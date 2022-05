Kinder zwischen Trümmern in Mariupol, 25.05.2022 Foto: AP/dpa/Uncredited

Der Bür­ger­meis­ter von Mariu­pol, Wadym Boit­schen­ko, sag­te in einem Inter­view vom 22. April mit der Inter­net­zei­tung »Meduza.io«, einem Organ der rus­si­schen libe­ra­len Oppo­si­ti­on: »Noch im Som­mer (2021) sprach Putin davon, dass es so eine Nati­on wie Ukrai­ner nicht gibt. Genau so sprach Hit­ler von Juden.« Die­se Sät­ze ver­a­ten viel dar­über, wie im aktu­el­len Kon­flikt mit his­to­ri­schen Ver­glei­chen umge­gan­gen wird. Der­zeit geis­tert der Begriff »Geno­zid« durch die Medi­en auf bei­den Sei­ten, Ver­glei­che mit dem Zwei­ten Welt­krieg wer­den schein­bar wahl­los benutzt.

Noch vor dem Ein­marsch in die Ukrai­ne haben die rus­si­sche Füh­rung und die Staats­me­di­en den Begriff »Geno­zid im Don­bass« eta­bliert. Die­se For­mu­lie­rung benutz­te auch Prä­si­dent Wla­di­mir Putin in sei­ner Rede zur Begrün­dung der Inva­si­on am 24. Febru­ar. Die Unge­nau­ig­keit der For­mu­lie­rung scheint durch­aus gewollt zu sein. Don­bass ist kein Begriff der poli­ti­schen, son­dern der phy­si­schen Geographie.

Min­des­tens zwei Aspek­te blei­ben im Unkla­ren: Galt der ver­meint­li­che Geno­zid den Rus­sen als Eth­nie oder allen rus­sisch­spra­chi­gen Bewoh­nern? Sind damit die Ver­su­che des ukrai­ni­schen Staa­tes gemeint, die Kon­trol­le über die Gebie­te der inter­na­tio­nal nicht aner­kann­ten »Volks­re­pu­bli­ken« Donezk und Luhansk mit mili­tä­ri­schen Mit­teln wie­der­zu­er­lan­gen oder aber die Poli­tik in den von der Ukrai­ne kon­trol­lier­ten Tei­len des Donez­be­ckens? Im Ver­lauf des Krie­ges kam noch die The­se hin­zu von angeb­li­chen »eth­ni­schen Waf­fen«, die in der Ukrai­ne in Geheim­la­bo­ren ent­wi­ckelt wor­den sei­en. Damit wird sug­ge­riert, nicht nur der rus­si­schen Min­der­heit in der Ukrai­ne dro­he die poten­zi­el­le Ver­nich­tung, son­dern allen eth­ni­schen Rus­sen oder gar der gesam­ten Bevöl­ke­rung Russlands.

Mit der Ver­kün­dung des Kriegs­ziels der »Den­azi­fi­zie­rung« der Ukrai­ne beschul­dig­te Russ­land die ukrai­ni­sche Regie­rung, einen radi­ka­len Eth­no­na­tio­na­lis­mus zu ver­fol­gen und Nazis zu sein oder zu unter­stüt­zen; die Dekla­ra­tio­nen rechts­ra­di­ka­ler ukrai­ni­scher Grup­pen wer­den so mit den Absich­ten der Regie­rung von Wolo­dym­yr Selen­skyj gleich­ge­setzt. Ukrai­ni­sches Natio­nal­be­wusst­sein kommt in den staats­loya­len rus­si­schen Medi­en fast aus­schließ­lich in ihrer radi­ka­len Aus­for­mung vor.

Die Bot­schaft ist klar: Frü­her oder spä­ter keh­re ukrai­ni­scher Natio­na­lis­mus zu den Prak­ti­ken der Kol­la­bo­ra­teu­re des Zwei­ten Welt­kriegs zurück, womit der rus­si­schen Min­der­heit in der Ukrai­ne die Ver­nich­tung dro­hen wür­de. Dass die berüch­tig­te Orga­ni­sa­ti­on der Ukrai­ni­schen Natio­na­lis­ten (OUN) in den 1940er Jah­ren vor allem nicht die rus­si­sche, son­dern die jüdi­sche und pol­ni­sche Zivil­be­völ­ke­rung mas­sa­krier­te, wird geflis­sent­lich übergangen.

In der Ukrai­ne wur­de spä­tes­tens seit Kriegs­be­ginn davon abge­se­hen, sich offi­zi­ell zu distan­zie­ren vom Ste­pan-Ban­de­ra-Kult der Natio­na­lis­ten. Wenn Gene­ral­leut­nant Olek­san­dr Pawl­juk, der Lei­ter der regio­na­len Mili­tär­ver­wal­tung von Kiew, vor Kame­ras mit Jour­na­lis­ten Lie­der zu Ehren Ban­de­ras singt, sorgt dies für kei­ne Debatten.

