Kann auch wie ein frustrierter Hausmeister wirken: Uwe Tellkamp Foto: ZDF/Christ Valentien

Uwe Tell­kamps neu­er Roman »Der Schlaf in den Uhren« sei »eine Fort­schrei­bung des gro­ßen Romans ›Der Turm‹«, ver­kün­det sein Ver­lag Suhr­kamp. In min­des­tens einer Hin­sicht stimmt das nicht: Den Erfolg bei der Lite­ra­tur­kri­tik schreibt der neue Roman nicht fort. Wur­de »Der Turm« einst im Feuil­le­ton hoch­ge­lobt, hagelt es nun Ver­ris­se. Wor­an liegt’s? Haben all­zu lan­ge 14 Jah­re des War­tens auf den schon mehr­fach ange­kün­dig­ten Roman den Lite­ra­tur­be­trieb ungnä­dig gestimmt? Oder ist es, wie Tell­kamp und sei­ne Freun­de ver­brei­ten, die kon­ser­va­ti­ve Selb­stof­fen­ba­rung des Schrift­stel­lers, die den links­grü­nen Medi­en­mob nun rach­süch­tig gegen ein Meis­ter­werk eifern lässt?

Ein Blick zurück: Die Begeis­te­rung für Tell­kamps Vor­wen­de­ro­man »Der Turm« war vor allem eine west­deut­sche. Wäh­rend das Buch – zum gro­ßen Ärger des Autors – in sei­ner Hei­mat­stadt Dres­den von der »Säch­si­schen Zei­tung« zurück­hal­tend auf­ge­nom­men wur­de, jubel­ten die Lite­ra­tur­re­dak­tio­nen in Frank­furt am Main, Ber­lin und Ham­burg. Dort stieß Tell­kamp mit sei­ner Schil­de­rung des Dresd­ner Elb­hangs als Refu­gi­um des Bil­dungs­bür­ger­tums auf gro­ße Zustim­mung, auch weil er die­ses Kul­tur­mi­lieu zum Wider­stands­nest im Kampf gegen das SED-Regime sti­li­sier­te. Mit Tell­kamp trat ein jün­ge­rer ost­deut­scher Schrift­stel­ler auf, der kon­se­quent anti­so­zia­lis­tisch schrieb, ganz anders als Ner­ven­sä­gen wie Chris­toph Hein oder Vol­ker Braun, die bei aller Kri­tik am Real­so­zia­lis­mus von der sozia­lis­ti­schen Idee noch immer nicht las­sen woll­ten und es sich her­aus­nah­men, undank­bar an der kapi­ta­lis­ti­schen Gesell­schaft des Wes­tens herumzumäkeln.

Seit Tell­kamp im März 2018 in einer inzwi­schen berüch­tig­ten Debat­te mit sei­nem Kol­le­gen Durs Grün­bein im Dresd­ner Kul­tur­pa­last gegen die Auf­nah­me von Geflüch­te­ten durch Ange­la Mer­kel wet­ter­te, hat sich nun jedoch in den Redak­tio­nen der Repu­blik her­um­ge­spro­chen: Auch Uwe Tell­kamp ist auf sei­ne Art ein Kri­ti­ker des Wes­tens. Er gei­ßelt nicht nur die ver­meint­lich zu offen­her­zi­ge Migra­ti­ons­po­li­tik der Bun­des­re­pu­blik, son­dern alle Lieb­lings­ideen des Links­li­be­ra­lis­mus: die Diver­si­tät der Lebens­for­men, den Mul­ti­kul­tu­ra­lis­mus, den Kli­ma­schutz. Dabei wirkt schon sein Habi­tus befremd­lich: Der zugleich jäh­zor­ni­ge und weh­lei­di­ge Mann ähnelt bei sei­nen poli­ti­schen Auf­trit­ten weni­ger einem fein­sin­ni­gen Dich­ter als einem frus­trier­ten Haus­meis­ter. Tell­kamp ist Mit­glied des kon­ser­va­ti­ven Krei­ses rund um das »Kul­tur­haus Losch­witz« der Dresd­ner Buch­händ­le­rin Susan­ne Dagen und arbei­tet sogar mit dem rechts­ra­di­ka­len Ver­le­ger Götz Kubit­schek zusam­men. All das muss sei­ne frü­he­ren Lob­red­ner aus dem libe­ra­len Bür­ger­tum befremden.

