicht weni­ger als ein Drit­tel aller glo­ba­len Zwi­schen­pro­duk­te, die in die Fer­ti­gung der Indus­trie­staa­ten eingehen.

Im Ergeb­nis sitzt bei­spiels­wei­se die deut­sche Indus­trie der­zeit auf einem Rekord­be­stand von Auf­trä­gen. Zwar sei die Nach­fra­ge nach deut­schen Waren groß, erklärt das Ifo-Insti­tut, doch gleich­zei­tig »haben die Unter­neh­men Schwie­rig­kei­ten, die bestehen­den Auf­trä­ge auf­grund des Man­gels an wich­ti­gen Vor­pro­duk­ten und Roh­stof­fen zeit­nah abzu­ar­bei­ten«. Und so ist die Wirt­schafts­leis­tung der G7-Staa­ten im ers­ten Quar­tal 2022 gesun­ken. »Die Indus­trie liegt an der Ket­te«, klagt die Com­merz­bank – an der Lieferkette.

Globalisierung und Macht

Die Sor­ge um Kon­trol­le und Ver­läss­lich­keit sei­ner Zulie­fe­rer treibt den Wes­ten nicht erst seit dem Ukrai­ne­krieg um. Bereits vor zehn Jah­ren star­te­te US-Prä­si­dent Barack Oba­ma eine »Natio­na­le Stra­te­gie zur Siche­rung der glo­ba­len Lie­fer­ket­ten«. Unter Oba­mas Nach­fol­ger Donald Trump kam es zum US-chi­ne­si­schen Han­dels­krieg, der vor allem mit Zöl­len aus­ge­tra­gen wur­de, die zum Groß­teil bis heu­te bestehen. Dane­ben ver­sucht Washing­ton, mit Inves­ti­ti­ons­be­schrän­kun­gen und Export­kon­trol­len für High­tech-Güter den Auf­stieg Chi­nas zu brem­sen. Peking ant­wor­tet mit Gegen­maß­nah­men. Auch die EU hat Chi­na zum sys­te­mi­schen Riva­len ernannt. »Span­nun­gen im Han­del und bei Tech­no­lo­gie­stan­dards wach­sen seit vie­len Jah­ren«, sag­te IWF-Che­fin Georgieva.

Dazu kam 2020 die Coro­na-Pan­de­mie, die die Anfäl­lig­keit der Lie­fer­ket­ten demons­trier­te. Und nun liegt mit dem Krieg in der Ukrai­ne die Fra­ge auf dem Tisch, ob Russ­lands Roh­stof­fe für den Wes­ten end­gül­tig ver­lo­ren sind und wie sich der wich­tigs­te Zulie­fe­rer Chi­na posi­tio­nie­ren wird – auf der Sei­te Russ­lands oder der des Wes­tens. »Es zeigt sich«, resü­miert EZB-Che­fin Lagar­de, »dass die Glo­ba­li­sie­rung weit­ge­hend auf einem Ide­al-Sze­na­rio einer rela­ti­ven öko­no­mi­schen und geo­po­li­ti­schen Sta­bi­li­tät beruhte.«

Die­se Glo­ba­li­sie­rung war vor allem ein Werk West­eu­ro­pas und Nord­ame­ri­kas. Für ihre trans­na­tio­na­len Unter­neh­men erschloss sich mit dem Fall des Eiser­nen Vor­hangs und der Öff­nung Chi­nas nicht nur die gan­ze Welt als Absatz­markt, son­dern auch als Reser­voir bil­li­ger Arbeits­kraft: Eine Mil­li­ar­de Men­schen betra­ten den Welt­ar­beits­markt. Mit­tels Com­pu­te­ri­sie­rung und dem inter­mo­da­len Trans­port per Con­tai­ner ließ sich die­ses Poten­zi­al heben: Glo­ba­le Mehr­wert­schöp­fungs­ket­ten wur­den geknüpft, die die kapi­tal­kräf­ti­gen Unter­neh­men mit der bil­li­gen Arbeits­kraft ver­ban­den und über die heu­te rund die Hälf­te des Welt­han­dels läuft.