Die Sen­si­bi­li­tät gegen­über his­to­ri­schen Ver­glei­chen nimmt auf allen Sei­ten kon­ti­nu­ier­lich ab. So wie Russ­land die Zer­stö­rung zivi­ler Infra­struk­tur und die Opfer durch den ukrai­ni­schen Beschuss in den »Volks­re­pu­bli­ken« als Bele­ge für einen »andau­ern­den Geno­zid« prä­sen­tiert, sug­ge­riert die ukrai­ni­sche Sei­te inzwi­schen, die stei­gen­de Zahl der zivi­len Opfer stel­le das eigent­li­che Kriegs­ziel Russ­lands dar.

Seit April spricht Selen­skyj offi­zi­ell von Geno­zid, mitt­ler­wei­le haben Est­land, Lett­land, Litau­en, Polen, Groß­bri­tan­ni­en und auch US-Prä­si­dent Joe Biden die­se Sicht­wei­se über­nom­men. Die deut­schen Poli­ti­ker sind bis­her zurück­hal­ten­der, aber die Voka­bel »Ver­nich­tungs­krieg«, bezo­gen auf die Hand­lun­gen Russ­lands, ist längst in Umlauf, so unter­schied­li­che Poli­ti­ker wie Nor­bert Rött­gen (CDU) und Jür­gen Trit­tin (Grü­ne) sind sich hier einig.

Zwar wird in Deutsch­land gern der Kopf geschüt­telt über die man­geln­de Geschichts­sen­si­bi­li­tät in Ost­eu­ro­pa, doch sel­ten fin­den sich hier Ent­geg­nun­gen auf die rus­si­sche Pro­pa­gan­da, die Selen­sky­js poli­ti­sches Pro­gramm und nicht sei­ne jüdi­sche Her­kunft als Argu­ment anfüh­ren wür­den gegen den Vor­wurf, der ukrai­ni­sche Staats­chef sei Nazi.

Jede Sei­te ver­sucht, die zivi­len Opfer nicht als Zufall oder Exzess der Kriegs­hand­lun­gen dar­zu­stel­len, son­dern als Ergeb­nis einer geplan­ten Ver­nich­tung eines gan­zen Vol­kes als sol­ches. Die Leug­nung der his­to­risch gewach­se­nen ukrai­ni­schen Iden­ti­tät durch die rus­si­sche Sei­te oder das Pochen auf Ukrai­nisch als Amts­spra­che für das gan­ze Land durch die ukrai­ni­sche Sei­te wer­den nach jewei­li­ger Les­art zu Bewei­sen für die angeb­li­chen Genozidpläne.

Was vor dem Krieg von der Fach­welt noch als Pro­pa­gan­da­ma­nö­ver der Poli­tik erkannt wor­den wäre, erhält jetzt teil­wei­se Unter­stüt­zung durch Exper­ten: Der US-His­to­ri­ker Timo­thy Sny­der erklär­te in der »Neu­en Züri­cher Zei­tung« Russ­land nicht nur zu einem faschis­ti­schen Staat, son­dern warf die Fra­ge auf, inwie­fern ein Text von dem eher wenig bedeu­ten­den rus­si­schen »Polit­tech­no­lo­gen« Tim­ofey Ser­geyt­sew, ver­öf­fent­licht auf der Web­sei­te der staat­li­chen Nach­rich­ten­agen­tur »Ria Nowos­ti«, ein »Hand­buch für einen Völ­ker­mord« darstelle.

Die Omni­prä­senz von Geno­zid-Vor­wür­fen zeugt nicht nur von frag­wür­di­gem Gesichts­be­wusst­sein. Para­do­xer­wei­se nor­ma­li­siert es die Gewalt gegen Zivi­lis­ten, weil die­se umso bedeu­ten­der erscheint, wenn sie angeb­lich für ihr »Volks­sein« und als Volk ermor­det wer­den, als blo­ßer »Kol­la­te­ral­scha­den« aber nicht viel her­ge­ben wür­den für mora­li­sche Empörung.

Nicht pro­fa­nes Lei­den, was schlicht in Kauf genom­men wird, son­dern sakra­les Lei­den als Teil der Nati­on und für die Nati­on taugt zum bewusst auf­ge­bau­ten Mobi­li­sie­rungs­my­thos. Die Tat­sa­che, einer poli­ti­schen Herr­schaft unter­wor­fen zu sein, wird durch die Erfah­rung gemein­sa­men Lei­dens mit Zuge­hö­rig­keits­ge­fühl ergänzt. Angst vor dro­hen­dem Völ­ker­mord ver­stärkt bei den Staats­bür­gern krieg­füh­ren­der Staa­ten das Gefühl, ein Volk zu sein.

Für die­sen Effekt spielt es auch kei­ne Rol­le, dass wohl weder die ukrai­ni­sche Sei­te ihre reni­ten­ten Bür­ger in den Volks­re­pu­bli­ken noch die rus­si­sche das »untreue Bru­der­volk« real aus­lö­schen kön­nen und wol­len. Jeder tote Zivi­list wird als Beweis für die Exis­tenz sol­cher Plä­ne in Beschlag genommen.