Der neue Roman »Der Schlaf in den Uhren« ähnelt auf den ers­ten Blick sei­nem Vor­gän­ger sehr: Wie­der wer­den ver­schie­de­ne Zeit­ebe­nen mit­ein­an­der ver­knüpft, dies­mal die Ereig­nis­se zwi­schen Som­mer 1989 und Janu­ar 1990 und die Gegen­wart seit 2015. Erneut wer­den die inein­an­der ver­schlun­ge­nen Lebens­läu­fe meh­re­rer Figu­ren in mosa­ik­ar­ti­ger Kom­po­si­ti­on dar­ge­stellt. Haupt­fi­gur und wich­tigs­ter Erzäh­ler ist Fabi­an Hoff­mann, der in der Wen­de­zeit als Film­vor­füh­rer arbei­tet und sich in alter­na­tiv-dis­si­den­ti­schem Milieu bewegt. Der schon im »Turm« mit einer Haupt­rol­le betrau­te Zoo­lo­ge und Lek­tor Meno Roh­de, Kind aus einer Fami­lie von »rotem Adel«, ver­sucht in den Wen­de­wir­ren, sei­nen anspruchs­vol­len »Her­mes-Ver­lag« zu ret­ten. Die Kran­ken­schwes­ter Anne Hoff­mann nutzt ihr bür­ger­recht­li­ches Enga­ge­ment als Sprung­brett für eine poli­ti­sche Kar­rie­re. Wie im »Turm« erschei­nen dane­ben unzäh­li­ge wei­te­re Gestal­ten, unter ihnen auch vie­le, die – trotz albern ver­frem­de­ten Figu­ren­na­men – mühe­los als his­to­ri­sche Per­so­nen aus Poli­tik und Lite­ra­tur zu erken­nen sind. Weit häu­fi­ger als im Vor­gän­ger­ro­man bewe­gen sich die Figu­ren nicht an rea­len Orten, son­dern in einer fik­ti­ven Welt: West­deutsch­land erscheint als Insel­stadt »Tre­va«, eine merk­wür­di­ge Mischung aus Bonn und Hamburg.

In der Schil­de­rung der Wen­de bekom­men die Lese­rin­nen und Leser von Uwe Tell­kamp poli­tisch das gelie­fert, was sie erwar­ten durf­ten: Den Dis­si­den­ten ste­hen teils ver­bohr­te, teils ver­schla­ge­ne sozia­lis­ti­sche Macht­men­schen gegen­über. Dazwi­schen tum­meln sich die blau­äu­gi­gen Reform­so­zia­lis­ten der »Träum­er­frak­ti­on«, die volks­fern von einem »Drit­ten Weg« schwat­zen und den bedin­gungs­lo­sen Anschluss an den Kapi­ta­lis­mus ableh­nen. Unter­stützt wer­den sie dar­in von arro­gan­ten West­lin­ken wie dem Schrift­stel­ler Oskar Brock (Gün­ter Grass), der die DDR als »kom­mo­de Dik­ta­tur« ver­harm­lost. Die Absa­ge von Fabi­an Hoff­mann an den Ver­such, ihn für sol­che Ten­den­zen zu gewin­nen, darf man wohl auch als eine Ansa­ge des Autors ver­ste­hen: »ich stot­ter­te, dass ich für die frei­heit­li­che Demo­kra­tie sei, für Markt­wirt­schaft und für die Abschaf­fung einer Gesell­schafts­ord­nung, die so etwas wie die Staats­si­cher­heit nicht nur her­vor­brin­ge, son­dern gera­de­zu erfor­der­lich mache, ich lief hin­aus, schlug die Tür zu.«

In dem his­to­ri­schen Teil des Romans fin­den sich ein­zel­ne lesens­wer­te Kapi­tel, etwa die Geschich­te von Muri­el, der kom­pro­miss­los rebel­li­schen Schwes­ter Fabi­ans. Doch wird alles über­wu­chert und erstickt durch die pein­lich ver­un­glück­te Gegen­warts­hand­lung um »Tre­va«, den geschei­ter­ten Ver­such, eine Sati­re auf die Bun­des­re­pu­blik unse­rer Tage zu schrei­ben. Allen­falls unfrei­wil­lig komisch ist es, wie der Ton dabei ori­en­tie­rungs­los zwi­schen poe­ti­schem Pathos und Kom­men­tar­spal­ten­recht­ha­be­rei schlin­gert. Ohne Rück­sicht auf logi­sche und psy­cho­lo­gi­sche Unge­reimt­hei­ten nutzt Tell­kamp sein eta­blier­tes Per­so­nal: So avan­ciert Kran­ken­schwes­ter Anne Hoff­mann zur Bun­des­kanz­le­rin, die jedoch alle Attri­bu­te Ange­la Mer­kels besitzt. Der ehe­ma­li­ge Dis­si­dent Fabi­an tritt als Chro­nist im Staats­dienst auf, der sich nach 2015 von der »poli­tisch-media­len Maschi­ne« ent­frem­det und zum »Abweich­ler« wird.

