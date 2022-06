Für die Qualifizierung des Nachwuchs braucht es auch gute Arbeitsbedingungen für die Ausbilder*innen. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Die Unter­neh­men sor­gen sich der­zeit nicht nur über die kaput­ten Lie­fer­ket­ten, auch ein ande­res The­ma berei­tet ihnen beson­ders viel Kopf­zer­bre­chen: der Fach­kräf­te­man­gel. Im April beklag­ten 44 Pro­zent aller Fir­men eine Beein­träch­ti­gung ihrer Geschäfts­fä­hig­keit wegen feh­len­den Fach­per­so­nals, ver­laut­bar­te unlängst die staat­li­che För­der­bank KfW. Dies sei ein »neu­er bis­he­ri­ger Höhe­punkt«. Doch das Pro­blem scheint zum Teil auch haus­ge­macht. Denn das The­ma Aus­bil­dung wird sträf­lichst ver­nach­läs­sigt, warnt die Indus­trie­ge­werk­schaft IG Metall.

»Das Aus­bil­dungs­per­so­nal ist moti­viert, wird aber von den Unter­neh­men aus­ge­bremst. Vie­le Betrie­be sehen die Aus­bil­dung nur als Kos­ten­fak­tor«, sag­te IG-Metall-Vor­stands­mit­glied Hans-Jür­gen Urban am Mitt­woch bei der Vor­stel­lung einer Stu­die zum The­ma. Damit aber wer­de der wirt­schaft­li­che, sozia­le und öko­lo­gi­sche Wan­del an die Wand gefah­ren. Nötig sei ein betriebs­wirt­schaft­li­cher Per­spek­tiv­wech­sel: Nur wer in das Aus­bil­dungs­per­so­nal und damit die Aus­bil­dung jun­ger Men­schen inves­tie­re, mache Unter­neh­men fit für die Zukunft.

Bun­des­weit gibt es 643 000 regis­trier­te Aubilder*innen. Hin­zu kommt ein Viel­fa­ches an Fach­kräf­ten, die im Betrieb mit der Aus­bil­dung des Nach­wuchs beauf­tragt sind. Für die IG-Metall-Stu­die befrag­te die Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg (FAU) 1004 Ausbilder*innen und aus­bil­den­de Fach­kräf­te in der Metall- und Elek­tro- sowie der Tex­til­bran­che online und mit tie­fer­ge­hen­den Interviews.

Das Ergeb­nis: 54 Pro­zent der Befrag­ten kla­gen über wider­sprüch­li­che Anfor­de­run­gen der Unter­neh­men mit Blick auf die Auf­ga­be als Ausbilder*in. 59 Pro­zent von ihnen leis­ten Mehr­ar­beit und Über­stun­den, 70 Pro­zent lei­den unter Stress und 86 Pro­zent unter einer höhe­ren Arbeits­in­ten­si­tät. Die Fol­ge ist, dass fast die Hälf­te aller befrag­ten Ausbilder*innen des­we­gen Abstri­che bei der Qua­li­fi­zie­rung der Azu­bis machen muss.

»Die Anfor­de­run­gen stei­gen, die Bedin­gun­gen wer­den schlech­ter, und die Mit­spra­che bei Zukunfts­the­men fehlt«, fasst Stu­di­en­au­torin Sabi­ne Pfeif­fer von der FAU die Ergeb­nis­se ihrer Befra­gung zusam­men. Dar­un­ter lit­ten Aus­bil­dungs­qua­li­tät, Aus­zu­bil­den­de und die Attrak­ti­vi­tät des Berufs­bil­dungs­sys­tems – und letzt­lich die Inno­va­ti­ons­fä­hig­keit der Wirtschaft.

So fris­tet vor allem das The­ma Digi­ta­li­sie­rung bei der Aus­bil­dung ein Schat­ten­da­sein. So gaben rund drei Vier­tel der Befrag­ten an, dass ihre Betrie­be eigent­lich finan­zi­ell gut aus­ge­stat­tet für eine bes­se­re digi­ta­le Aus­bil­dung sind, und mehr als die Hälf­te meint, dass sie maß­geb­lich zur digi­ta­len Trans­for­ma­ti­on in den Betrie­ben bei­tra­gen kön­nen. Gleich­zei­tig bemän­gelt aber ein Drit­tel der Ausbilder*innen gro­ße Män­gel in der Aus­stat­tung und eine feh­len­de sys­te­ma­ti­sche Inte­gra­ti­on der Kennt­nis­se über neue Maschi­nen oder Pro­duk­ti­ons­tech­ni­ken in die Ausbildung.

»Unter­neh­men müs­sen nach­sit­zen: für mehr und bes­se­re digi­ta­le Aus­stat­tung und Kom­pe­ten­zen des Aus­bil­dungs­per­so­nals«, mahnt Gewerk­schaf­ter Urban. Hier­für hel­fe es, mehr Geld für digi­ta­le Infra­struk­tur in die Hand zu neh­men. »Beson­ders gilt es aber, aus­rei­chend Zeit und Raum für die nöti­ge Qua­li­fi­zie­rung des Aus­bil­dungs­per­so­nals zur Ver­fü­gung zu stel­len«, so Urban.

Die IG Metall for­dert des­halb, den Stan­dard für berufs­päd­ago­gi­sche Basis­qua­li­fi­ka­tio­nen, die Aus­bil­d­er­eig­nungs­ver­ord­nung, zu moder­ni­sie­ren. Zudem soll eine neue Fort­bil­dung für Lernprozessbegleiter*innen geschaf­fen werden.

Letzt­lich wür­de es ver­mut­lich schon etwas brin­gen, wenn das Manage­ment ihr aus­bil­den­des Per­so­nal mehr wert­schät­zen und es mehr in Ver­än­de­rungs­pro­zes­se im Unter­neh­men ein­be­zie­hen wür­de. So gab die Hälf­te der Befrag­ten an, dass sie bei Ver­än­de­rungs­pro­zes­sen und der Pla­nung im Unkla­ren gelas­sen oder nicht mit ein­be­zo­gen wer­den. Folg­lich beklagt die Hälf­te des in der IG-Metall-Stu­die befrag­ten Aus­bil­dungs­per­so­nals, dass das The­ma Aus­bil­dung beim Manage­ment kein Gewicht habe.