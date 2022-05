Ein Leuchtturmprojekt, von dem sich Politiker gern anstrahlen lassen: Auf der Baustelle des Bahnwerks Cottbus. Foto: dpa/Patrick Pleul

Unter­wegs nach Cott­bus hat Bran­den­burgs Links­frak­ti­ons­chef Sebas­ti­an Wal­ter am Diens­tag an einer Tank­stel­le den aktu­ell dort ver­lang­ten Ben­zin­preis für einen Liter Super gese­hen: 2,25 Euro. »Der groß ange­kün­dig­te Tan­kra­batt hat zu Preis­er­hö­hun­gen an den Tank­stel­len geführt«, erklärt er spä­ter. Ab die­sen Mitt­woch gilt in der Bun­des­re­pu­blik eine Sen­kung der Ener­gie­steu­er für Kraft­stof­fe. Dadurch soll Ben­zin 35 Cent bil­li­ger wer­den und Die­sel knapp 17 Cent.

3,9 Mil­li­ar­den Euro las­se sich der Bund die­se Ent­las­tung kos­ten. Doch was bei den Ver­brau­chern davon ankommt, sei unge­wiss, beklagt Wal­ter. Denn vor­her haben die Mine­ral­öl­kon­zer­ne die ohne­hin schon unnor­mal hohen Prei­se noch ein­mal kräf­tig ange­ho­ben. 20 Mil­li­ar­den Euro Gewinn haben sie in Deutsch­land wäh­rend des Krie­ges in der Ukrai­ne gemacht, rech­net der Poli­ti­ker vor. »Kri­sen- und Kriegs­ge­winn­ler« nennt er die Kon­zer­ne des­halb. »Das Bun­des­kar­tell­amt hat die Mög­lich­keit und hat die Macht, die Mine­ral­öl­kon­zer­ne anzu­wei­sen, die Prei­se zu sen­ken«, ist Wal­ter überzeugt.

Betrof­fen von den Preis­sprün­gen sind nicht allein 300 000 Berufs­pend­ler in Bran­den­burg, son­dern auch Men­schen, die gar kei­ne Arbeit haben, aber auf Hil­fe von Orga­ni­sa­tio­nen ange­wie­sen sind, die eben­falls unter den gestie­ge­nen Ener­gie­prei­sen lei­den und des­halb in ihren Mög­lich­kei­ten stark ein­ge­schränkt sind. Bran­den­burgs Links­frak­ti­on über­gibt am Diens­tag in Cott­bus eine Spen­de von 500 Euro an die Stadt­mis­si­on, um die­se zu unterstützen.

»Die Cott­bu­ser Stadt­mis­si­on leis­tet seit Jah­ren eine unent­behr­li­che Arbeit«, lobt die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Anke Schwar­zen­berg. »Vie­le Ehren­amt­li­che küm­mern sich um Obdach­lo­se und sozi­al Schwa­che eben­so wie um Flücht­lin­ge.« Auch die Stadt­mis­si­on sei von den stei­gen­den Prei­sen betrof­fen. »Die Ener­gie­kos­ten für das Kochen von Spei­sen oder zum Hei­zen der Auf­ent­halts­räu­me schnel­len eben­so in die Höhe wie die Trans­port­kos­ten.« Die oppo­si­tio­nel­le Links­frak­ti­on hat­te in der jüngs­ten Land­tags­sit­zung bean­tragt, die Tafeln zu ret­ten, die Lebens­mit­tel und ande­re Din­ge des tög­li­chen Bedarfs für einen gerin­gen Obo­lus an Bedürf­ti­ge abge­ben. Die Koali­ti­on aus SPD, CDU und Grü­nen hat­te die­sen Antrag abge­lehnt. »Bran­den­burg drif­tet aus­ein­an­der: sozi­al und regio­nal«, warnt Links­frak­ti­ons­chef Wal­ter. »Die Gefahr ist groß und real, dass Men­schen und gan­ze Land­stri­che abge­hängt werden.«

Die Abge­ord­ne­ten der Links­frak­ti­on sehen sich am Diens­tag in Cott­bus und Umge­bung um, besu­chen das Aus­bil­dungs­zen­trum der Lau­sit­zer Ener­gie AG in Schwar­ze Pum­pe und die Arbeits­agen­tur, spre­chen mit der Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­ten der Stadt Cott­bus und mit den Chefs der Kran­ken­häu­ser von Forst, Guben und Sprem­berg. Sie wol­len wis­sen, wie es mit dem Koh­le­aus­stieg im Lau­sit­zer Revier wei­ter­geht. Spä­tes­tens 2038 soll das letz­te Braun­koh­le­kraft­werk abge­schal­tet sein. »Die­ser Struk­tur­wan­del wird nicht allein mit Ankün­di­gun­gen gelin­gen, nicht allein mit Mil­li­ar­den, auch wenn die­se wich­tig sind, nicht allein mit Leuch­turm­pro­jek­ten«, betont Sebas­ti­an Walter.

Ein Leucht­turm­pro­jekt, das ist der Bau von zwei neu­en Hal­len für die Instand­set­zung von ICE-Zügen im Bahn­werk am Cott­bu­ser Haupt­bahn­hof. Ein Leucht­turm­pro­jekt ist auch die nicht weit ent­fernt geplan­te Medi­zi­ni­sche Fakul­tät am Karl-Thiem-Kli­ni­kum. Min­des­tens zwei Mil­li­ar­den Euro wer­den für die bei­den Pro­jek­te zusam­men aus­ge­ge­ben, womög­lich sogar drei Mil­li­ar­den Euro. Denn allein 1,9 Mil­li­ar­den sind nach Ein­schät­zung einer Exper­ten­kom­mis­si­on für eine ver­nünf­ti­ge Medi­zi­ner­aus­bil­dung in Cott­bus erfor­der­lich. Dar­um das Tref­fen mit den Chefs der Kran­ken­häu­ser von Forst, Guben und Sprem­berg. Denn was wird aus den klei­nen Kli­ni­ken im Revier? Und war­um ver­zö­gert sich der ver­spro­che­ne Aus­bau der Bahn­ver­bin­dun­gen? Da wer­de ein »deut­lich schnel­le­res Tem­po« gebraucht, meint Frak­ti­ons­chef Wal­ter. Dass ein höhe­res Tem­po vor­ge­legt wer­den könn­te, bewie­sen nach Ansicht von Wal­ter die beschleu­nig­ten Geneh­mi­gungs­ver­fah­ren für die Tes­la-Auto­fa­brik in Grün­hei­de bei Berlin.