Die Lenzsiedlung in Hamburg-Eimsbüttel hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Längst ist sie kein sozialer Brennpunkt mehr. Foto: Volker Stahl

Es grünt in der Hoch­haus­schlucht. Kin­der fah­ren auf Tret­rol­lern vor­bei, auf einer Bank am Spiel­platz plau­dern zwei jun­ge Frau­en. Es ist ruhig, stil­ler als vie­ler­orts in der Stadt, denn der Ver­kehrs­lärm fehlt. Auf der Juli­us-Vos­se­ler-Stra­ße sind nur Anlie­ger unter­wegs, und das Stra­ßen­rau­schen von Lenz­weg und Eidels­ted­ter Weg wird durch die Gebäu­de gedämpft.

Am Fuße eines Wohn­blocks füh­ren eine Poli­zis­tin und ein Poli­zist eine dun­kel­häu­ti­ge Frau ab. Jeden­falls sieht es so aus. Doch am Durch­gang zur Stra­ße bie­gen sie nicht ab, um die mut­maß­li­che Delin­quen­tin in einen Strei­fen­wa­gen zu ver­frach­ten. Viel­mehr dre­hen die drei Akteu­re um und spie­len die Sze­ne noch ein­mal. Dies­mal mit Kame­ra und Ton.

An die­sem ganz gewöhn­li­chen Don­ners­tag wird für das Fern­seh­pu­bli­kum ein Kli­schee mit drei Ele­men­ten vor­ge­spielt: Hoch­haus­sied­lung, Migra­ti­ons­hin­ter­grund, Kri­mi­na­li­tät. Die Lenz­sied­lung im Ham­bur­ger Bezirk Eims­büt­tel ist ein belieb­ter Dreh­ort für Fern­seh­fil­me über fik­ti­ve Ver­bre­chens­be­kämp­fung. »Gefühlt alle zwei Mona­te«, sagt eine Bewoh­ne­rin, wer­den Park- und Hal­te­ver­bots­schil­der in der Juli­us-Vos­se­ler-Stra­ße auf­ge­stellt, damit dort die Trucks der Pro­duk­ti­ons­fir­men par­ken kön­nen. Die Teams der Seri­en »Groß­stadt­re­vier« (ARD) und »Not­ruf Hafen­kan­te« (ZDF), die den ver­meint­li­chen All­tag der Poli­zei­ar­beit zei­gen und die­se dabei glo­ri­fi­zie­ren, füh­len sich wie zu Hause.

Das Film­set muss nicht abge­sperrt wer­den, denn es geht hier ruhig zu. Bewohner*innen der Lenz­sied­lung pro­tes­tie­ren nicht, wenn ihr Vier­tel durch Dreh­bü­cher in ein schlech­tes Licht gerückt wird. Wenn die Requi­si­te den Müll male­risch ver­teilt, um die Vor­ur­tei­le der Außen­ste­hen­den über die Ver­hält­nis­se in einer Hoch­haus­sied­lung zu bestä­ti­gen. Wenn ein Dun­kel­häu­ti­ger sich in einen Haus­ein­gang drückt, weil er dort vor­geb­lich mit Dro­gen dealt, um anschlie­ßend von der Poli­zei um die Häu­ser gejagt zu werden.

»Affen­fel­sen« wur­de die 7,6 Hekt­ar gro­ße Lenz­sied­lung in den 80er Jah­ren genannt. Dass damit auf die Nähe zu Hagen­becks Tier­park ange­spielt wur­de, ist eine freund­li­che Vari­an­te der Erklä­rung. Damals war das Are­al ein Pro­blem­quar­tier, wie es im Dreh­buch steht: Es war run­ter­ge­kom­men, der Dro­gen­ver­kauf blüh­te, und es kam zu Schlä­ge­rei­en von Jugend­ban­den. Kri­mi­na­li­tät wur­de zur Aus­drucks­form der Per­spek­tiv­lo­sig­keit. Vor 40 Jah­ren galt der »Affen­fel­sen« schlicht als Ghet­to für »Aus­län­der«. »Frü­her war es wirk­lich schlimm hier«, erin­nert sich Manue­la Pagels an ihre ers­ten Jah­re in der Sied­lung. 1996 kam die frü­he­re DDR-Bür­ge­rin hierher.

