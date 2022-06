Für MontanaBlack bestimmt eine Provokation: Demonstration unter dem Motto »Black lives still matter« Berlin im Juli 2021 Foto: dpa

Vor einem Monat hat Mon­tan­aB­lack ein Video ver­öf­fent­licht, in dem er eine »SternTV«-Sendung zum The­ma »Kul­tu­rel­le Aneig­nung« kom­men­tiert, die am 1. Mai auf You­tube gepos­tet wur­de. Sein Video ist der Zusam­men­schnitt eines Lifestream­chats. Anlass der »SternTV«-Sendung war, dass Fri­days for Future in Han­no­ver die wei­ße Sän­ge­rin Ron­ja Mal­t­zahn wegen ihrer Dre­ad­locks von einem Kon­zert aus­ge­la­den hat­te. Dre­ad­locks sei­en ein Zei­chen schwar­zen Wider­stands, erklär­ten die Akti­vis­ten. Wenn wei­ße Men­schen Dre­ad­locks trü­gen, sei das eine Form der »kul­tu­rel­len Aneig­nung«. Aber mit die­ser White-Savi­or-Ges­te unter­lie­fen die wei­ßen Akti­vis­ten ihr gut gemein­tes anti­ras­sis­ti­sches Kon­zept.

Dass Kul­tu­ren ein­an­der durch­drin­gen, ist in einer glo­ba­li­sier­ten Welt All­tag. »Kul­tu­rel­le Aneig­nung« aber meint, dass eine vor­herr­schen­de Grup­pe kul­tu­rel­le Attri­bu­te einer Min­der­heit über­nimmt, um die­se bei­spiels­wei­se kom­mer­zi­ell aus­zu­nut­zen. Die belie­he­ne Min­der­heit gewinnt dadurch aber weder mehr Aner­ken­nung noch mehr Wohl­stand. Oft wird das ent­lie­he­ne Attri­but von sei­ner ursprüng­li­chen Bedeu­tung ent­kernt und zum hoh­len Mode­gim­mick degradiert.

Die »SternTV«-Sendung nimmt sich des The­mas auf sehr aus­ge­wo­ge­ne Art an. In der Sen­dung tritt die Pro­du­zen­tin und Mode­ra­to­rin Shanon Bobin­ger auf. Sie ist eine schwar­ze Deut­sche, die Dre­ad­locks trägt und sich als Refe­ren­tin für »Cri­ti­cal Whiteness« vor­stellt. Das ist ein Kon­zept, das die Struk­tu­ren, die Ras­sis­mus ermög­li­chen und repro­du­zie­ren, beschreibt. Ras­sis­mus »pas­siert oft auf einer unbe­wuss­ten Ebe­ne und in der Rede oder in den Tex­ten von Men­schen, die sich als nicht ras­sis­tisch oder gar anti-ras­sis­tisch begrei­fen«, erklärt die Autorin Mil­lay Hyatt in einem Text über Cri­ti­cal Whiteness. Genau die­se unbe­wuss­te Ebe­ne führt das Video des You­tubers Mon­tan­aB­lack mus­ter­gül­tig vor. Das Video trägt den Titel »Boden­los. REAKTION auf ›Soll­ten Wei­ße kei­ne Dre­ad­locks tragen?‹«

Das Video beginnt mit einem sehr auf­ge­brach­ten Mon­tan­aB­lack. Er schaut die Sen­dung offen­bar zum wie­der­hol­ten Male, denn er weiß bereits, was gleich kommt. Er isst, wäh­rend er »SternTV« schaut und schimpft mit vol­lem Mund über das The­ma. Dann erscheint Shanon Bobin­ger auf dem Bild­schirm. Er stoppt das Video. Sein Kom­men­tar: »Bru­der, jetzt wird’s unan­ge­nehm.« Dann nimmt er Stel­lung zum The­ma. Wenn man als Wei­ßer etwas aus einer ande­ren Kul­tur nach­ah­me, dann sei das Aus­druck von Lie­be. Und das sol­le ver­bo­ten wer­den? »Anschei­nend ist es ras­sis­tisch für die, wenn ich abends mit mei­ner Fami­lie afri­ka­nisch esse.« Dann kün­digt er Bobin­ger mit fol­gen­den Wor­ten an: »Was die jetzt labert, das tut wirk­lich weh!«

