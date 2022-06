Sexualisierte Gewalt ist allgegenwärtig. Viele haben das immer noch nicht begriffen. Foto: IMAGO / Sven Simon

Die Metoo-Bewe­gung in Deutsch­land muss stär­ker wer­den. Das beleg­te zuletzt ein Arti­kel des Nach­rich­ten­por­tals »t-online«, der das Gegen­teil ver­kün­de­te und Metoo für tot erklär­te. Dar­in wur­den Frau­en, die von sexu­el­len Über­grif­fen berich­te­ten, dis­kre­di­tiert und ihnen ein Geschäfts­mo­dell unter­stellt. Das ist eine belieb­te Behaup­tung kon­ser­va­ti­ver Kräf­te: Men­schen, die sich gegen Ras­sis­mus, Sexis­mus, Ableis­mus, Queer-Feind­lich­keit enga­gie­ren, täten dies aus kom­mer­zi­el­len Zwe­cken. Ange­sichts der Hass­kom­men­ta­re bis zu Mord­dro­hun­gen, die vie­le Aktivist*innen erhal­ten, ist das nur zynisch.

Täter*innen hal­ten sich mit Anwäl­ten die Vor­wür­fe vom Leib – und die Beweis­la­ge ist bei sexu­el­len Über­grif­fen oft so dünn, dass sie nicht ver­ur­teilt wer­den. Wenn nun auch noch Betrof­fe­ne öffent­lich dif­fa­miert wer­den, führt das dazu, dass sich noch weni­ger von ihnen trau­en, ihre Erfah­run­gen öffent­lich zu machen. Die Bot­schaft an die Täter*innen: Ihr Ver­hal­ten hat kei­ne Kon­se­quen­zen. Doch das war schon zu lan­ge so. Es braucht end­lich mehr Soli­da­ri­tät, ins­be­son­de­re auch von Män­nern, die den Mund auf­ma­chen, wenn sie Über­grif­fe mitbekommen.