In Ham­burg ent­stand seit den spä­ten 60er Jah­ren ent­lang von U- und S-Bahn­sta­tio­nen mas­siv neu­er Wohn­raum. »Dich­te­mo­dell« hieß das in der Stadt­pla­nung. Doch Hoch­haus­quar­tie­re wie Müm­mel­manns­berg, Steils­hoop, Osdor­fer Born und Neu­wie­den­thal hat­ten schnell einen mise­ra­blen Ruf. Für die Bewohner*innen wur­den die Vier­tel oft zum Ver­häng­nis, weil ihre Wohn­adres­se ein Makel bei der Job­su­che war.

Die Lenz­sied­lung wur­de von 1974 bis 1979 auf dem Gelän­de einer Klein­gar­ten­ko­lo­nie hoch­ge­zo­gen: 60 Blö­cke mit sie­ben bis 15 Stock­wer­ken, rund 1200 Woh­nun­gen für 3000 Men­schen. Zunächst waren die Neu­bau­ten auch für die Mit­tel­schicht attrak­tiv. Die sani­tä­ren Anla­gen waren auf dem neu­es­ten tech­ni­schen Stand, es gab Fahr­stüh­le und Müll­schlu­cker. Zu einer Zeit, als die Wasch­ma­schi­ne noch nicht zur Grund­aus­stat­tung einer Woh­nung gehör­te, war die gemein­schaft­lich genutz­te Wasch­kü­che im Kel­ler ein Fortschritt.

Der Abstieg begann aber mit der zuneh­men­den gesell­schaft­li­chen Viel­falt in dem Quar­tier. Zuge­wan­der­te, die damals noch »Gast­ar­bei­ter« genannt wur­den, und Geflüch­te­te zogen ein. Für sie blieb Deutsch oft­mals eine Fremd­spra­che, ihre Inte­gra­ti­on in die Gesell­schaft stand eigent­lich nicht zur Dis­kus­si­on. Es bil­de­ten sich »Com­mu­ni­tys«, die sich von­ein­an­der und gegen die Außen­welt abschotteten.

Nur weni­ge der Bewohner*innen schrie­ben Erfolgs­ge­schich­ten wie der elf­ma­li­ge deut­sche Fuß­ball­na­tio­nal­spie­ler Patrick Owo­moy­e­la. »Wir haben auf Schul­ran­zen oder Dosen gekickt. Ich glau­be, der Fuß­ball hat mich und ande­re davon abge­hal­ten, viel Blöd­sinn zu machen«, erin­ner­te sich der in der Lenz­sied­lung auf­ge­wach­se­ne Sohn eines Nige­ria­ners nach sei­nem Karriereende.

Das Ver­sa­gen der Stadt­pla­nung, die ein­sei­tig auf die Schaf­fung von Wohn­raum blick­te und iso­lier­te Tra­ban­ten­städ­te schuf, kann durch enga­gier­te Sozi­al­ar­beit kor­ri­giert wer­den. In der Lenz­sied­lung gelang das nicht zuletzt des­halb, weil sie mit 3000 Bewohner*innen ver­gleichs­wei­se klein ist. 10 000 sind es am Osdor­fer Born und 18 000 am Müm­mel­manns­berg. In Steils­hoop, wo 22 000 Men­schen woh­nen, scheint die Poli­tik indes die frü­he­ren Feh­ler wie­der­ho­len zu wol­len und plant dort neue Wohn­blocks mit bis zu sie­ben Stock­wer­ken für wei­te­re 2000 Menschen.

Zwar wur­de in der Lenz­sied­lung nichts aus dem geplan­ten Ein­kaufs­zen­trum und dem Wochen­markt, der auch Men­schen von außer­halb hät­te anzie­hen kön­nen. Die feh­len­de Infra­struk­tur in dem Quar­tier fällt jedoch weni­ger ins Gewicht, weil die Sied­lung mit­ten in einem gewach­se­nen Stadt­teil liegt. Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten sind dort zu Fuß erreichbar.

