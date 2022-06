In der vergangenen Woche entsandte Schwedens Regierung eine Delegation zu Verhandlungen über die türkische Blockade des Nato-Beitritts nach Ankara. Foto: picture alliance/dpa

Mit Erpres­sern wird doch ver­han­delt: Auf die Dro­hung der Tür­kei, die Auf­nah­me Schwe­dens in die Nato mit ihrem Veto zu blo­ckie­ren, hat­te Stock­holm mit Gesprächs­be­reit­schaft reagiert. Prä­si­dent Erdoğan for­dert Kom­pli­zen­schaft bei der Ver­fol­gung der Kur­den und eine Auf­he­bung des Waf­fen­em­bar­gos gegen sein Land. Nach dem gera­de been­de­ten EU-Gip­fel lob­te Schwe­dens Minis­ter­prä­si­den­tin Mag­da­le­na Anders­son die »guten und kon­struk­ti­ven Gesprä­che« mit der tür­ki­schen Sei­te auf ver­schie­de­nen Ebe­nen. Bereits eine Woche zuvor hat­ten sich Ver­tre­ter Schwe­dens und des eben­falls gediss­ten nor­di­schen Nato-Anwär­ters Finn­land nach Anka­ra bege­ben. Dass poli­ti­sches Löse­geld gezahlt wird, steht völ­lig außer Fra­ge. Erdoğan, noch ungnä­dig, will so viel wie mög­lich herausschlagen.

Beim Rüs­tungs­ex­port geht es der Tür­kei vor allem ums Prin­zip der Waf­fen­brü­der­schaft: Schwe­den wird jetzt auch im Sind­schar-Gebir­ge »ver­tei­digt«. Demo­kra­tie, Rechts­staat­lich­keit, Men­schen­rech­te? Anders­sons Sozi­al­de­mo­kra­ten, die mit dem Nato-Bei­tritt ihr eige­nes Pro­gramm ver­ra­ten, opfern auch wei­te­re Prin­zi­pi­en schwe­di­scher Außenpolitik.