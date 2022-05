Auch die Kleinsten waren in der Pandemie häufiger am digitalen Endgerät. Foto: imago/Westend61

Jedes sechs­te Kind in Deutsch­land ist seit Beginn der Coro­na-Pan­de­mie dicker gewor­den, fast die Hälf­te bewegt sich weni­ger als zuvor, etwa ein Vier­tel isst mehr Süß­wa­ren – das zeigt eine reprä­sen­ta­ti­ve Umfra­ge unter Eltern. Sie wur­de in Auf­trag gege­ben von der Deut­schen Adi­po­si­tas-Gesell­schaft (DAG) und dem Else-Krö­ner-Fre­se­ni­us-Zen­trum für Ernäh­rungs­me­di­zin an der Tech­ni­schen Uni­ver­si­tät Mün­chen. Die am Diens­tag vor­ge­stell­ten Ergeb­nis­se zei­gen, dass sich in zwei Pan­de­mie-Jah­ren die genann­ten Ent­wick­lun­gen nicht nur ver­ste­tigt, son­dern noch ver­stärkt haben.

Schon zuvor hat­ten etwa Kin­der im Alter von sechs bis elf Jah­ren in Deutsch­land dop­pelt so viel unge­sun­de Lebens­mit­tel geges­sen, wie nach Emp­feh­lung der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on noch akzep­ta­bel wäre, aber nur die hal­be Men­ge der emp­foh­le­nen Lebens­mit­tel. Auch in Sachen Bewe­gung wur­de schon vor zwei Jah­ren das emp­foh­le­ne Pen­sum nicht erreicht.

Mit der Pan­de­mie setz­ten reprä­sen­ta­ti­ve Unter­su­chun­gen durch medi­zi­ni­sches Per­so­nal aus: Etwa das Kör­per­ge­wicht von Kin­dern wur­de nicht mehr sys­te­ma­tisch erfasst. So stam­men die Hin­wei­se auf den Trend zu weni­ger Bewe­gung und zu mehr Pfun­den aus Umfra­gen. Für die aktu­el­le Erhe­bung wur­den mehr als 1000 Eltern von Kin­dern zwi­schen 3 und 17 Jah­ren befragt. Dabei hat­te von den Erwach­se­nen jeweils ein Drit­tel fast die gesam­te Pan­de­mie­zeit im Home­of­fice ver­bracht, ein wei­te­res Drit­tel zeit­wei­se. Die drit­te Grup­pe hat­te kei­ne Mög­lich­kei­ten, im Home­of­fice zu arbei­ten – das betraf mehr als die Hälf­te der Haus­hal­te, deren Net­to­ein­kom­men unter 3000 Euro lag.

70 Pro­zent der Kin­der nutz­ten nach Eltern­an­ga­ben in ihrer Frei­zeit Medi­en (vom Fern­se­her über den PC bis zum Smart­pho­ne) mehr als vor der Pan­de­mie. Das trifft sogar für über die Hälf­te der Drei- bis Fünf­jäh­ri­gen zu. Mit dem gewach­se­nen Medi­en­kon­sum ein­her geht eine wach­sen­de Belas­tung der see­li­schen Sta­bi­li­tät: Das zeig­te sich nach Beob­ach­tung der Eltern bei 43 Pro­zent der Kin­der und Jugendlichen.