Shanon Bobin­ger meint dann, sie fin­de es pro­ble­ma­tisch, wenn Wei­ße schwar­ze Haar­sti­le trü­gen, ohne sich Gedan­ken über deren Bedeu­tung zu machen. Hier wird das Video wie­der gestoppt. Mon­tan­aB­lack kom­men­tiert: »Nein, jun­ge Dame, wir müs­sen uns kei­ne Gedan­ken machen, wenn wir Dre­ad­locks tra­gen! War­um soll ich mir dar­über Gedan­ken machen, wenn ich eine Fri­sur tra­ge, die aus eurer Kul­tur kommt?« Es habe nichts mit Ras­sis­mus zu tun, wenn ein Wei­ßer sich Dre­ad­locks mache, betont der You­tuber: »Wir leben in einem frei­en Land und jeder kann hier das tra­gen, was er möch­te, solan­ge er nie­man­den damit dis­kri­mi­niert.« Dass er Bobin­ger bereits mehr­fach dis­kri­mi­niert hat, scheint er nicht wahr­ge­nom­men zu haben. Und obwohl in »SternTV« kein ein­zi­ges Mal ein Ver­bot gefor­dert wird, spricht Mon­tan­aB­lack stän­dig davon. Er ist ein gekränk­ter wei­ßer Mann, der sei­ne Pri­vi­le­gi­en in Gefahr sieht. Whiteness ist ein pri­vi­le­gier­ter sozia­ler Sta­tus. Sie hat nichts mit Haut­far­be oder Her­kunft zu tun. Sie ist ein Sta­te of Mind.

In der Sen­dung führt Shanon Bobin­ger das Bei­spiel Kim Kar­da­shi­an an, die schwar­ze Kör­per­at­tri­bu­te als Mode-Gim­micks ver­kau­fe und damit viel Geld ver­die­ne. Bobin­ger for­dert Respekt. »Die Ein­zi­ge, die respekt­los ist, ist die Alte!«, kom­men­tiert Mon­tan­aB­lack Bobin­gers Aus­füh­run­gen. Dann stoppt er das Video und wen­det sich direkt an sei­ne Zuschauer*innen. »Ist es nicht so, lie­ber Live­stream­chat, dass es sehr ras­sis­tisch ist, was sie macht?« Sie ver­bie­te wei­ßen Men­schen, das zu tun, was Schwar­ze mach­ten. Was wäre, fragt er, wenn die Wei­ßen den Schwar­zen eine Fri­sur ver­bie­ten wür­den, die nur Deut­sche tra­gen dürf­ten? Dass Bobin­ger Deut­sche ist, spielt für ihn hier offen­bar kei­ne Rol­le. Sei­ne Kon­klu­si­on lau­tet: »Wir wären die größ­ten Nazis aller Zeiten!«

Da sitzt ein gekränk­tes wei­ßes Männ­lein in sei­ner Gamer­höh­le und kom­men­tiert wütend, recht­ha­be­risch, ras­sis­tisch und frau­en­feind­lich eine Fern­seh­sen­dung, und am Ende steht die Fest­stel­lung, dass eine schwar­ze Frau, der er nicht ein­mal rich­tig zuge­hört hat, sich ras­sis­tisch ver­hal­te. Eine klas­si­sche Täter-Opfer-Umkehr. Shanon Bobin­gers Aus­sa­gen ent­wer­tet er, bevor er sie über­haupt zu Wort kom­men lässt. Dann kon­stru­iert er mit sei­nen Aus­sa­gen ein »Wir« und ein »die Ande­ren«. »Wir« (die Wei­ßen) müs­sen »uns« nicht recht­fer­ti­gen, wenn »wir« eine Fri­sur aus »eurer Kul­tur« (er meint die Schwar­zen) tra­gen wol­len. Und um all­dem noch die Kro­ne auf­zu­set­zen, spricht er die 32 Jah­re alte Bobin­ger als »jun­ge Dame« an. Eine miso­gy­ne Ent­wer­tung der Spre­che­rin. Von Anfang an ver­dreht er die Rol­len. Wei­ße wür­den von Schwar­zen dis­kri­mi­niert, die ihnen eine bestimm­te Fri­sur ver­bie­ten woll­ten. Dabei, sug­ge­riert Mon­tan­aB­lack, müss­ten die Schwar­zen dar­über eigent­lich froh sein, weil es ja ein Zei­chen der Lie­be sei, wenn man die­se Fri­sur trage.

Kein Gedan­ke an die gemein­sa­me Geschich­te von Schwar­zen und Wei­ßen. Eine Geschich­te, in der Wei­ße die Schwar­zen kolo­ni­siert, ver­sklavt, unter­drückt und aus­ge­beu­tet haben. Eine Geschich­te, die bis heu­te andau­ert. Der Wei­ße fin­det es schwie­rig, wenn eine schwar­ze Frau Bewusst­sein und Respekt bei der Aneig­nung schwar­zer Attri­bu­te ver­langt. Das sagt er, wäh­rend er etwas isst. Das ist die häss­li­che Frat­ze der sozia­len Netz­wer­ke in einer Nussschale.