Die merk­wür­di­ge Kon­zep­ti­on des Romans ist ein­zig erklär­bar durch Uwe Tell­kamps Wahn­idee, die Situa­ti­on der gegen­wär­ti­gen BRD sei der Lage der spä­ten DDR sehr ähn­lich. Die Sta­si wird ihm zum Schlüs­sel auch für die Gescheh­nis­se der Gegen­wart: Die »Sicher­heit« hat die Wie­der­ver­ei­ni­gung als Chan­ce zur Wes­ter­wei­te­rung genutzt und kon­trol­liert durch alte und neue »IM« nun die BRD. Ihre »Tau­send­und­ei­ne­n­acht­ab­tei­lung« arbei­tet eng mit den »Haupt­strommedi­en« sowie dem Kanz­ler­amt zusam­men, um die Deut­schen durch das »Kli­manar­ra­tiv« und das »Flücht­lings­nar­ra­tiv« zu mani­pu­lie­ren. Stim­men, die vor einer Auf­lö­sung des Vol­kes durch den Ver­lust der »eth­ni­schen Homo­ge­ni­tät« war­nen, wer­den von der All­macht unter­drückt. Wel­che Hal­tung der Autor zu die­ser Ver­schwö­rungs­er­zäh­lung ein­nimmt, ist ziem­lich klar: Die Poli­ti­ker der »alter­na­ti­ven Par­tei«, die Demons­tran­ten von »Tre­gi­da« und angeb­lich mund­tot gemach­te kon­ser­va­ti­ve Autoren erschei­nen als denun­zier­te Dis­si­den­ten. Uwe Tell­kamp ist sogar so geschmack­los, sich in sei­nem eige­nen Roman über die schlech­te Behand­lung sei­ner selbst zu beklagen.

Der Roman »Der Schlaf in den Uhren« schreibt den »Turm« weni­ger fort, als dass er des­sen Schwä­chen poten­ziert. Die aus poli­ti­schen Grün­den miss­trau­isch gewor­de­nen Feuil­le­to­nis­ten der libe­ra­len Medi­en erbli­cken nun jene lite­ra­ri­schen Män­gel deut­lich, über die sie frü­her meist gnä­dig hin­weg­ge­se­hen hat­ten: Uwe Tell­kamp zeigt kei­ner­lei Sinn für erzäh­le­ri­sche Öko­no­mie. Die Spra­che ist über­la­den mit Bil­dungs­schnör­keln, die Geschich­te wird von Beschrei­bungs­or­gi­en, tages­po­li­ti­schem Geze­ter und will­kür­li­chen Abschwei­fun­gen völ­lig ver­dun­kelt. Hun­der­te Figu­ren ste­hen ein­an­der auf den Füßen, kaum eine wird dabei zur leben­di­gen Gestalt.

Die Behaup­tung von Tell­kamp, all dies sei hoch­künst­le­ri­sche Absicht, darf man lächelnd auf sich beru­hen las­sen. Es ist offen­kun­dig, dass dem Schrift­stel­ler sein Pro­jekt über den Kopf gewach­sen ist. Und er war nicht selbst­kri­tisch genug, um es abzu­bre­chen, hat­te offen­bar auch kei­ne ehr­li­chen Freun­de, die ihm dazu gera­ten hät­ten. Gleich­ge­sinn­te wer­den die­sen Roman kau­fen und laut loben, durch­le­sen wer­den auch sie die­ses völ­lig miss­ra­te­ne Pro­dukt von lite­ra­ri­schem Grö­ßen­wahn und poli­ti­scher Para­noia nicht.

Uwe Tell­kamp: Der Schlaf in den Uhren. Archi­pe­la­gus 1. Suhr­kamp, 906 S., geb., 32 €.