Seit 700 Jahren prangt die "Judensau" an der Fassade der Stadtkirche Wittenberg. Jetzt entscheidet ein Bundesgericht über ihre Entfernung.

Die Stadt­kir­che in Wit­ten­berg gilt als Mut­ter­kir­che der Refor­ma­ti­on. Dort wur­de die Mes­se erst­mals in deut­scher Spra­che gefei­ert; Mar­tin Luther pre­dig­te von der ihrer Kan­zel. Das Got­tes­haus sei zudem eine »Schatz­kam­mer der Kunst«, schreibt die dort ansäs­si­ge Gemein­de. Zu ihren größ­ten Schät­zen gehört der »Refor­ma­ti­ons­al­tar« von Lucas Cra­nach dem Älte­ren. Es gibt aber auch äußerst pro­ble­ma­ti­sche künst­le­ri­sche Dar­stel­lun­gen an der Kir­che. Ein 700 Jah­re altes Sand­stein­re­li­ef an der Fas­sa­de führ­te gar dazu, dass sich die Gemein­de vor Gericht ver­ant­wor­ten muss. An die­sem Mon­tag befass­te sich der Bun­des­ge­richts­hof mit dem Fall. Ein Urteil wird erst spä­ter verkündet.

Gestrit­ten wird über die »Juden­sau«, eine anti­jü­di­sche Schmäh­plas­tik, die ver­mut­lich 1290 an der Kir­che ange­bracht wur­de. Sie zeigt eine Sau, an deren Zit­zen zwei Men­schen sau­gen, die durch ihre Spitz­hü­te als Juden zu iden­ti­fi­zie­ren sind. Ein Rab­bi­ner hebt den Schwanz der Sau und blickt ihr in den After. 1570 wur­de das Mach­werk durch einen gol­de­nen Schrift­zug ergänzt. Er zitiert eine Beschrei­bung der »Juden­sau« durch Mar­tin Luther. Der Refor­ma­tor, der üble juden­feind­li­che Pam­phle­te ver­fass­te, stell­te eine Ver­bin­dung zwi­schen jüdi­schem Schrift­gut und dem im jüdi­schen Glau­ben als unrein gel­ten­den Schwein her und mach­te damit den Glau­ben ins­ge­samt lächerlich.

Das Gericht muss sich mit der Plas­tik befas­sen, weil Micha­el Düll­mann, Mit­glied der jüdi­schen Gemein­de in Ber­lin, von der Kirch­ge­mein­de der Stadt­kir­che deren Ent­fer­nung for­dert. Soll­te dies aus Grün­den des Denk­mal­schut­zes nicht mög­lich sein, sol­le zumin­dest fest­ge­stellt wer­den, dass das Reli­ef den Tat­be­stand der Belei­di­gung erfüllt. In zwei unte­ren Instan­zen ist Düll­mann frei­lich mit sei­nem Ansin­nen geschei­tert. Das Land­ge­richt Des­sau-Roß­lau wies im Mai 2019 die Kla­ge ab, das Ober­lan­des­ge­richt (OLG) in Naum­burg im Febru­ar 2020 sei­ne Berufung.

Dabei stell­ten die Rich­ter fest, dass das Kunst­werk durch­aus eine Belei­di­gung von Juden dar­stel­len wür­de – bei »iso­lier­ter Betrach­tung«. Aller­dings len­ken die Rich­ter den Blick auf eine Bron­ze­plas­tik, die 1988 im Boden vor der Kir­che ver­legt wur­de. Sie zeigt vier Plat­ten, aus deren kreuz­för­mi­gen Rit­zen etwas empor­quillt. Im umlau­fen­den Text wird der Bogen von der mit­tel­al­ter­li­chen Ver­höh­nung der Juden bis zum Holo­caust und dem Mord an sechs Mil­lio­nen Juden im 20. Jahr­hun­dert geschla­gen. Spä­ter wur­de das von Wie­land Schmie­del ent­wor­fe­ne Kunst­werk durch eine Zeder als Zei­chen der Ver­söh­nung ergänzt; auch eine erklä­ren­de Tafel gibt es. Nach Ansicht der Rich­ter gehört die »Juden­sau« damit nun zu einem »Ensem­ble von Expo­na­ten« und sol­le erhal­ten wer­den als »Teil einer Gedenk- und Erinnerungskultur«.

Die­se Absicht beton­te auch die beklag­te Gemein­de weni­ge Wochen vor der Ver­hand­lung am BGH. Die »Juden­sau« sei ein »schwie­ri­ges Erbe, aber eben­so ein Doku­ment der Zeit­ge­schich­te«, heißt es in einer Erklä­rung vom März. Sie zei­ge die mit­tel­al­ter­li­che Juden­feind­lich­keit, zu der sich auch Mar­tin Luther »hin­rei­ßen ließ«. Die Schmäh­plas­tik löse »Beschä­mung und Wider­stand« aus, auf die aber nach Ansicht der Gemein­de nicht mit ihrer Ent­fer­nung reagiert wer­den sol­le. Viel­mehr pro­vo­zie­re ihre Prä­senz »das Erin­nern und Geden­ken immer wie­der neu«. Hin­ge­wie­sen wird auf die Tafel mit dem ein­ord­nen­den Text, auf ver­schie­de­ne Publi­ka­tio­nen oder den Umstand, dass alle offi­zi­el­len Stadt- und Kir­chen­füh­run­gen sich mit dem The­ma befas­sen und Gedenk­ver­an­stal­tun­gen am 9. Novem­ber und 27. Janu­ar zu Füßen des beschä­men­den Kunst­werks abge­hal­ten werden.

Auch die Evan­ge­li­sche Kir­che in Deutsch­land (EKD) ringt damit, wie sie mit der Wit­ten­ber­ger sowie mit Dut­zen­den wei­te­ren »Juden­säu­en« umge­hen soll; ver­gleich­ba­re Abbil­dun­gen gibt es etwa an den Dom­kir­chen in Bran­den­burg, Erfurt und Mag­de­burg. Zuletzt ver­an­stal­te­te die Evan­ge­li­sche Aka­de­mie im Novem­ber eine Tagung zum The­ma. Die Plas­tik in Wit­ten­berg stel­le »frag­los eine Schmä­hung dar und kann so nicht blei­ben«, sag­te Chris­ti­an Staf­fa, Beauf­trag­ter der EKD für den Kampf gegen Anti­se­mi­tis­mus. In dem Reli­ef habe sich die lan­ge Geschich­te der christ­li­chen Juden­feind­schaft »auf obs­zö­ne Wei­se ver­dich­tet«. Gleich­zei­tig las­se sich die­se aber nicht unge­sche­hen machen, »indem man ihre Zeug­nis­se abschlägt«, sag­te Staf­fa. Auch ein Rechts­streit kön­ne die Auf­ga­be der Befas­sung mit die­ser Geschich­te »nicht erledigen«.

Die Wit­ten­ber­ger Kirch­ge­mein­de arbei­tet an einer »Wei­ter­ent­wick­lung die­ser Stät­te der Mah­nung«. Dazu sei ein Bei­rat gegrün­det wor­den. Staf­fa betont, die his­to­ri­schen Kunst­wer­ke müss­ten zum »Anlass zur Umkehr von aller Juden­feind­schaft genom­men wer­den«. Das gel­te indes nicht nur für die »Juden­sau«, son­dern auch für Cra­nachs Altar­bild. Dort wird, mit gel­bem Gewand und böser Phy­sio­gno­mie, eine ein­zi­ge Figur aus­drück­lich als Jude kennt­lich gemacht: Judas, der Verräter.