Zudem haben die seit den 90er Jah­ren auf­ge­leg­ten sozia­len För­der­pro­gram­me Wir­kung gezeigt. Es gibt mitt­ler­wei­le ein Bür­ger­haus, ein Jugend­haus, Treff­punk­te für Mie­ter und spe­zi­el­le Ange­bo­te für Senio­ren. Das Bezirks­amt kommt für zehn Voll­zeit­stel­len auf. Zuletzt konn­te im Okto­ber 2021 eine Ska­ter­bahn eröff­net wer­den. Im Zen­trum der Akti­vi­tä­ten steht der bereits 1977 gegrün­de­te Ver­ein Lenz­sied­lung. »Der einst so schlech­te Ruf ist von außen ent­stan­den«, ist sich des­sen Geschäfts­füh­rer Ralf Hel­ling sicher. »Wohl auch zur Erhö­hung des Rests von Eimsbüttel.«

Außer im Fern­se­hen wird die Lenz­sied­lung schon lan­ge nicht mehr mit Kri­mi­na­li­tät in Ver­bin­dung gebracht. Dabei ist sie noch immer mul­ti­kul­tu­rell geprägt. 72,4 Pro­zent der Bewohner*innen haben einen Migra­ti­ons­hin­ter­grund. Etwa die Hälf­te von ihnen besitzt inzwi­schen einen deut­schen Pass. 2004 gewann das Quar­tier den Wett­be­werb »Sozia­le Stadt« des Bun­des­bau­mi­nis­te­ri­ums. Auch der Ver­ein Lenz­sied­lung heims­te meh­re­re bun­des­weit aus­ge­lob­te Prei­se ein.

Die Betreu­ungs­an­ge­bo­te und der Druck von außen haben maß­geb­lich dazu bei­getra­gen, dass aus der Lenz­sied­lung eine Art ver­ti­ka­les Dorf gewor­den ist. Man kennt sich nicht nur, son­dern »hier wird wie in einem Dorf getratscht«, sagt die 50-jäh­ri­ge Ada*. Die selbst­stän­di­ge Fri­seu­rin kam als Kind aus der Tür­kei nach Deutsch­land und wohnt seit 20 Jah­ren hier. »Ich wer­de hier nicht weg­zie­hen«, erklärt sie. »Vier Kin­der habe ich hier groß­ge­zo­gen und dabei gute Erfah­run­gen gemacht.« Die Abge­schlos­sen­heit des Vier­tels brin­ge eine sozia­le Kon­trol­le mit sich: Die Kin­der könn­ten auf­ein­an­der auf­pas­sen und ande­re Eltern die Nach­bars­kin­der im Blick behalten.

Im Ver­gleich mit ande­ren Stadt­tei­len sind die Woh­nun­gen hier erschwing­lich. Ada zahlt für vier Zim­mer mit knapp 100 Qua­drat­me­tern 850 Euro Warm­mie­te. Und die Ver­wal­tung funk­tio­niert. Ihr Ver­mie­ter ist die stadt­ei­ge­ne SAGA (Sied­lungs-Akti­en­ge­sell­schaft Alto­na); mit rund 137 000 Woh­nun­gen ist sie das größ­te Immo­bi­li­en­un­ter­neh­men in Ham­burg. Die Lenz­sied­lung ist ein Vor­zei­ge­ob­jekt der SAGA. Als Modell dien­te sie auch Eth­no­lo­gen, Psy­cho­lo­gen, Sozio­lo­gen und Sozi­al­päd­ago­gen der Ham­bur­ger Uni­ver­si­tät und der Hoch­schu­le für Ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten, die dort »post­mi­gran­ti­sche Fami­li­en­struk­tu­ren« erforsch­ten – was nicht ohne Rück­wir­kun­gen auf das Selbst­ver­ständ­nis der Unter­such­ten blieb.

Die Woh­nung der 32-jäh­ri­gen Inna* gehört einer Fir­ma, die 2006 eini­ge Wohn­blocks bei einer Zwangs­ver­stei­ge­rung erwarb. Die lei­ten­de Ange­stell­te mit pol­ni­schen Wur­zeln schwärmt gera­de­zu von der Ver­wal­tung. Sie kam vor elf Jah­ren aus einem Ham­bur­ger Vor­ort in eine Wohn­ge­mein­schaft im ach­ten Stock­werk. Ihre Vor­be­hal­te gegen den Hoch­haus­kom­plex ver­flo­gen rasch. Als sich ihre WG auf­lös­te und ihr Obdach­lo­sig­keit droh­te, zeig­te sich die Ver­wal­tung sehr bemüht und beschaff­te ihr eine Woh­nung im sel­ben Haus, eine Eta­ge höher. Als Bei­spiel für die Für­sorg­lich­keit der Ver­mie­ter ver­weist sie auf den Luft­fil­ter, mit dem der Auf­zug wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie nach­ge­rüs­tet wurde.