»Was heu­te als Lie­fer­ket­te bezeich­net wird, gehört zum Pro­duk­ti­ons­pro­zess«, erklärt Mau. Waren wür­den nicht an einem ein­zi­gen Ort, son­dern über den gesam­ten logis­ti­schen Raum hin­weg her­ge­stellt. »Mit sei­ner zuneh­men­den Mobi­li­tät ver­bin­det das Kapi­tal zuvor getrenn­te Arbeits­märk­te und inten­si­viert damit die Kon­kur­renz unter den Arbei­te­rin­nen, wodurch sie sich leich­ter dis­zi­pli­nie­ren las­sen.« Dar­über hin­aus set­ze die Mög­lich­keit der Pro­duk­ti­ons­ver­la­ge­rung auch die Staa­ten unter Druck und zwin­ge sie, ein geschäfts­freund­li­ches Umfeld zu sichern. »Kurz­um: Mobi­li­tät ist Macht.«

Macht nicht nur im Ver­hält­nis von Kapi­tal und Arbeit und Staat, son­dern auch zwi­schen Staa­ten: Mit der Glo­ba­li­sie­rung ord­ne­te sich der glo­ba­le Nor­den den Rest der Welt als Zulie­fe­rer für sein Wachs­tum zu. Gemäß die­ser Funk­ti­on erhielt die­ser Rest sei­ne Ein­ord­nung als »Roh­stoff­staa­ten« und »Low-cost-coun­tries«, die von der Kon­junk­tur in Nord­ame­ri­ka und West­eu­ro­pa abhin­gen. Logis­tik ist nicht bloß der Trans­port von Gütern, sie ist »das unsicht­ba­re Herz der neu­en Geo­gra­fie der Macht in der glo­ba­len Öko­no­mie«, schreibt der US-Sozio­lo­ge Tho­mas Reifer.

Fragmentierung

Die Ket­te, an der der glo­ba­le Nor­den heu­te hängt, hat er selbst geschmie­det. Nun beklagt er sei­ne Abhän­gig­keit. Zu spü­ren bekommt er sie einer­seits durch stei­gen­de Prei­se für Roh­stof­fe und Vor­pro­duk­te. Ande­rer­seits sind die­se Preis­stei­ge­run­gen nur Äuße­run­gen eines grund­sätz­li­che­ren Pro­blems: mate­ri­el­le Knapp­heit. Waren frü­her alle Güter ver­füg­bar, solan­ge man sie bezah­len konn­te, so ist jetzt die Ver­füg­bar­keit an sich frag­lich gewor­den. »Wir haben gese­hen, wie abhän­gig die glo­ba­le Pro­duk­ti­on von kri­ti­schen Roh­stof­fen ist, die aus nur weni­gen Län­dern kom­men«, so Lagar­de. Chi­na kon­trol­lie­re schät­zungs­wei­se die Hälf­te der glo­ba­len Kapa­zi­tät an Sel­te­nen Erden.

Die Abhän­gig­keit von den Zulie­fe­rern bedeu­tet die Abhän­gig­keit von ihrem poli­ti­schen Wil­len: Wenn Russ­land die Ukrai­ne über­fällt oder Chi­na sei­ne Häfen schließt, dann wer­den Lie­fer­ket­ten zur Fes­sel. »Unse­re Ver­letz­lich­keit ist mit dem rus­si­schen Ukrai­ne­krieg deut­li­cher gewor­den«, so Lagar­de. Die Unter­neh­men ope­rier­ten auf »zuneh­mend unsi­che­rem Ter­rain«. Laut Robert Koop­man, Chef­öko­nom der Welt­han­dels­or­ga­ni­sa­ti­on WTO, wird »die Frag­men­tie­rung der Welt­wirt­schaft vor­an­schrei­ten«. Damit droht der Ver­lust der Kon­trol­le über die glo­ba­len Lieferketten.

