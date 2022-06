Russlands Kommunisten stehen trotz leiser Kritik hinter dem Ukraine-Krieg des Kreml. Foto: picture-alliance/ dpa | epa Sergei Chirikov

Mit ihrem Nein zum Krieg in der Ukrai­ne sorg­te eine Grup­pe von Regio­nal­ab­ge­ord­ne­ten der kom­mu­nis­ti­schen KPRF ver­gan­ge­ne Woche russ­land­weit für Schlag­zei­len. Wäh­rend einer öffent­li­chen Sit­zung in Wla­di­wos­tok gin­gen sie auf Kon­fron­ta­ti­ons­kurs zu ihrer kriegs­be­geis­ter­ten Par­tei­füh­rung. Nicht nur der ört­li­che Gou­ver­neur bezeich­ne­te die Akti­on als »Ver­rat«. Auch ihr eige­ner Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der kün­dig­te ihnen »här­tes­te Kon­se­quen­zen« an.

Das Ver­hal­ten des Frak­ti­ons­chefs passt zum Kurs der Kom­mu­nis­ten, die Wla­di­mir Putins Inva­si­on von Beginn an unter­stüt­zen. Sie sehen den Krieg gegen die Ukrai­ne offi­zi­ell als Kampf gegen den US-Kapi­ta­lis­mus, obwohl ihnen bewusst ist, dass die eige­ne Sei­te trotz roter Fah­nen an Kampf­pan­zern kei­ne sozia­lis­ti­sche Alter­na­ti­ve ist. Denn das rus­si­sche Estab­lish­ment rund um die Putin-Par­tei »Eini­ges Russ­land« ver­folgt eine natio­nal­kon­ser­va­ti­ve bis reak­tio­nä­re Politik.

Ein wirk­lich gutes Ver­hält­nis zum inne­ren Zir­kel der Macht hat die KPRF trotz des Anbie­de­rungs­kur­ses nicht erreicht. Der Kreml bean­spru­che das The­ma Patrio­tis­mus für sich und brau­che kei­ne ech­ten Kon­kur­ren­ten, stellt dazu die Mos­kau­er Zei­tung »Nesa­wis­si­ma­ja Gas­eta« fest. »Offen­sicht­lich agiert hier die Kom­mu­nis­ti­sche Par­tei als Stör­fak­tor, um die­se Mach­tagen­da abzu­fan­gen«, zitiert sie den Innen­po­li­tik-Exper­ten Kon­stan­s­tin Kalatschjow.

Die Regie­rung sieht die Kom­mu­nis­ten nicht als wirk­li­che poli­ti­sche Geg­ner. Sie gel­ten eher als Reser­vat­s­macht, die auf der Lin­ken älte­re Sowjet­nost­al­gi­ker und jün­ge­re Lin­ke an sich bin­den darf. Für den Kreml ist das wesent­lich kom­for­ta­bler, als wenn sich akti­ve Sozia­lis­ten an klei­ne­re, wirk­lich oppo­si­tio­nel­le Bewe­gun­gen, wen­den. Wenn sich die KPRF, wie etwa durch den popu­lä­ren frü­he­ren Prä­si­dent­schafts­kan­di­da­ten Pawel Gru­di­nin, zu stark als ernst­zu­neh­men­de Oppo­si­ti­on pro­fi­liert, wer­den die Flü­gel gestutzt.

Viel­leicht ist es kein Zufall, dass gera­de Gru­di­nin aktu­ell wie­der von regie­rungs­na­hen Medi­en ange­grif­fen wird. Offi­zi­el­ler Grund sind Beschwer­den von Anwoh­nern über angeb­lich gestie­ge­ne Prei­se in den Geschäf­ten der von ihm mit­be­grün­de­ten Sied­lung und für die von sei­nem Betrieb her­ge­stell­ten Pro­duk­te. Dass man sich im lan­des­wei­ten TV umfang­reich einer sol­chen Pro­vinz­pos­se wid­met, hat fast sicher einen poli­ti­schen Hintergrund.

Ein zuneh­mend schlech­te­res Ver­hält­nis der KPRF zur Macht zeigt sich auch in Äuße­run­gen kom­mu­nis­ti­scher Kriegs­be­für­wor­ter, etwa in der par­tei­na­hen Zei­tung »Praw­da«. Der bekann­te Kolum­nist Oleg Pod­go­rez­ky stell­te sich in einem Bei­trag in der letz­ten Woche zwar noch­mals demons­tra­tiv hin­ter den Ukrai­ne-Feld­zug. Den­noch spar­te er nicht mit Kri­tik an der Kriegs­füh­rung und -pro­pa­gan­da des Kreml.

Er kri­ti­siert, dass die Regie­rung über die Zie­le schweigt und die Rea­li­tät des Krie­ges deut­lich abwei­che von den Berich­ten von Putins Unter­ge­be­nen an den Kreml. Doch auch Pod­go­rez­kys Arti­kel ist kei­ne »Gene­ral­ab­rech­nung« mit dem Sys­tem. Wie vie­le rus­si­sche Kom­mu­nis­ten ist er gefan­gen im sowje­ti­schen Den­ken einer Zwangs­uni­on, die auch Unzu­frie­de­ne zu akzep­tie­ren haben. So weit ist das geis­tig von den Pla­nun­gen des Kreml nicht entfernt.

Es passt auch nicht zu den oppo­si­tio­nel­len Wäh­lern, die die KPRF bei der letz­ten Duma­wahl noch für sich begeis­tern konn­te. Die leh­nen den Krieg ab. Da wie­der­um der Kreml dar­auf ach­tet, dass sie sich auch aus dem regie­rungs­na­hen Lager kei­ne zu gro­ßen Stü­cke abbei­ßen, ist die Zukunft von Russ­lands Kom­mu­nis­ten unge­wiss – außer­halb des ihnen zuge­wie­se­nen Reser­vats. Zwei der rebel­lie­ren­den Abge­ord­ne­ten haben auch in der KPRF kei­ne Zukunft mehr. Am 1. Juni wur­den sie aus der Frak­ti­on ausgeschlossen.