Tat­säch­lich ist der Fahr­stuhl blitz­blank und ohne Graf­fi­ti. Spray­er schei­nen die Lenz­sied­lung zu mei­den. »Das war kei­ner von hier«, meint Inna zu dem Slo­gan »Nazis boxen« neben einer Haus­tür. Sie könn­te sich schon eine höhe­re Mie­te als die 780 Euro warm für 60 Qua­drat­me­ter leis­ten, fühlt sich aber hier wohl. Für fast ein Drit­tel der Bewohner*innen, die Hartz-IV, und ein wei­te­res knap­pes Drit­tel, die Grund­si­che­rung bezie­hen, ist ein Umzug weit­aus schwieriger.

Als zum Jah­res­be­ginn 2016 die Sozi­al­bin­dung für die Mehr­zahl der Woh­nun­gen ende­te, ent­stand eine Initia­ti­ve gegen befürch­te­te Miet­erhö­hun­gen. Manue­la Pagels, die für Die Lin­ke in der Bezirks­ver­samm­lung sitzt und im Bür­ger­haus für die Tech­nik zustän­dig ist, hat sie mit­ge­grün­det. In der Lenz­sied­lung sei es wie auf dem Dorf, erzählt die 61-Jäh­ri­ge. »Wenn es nach mir geht, wird dies mei­ne letz­te Woh­nung gewe­sen sein.« Und dann erregt sie sich über die AfD, die vor einem Jahr der Lenz­sied­lung media­les Auf­se­hen ver­schaff­te und vor allem die Sozi­al­ar­beit ins Visier nahm, die die Zustän­de nach­weis­lich ver­bes­sert hat.

Auf Face­book hetz­te die Par­tei gegen die »die kul­tu­rel­le Zusam­men­set­zung der Bewoh­ner, wil­de Müll­ab­la­ge­run­gen sowie eine Rat­ten­pla­ge«. Deut­sche sei­en dort »mitt­ler­wei­le eine Rand­er­schei­nung«. Mit einer Anfra­ge in der Bezirks­ver­samm­lung setz­te die AfD-Frak­ti­on ihren Angriff fort: Die Rechts­po­pu­lis­ten woll­ten wis­sen, wie hoch der »Anteil der aus­län­di­schen Bewoh­ner« und derer »mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund« sei, »wie vie­le Flücht­lin­ge« hier woh­nen und wie vie­le Woh­nun­gen »vom Job­cen­ter bezahlt« wür­den. »Der Öffent­lich­keit ist immer wie­der ein Ver­mül­lungs­pro­blem bekannt. Mitt­ler­wei­le wur­de eine Video­über­wa­chung instal­liert. Wie hat sich das Pro­blem ent­wi­ckelt und wie wird die wil­de Müll­ab­la­ge­rung geahn­det?« Und schließ­lich: »Wie ist die Situa­ti­on hin­sicht­lich mög­li­chen Rattenbefalls?«

Schon die Fra­ge­stel­lung sei dis­kri­mi­nie­rend, fand Manue­la Pagels und frag­te in der Bezirks­ver­samm­lung, ob das Recht auf die Beant­wor­tung sol­cher Anfra­gen ver­wehrt wer­den dür­fe, wenn deren Inhalt ras­sis­tisch sei und nicht aus­ge­schlos­sen wer­den kön­ne, dass die Ant­wort zu wei­te­ren Dis­kri­mi­nie­run­gen genutzt werde.

Die AfD bekam ihre Ant­wor­ten. Aber zur Anzahl der Geflüch­te­ten und den vom Job­cen­ter bezahl­ten Woh­nun­gen, zu Müll und Rat­ten hieß es nur: »Hier­zu lie­gen dem Bezirks­amt kei­ne Infor­ma­tio­nen vor.« Und statt die Bewohner*innen in »Aus­län­der« und »Volks­deut­sche« zu spal­ten, lie­fer­te die AfD den Anlass für eine stadt­wei­te Soli­da­ri­täts­er­klä­rung gegen das »nicht erst seit der Zeit des Natio­nal­so­zia­lis­mus ver­trau­te Nar­ra­tiv, um gan­ze Grup­pen zu ent­mensch­li­chen«, wie Ralf Hel­ling vom Ver­ein Lenz­sied­lung es nennt. »Gemein­sam gegen Ras­sis­mus« ist seit­dem auf Trans­pa­ren­ten um das Bür­ger­haus zu lesen, und der Slo­gan scheint in der Lenz­sied­lung nicht nur eine wohl­fei­le Paro­le zu sein.

* Name geändert