16 Pro­zent der Mäd­chen und Jun­gen sind dicker gewor­den, 7 Pro­zent ver­lo­ren Gewicht. Unter den Her­an­wach­sen­den im Alter von zehn bis zwölf Jah­ren nah­men sogar 32 Pro­zent zu. Beson­ders schlecht war die Pan­de­mie für Kin­der, die schon vor­her Über­ge­wicht hat­ten. 31 Pro­zent von ihnen ernähr­ten sich nun noch weni­ger gesund. Dop­pelt so häu­fig betrof­fen von einer schäd­li­chen Gewichts­zu­nah­me ist zudem der Nach­wuchs ein­kom­mens­schwa­cher Fami­li­en im Ver­gleich mit Kin­dern aus Haus­hal­ten mit höhe­ren Ein­kom­men. »Eine Gewichts­zu­nah­me in dem Aus­maß wie seit Beginn der Pan­de­mie haben wir zuvor noch nie gese­hen. Das ist alar­mie­rend, denn Über­ge­wicht kann schon bei Kin­dern und Jugend­li­chen zu Blut­hoch­druck, einer Fett­le­ber und Dia­be­tes füh­ren«, kom­men­tiert Susann Weih­rauch-Blü­her die Ergeb­nis­se. Die Ober­ärz­tin an der Uni­ver­si­täts­kli­nik Halle/Saale ist zugleich Spre­che­rin einer Arbeits­ge­mein­schaft für Adi­po­si­tas im Kin­des- und Jugend­al­ter bei der DAG.

Kei­ne Über­ra­schung in die­sem Zusam­men­hang ist, dass sich 44 Pro­zent der Kin­der in der Pan­de­mie weni­ger beweg­ten. Wie­der sticht hier die Alters­grup­pe der Zehn- bis Zwölf­jäh­ri­gen her­aus, unter ihnen blie­ben sogar 57 Pro­zent lie­ber auf der Couch. Zu den Ursa­chen für die Abwei­chun­gen gibt es erst Ver­mu­tun­gen: »Die­se Kin­der ent­zie­hen sich lang­sam dem Ein­fluss der Eltern, sie wer­den auto­no­mer in ihren Ent­schei­dun­gen, sie ste­hen am Beginn der Puber­tät.« Die­se Fak­to­ren könn­ten sie gesund­heit­lich vul­nerabler machen, nimmt Weih­rauch-Blü­her an.

Es gibt nur weni­ge Ergeb­nis­se der Pan­de­mie, die in dem Bereich als Fort­schritt gewer­tet wer­den kön­nen: So aßen 34 Pro­zent der Fami­li­en häu­fi­ger gemein­sam als zuvor, 30 Pro­zent tra­fen sich häu­fi­ger beim Kochen und Zube­rei­ten der Mahl­zei­ten. Außer­dem wur­den nicht nur mehr Süßig­kei­ten und mehr Knab­ber­ar­ti­kel ver­zehrt, son­dern auf Platz drei der Rang­lis­te stand Obst. Ins­ge­samt kön­nen aber auch die­se Fak­ten wenig trös­ten, weil der Vor­teil bei den Fami­li­en lag, deren Eltern im Home­of­fice arbei­ten konnten.

Unter dem Strich sehen die Exper­ten mas­si­ve Aus­wir­kun­gen der Pan­de­mie auf die Gesund­heit der Her­an­wach­sen­den. Sie wol­len es nicht dabei belas­sen, Eltern auf­zu­for­dern, aus dem Coro­na-Trott her­aus­zu­kom­men – auch wenn sie die wich­tigs­ten Vor­bil­der sind und am ehes­ten den Ernst der Lage ein­schät­zen kön­nen. Kin­der- und Jugend­ärz­te sind danach die ers­ten Ansprech­part­ner, wenn inter­ve­niert wer­den soll­te. Ande­rer­seits ist für Kin­der mit Adi­po­si­tas (eben­so wie für Erwach­se­ne) die Ver­sor­gung »abso­lut defi­zi­tär«, kri­ti­siert die Medi­zi­ne­rin Weih­rauch-Blü­her. Jedes Ernäh­rungs- oder Bewe­gungs­pro­gramm muss bei der Kran­ken­kas­se bean­tragt werden.

Um so dring­li­cher sind For­de­run­gen an die Poli­tik, end­lich Rah­men­be­din­gun­gen zu ändern. Die DAG for­dert, über­ein­stim­mend mit der Ver­brau­cher­or­ga­ni­sa­ti­on Food­watch und ande­ren Orga­ni­sa­tio­nen, Wer­be­ver­bo­te, eine Mehr­wert­steu­er-Befrei­ung für Obst und Gemü­se sowie eine Besteue­rung von zucker­hal­ti­gen Getränken.