Ins­be­son­de­re die USA und die EU-Staa­ten machen sich nun dar­an, die­se Kon­trol­le zu sichern. »Es ist an der Zeit, unge­sun­de Abhän­gig­kei­ten zu been­den«, sag­te EU-Kom­mis­si­ons­prä­si­den­tin Ursu­la von der Ley­en beim Welt­wirt­schafts­fo­rum, »und alte Ket­ten durch neue Bin­dun­gen zu erset­zen.« Zu die­sem Zweck wird ein Stück weit das Prin­zip auf­ge­ge­ben, dass Güter dort pro­du­ziert und gekauft wer­den, wo es am bil­ligs­ten ist. Statt­des­sen wird ver­sucht, über Indus­trie­po­li­tik die Pro­duk­ti­on stra­te­gi­scher Güter heim­zu­ho­len – »ons­ho­ring« heißt der neue Trend. »In den USA und Chi­na wer­den die glo­ba­len Wert­schöp­fungs­ket­ten gemäß geo­po­li­ti­schen Prio­ri­tä­ten ver­än­dert – auf Kos­ten der Effi­zi­enz«, erklärt Lagarde.

Gemeinsame Werte

Zudem wer­den die Zulie­fer­län­der neu sor­tiert gemäß poli­ti­scher Ver­läss­lich­keit: Durch »res­ho­ring« von Pro­duk­ti­on in Län­der mit den glei­chen »Wer­ten« soll der Zugriff auf Roh­stof­fe und Vor­pro­duk­te gesi­chert wer­den. US-Finanz­mi­nis­te­rin Janet Yel­len spricht dabei von »friends­ho­ring«, also von der Ver­la­ge­rung von Pro­duk­ti­on in Län­der, »die sich an ein Set von Nor­men und Wer­ten hal­ten«. EU-For­schungs­kom­mis­sa­rin Mari­ya Gabri­el for­dert Euro­pa auf, »sei­ne Füh­rungs­rol­le in stra­te­gi­schen Berei­chen wahr­zu­neh­men – und das auf Grund­la­ge unse­rer Wer­te«. Und EZB-Che­fin Lagar­de erwar­tet eine Kon­zen­tra­ti­on von Regio­nen »auf einen klei­ne­ren Pool poten­zi­el­ler Zulie­fe­rer, die als zuver­läs­sig gel­ten und im Ein­klang mit ihren stra­te­gi­schen Inter­es­sen ste­hen«. Geteil­te Wer­te bedeu­tet also geteil­te stra­te­gi­sche Inter­es­sen, und das soll Zuver­läs­sig­keit gewährleisten.

Wo die­se Wer­te nicht geteilt wer­den, dahin sol­len sie expor­tiert wer­den. Zum einen durch den Han­del – »der rie­si­ge EU-Bin­nen­markt erlaubt es der EU, ihr öko­no­mi­sches Gewicht ein­zu­set­zen, um Stan­dards und Wer­te in ande­ren Tei­len der Welt zu set­zen«, sag­te Lagar­de. Zum ande­ren über Kapi­tal­ex­port, bei­spiels­wei­se durch den Auf­bau von Infra­struk­tur in aller Welt. Um sich gegen Chi­nas Neue Sei­den­stra­ße zu posi­tio­nie­ren, haben eini­ge G7-Staa­ten vor einem Jahr eine Rei­he »Wer­te-basier­ter Infra­struk­tur-Part­ner­schaf­ten« initi­iert: die US-Initi­ta­ti­ve Build Back Bet­ter World und der Glo­bal Gate­way der EU, der Mil­li­ar­den mobi­li­sie­ren soll für Ver­kehrs­in­fra­struk­tur, digi­ta­le Net­ze, Gesund­heit und Bil­dung in Ost­eu­ro­pa, Afri­ka, Asi­en und Latein­ame­ri­ka. »Indem Glo­bal Gate­way die Wer­te Euro­pas in der Welt beför­dert, kann es zu einem Export­arm einer neu­en EU-Indus­trie­po­li­tik wer­den«, ver­spricht die Denk­fa­brik Brue­gel in Brüssel.

Unter dem Ban­ner der Wer­te soll die Glo­ba­li­sie­rung geret­tet wer­den. »It‘s the West vs. the Rest«, schreibt Ange­la Stent, Direk­to­rin des Cen­ter for Eura­si­an, Rus­si­an & East Euro­pean Stu­dies, in der US-Zeit­schrift »For­eign Poli­cy«. Den »Rest«, nennt sie dabei die nicht-west­li­che Welt, die Russ­lands Ein­marsch nicht ver­ur­teilt hat. Die­ser Rest stel­le zwar rund die Hälf­te der Welt­be­völ­ke­rung. »Aber«, so Stent, »es ist die ärme­re Hälfte.«