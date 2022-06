Vor allem Frauen werden von der Anhebung des Mindestlohns profitieren. Foto: dpa

Wenn es die­ser Tage um Maß­nah­men zur Abfe­de­rung der sozia­len Fol­gen der hor­ren­den Infla­ti­on ging, wur­de häu­fig auch eine Sache erwähnt, die in der Ampel-Koali­ti­on schon lan­ge vor dem Krieg in der Ukrai­ne und dem damit ver­bun­de­nen Anstieg der Prei­se beschlos­se­ne Sache war: die Anhe­bung des gesetz­li­chen Min­dest­loh­nes zum 1. Okto­ber. »Wir wer­den den gesetz­li­chen Min­dest­lohn in einer ein­ma­li­gen Anpas­sung auf zwölf Euro pro Stun­de erhö­hen«, hiel­ten SPD, Grü­ne und FDP ver­gan­ge­nen Herbst in ihrem Koali­ti­ons­ver­trag fest.

Die­sen Frei­tag stimmt der Bun­des­tag dar­über ab. Eine Annah­me gilt als sicher. Auch wenn die Arbeit­ge­ber­lob­by ger­ne mal mecker­te, dass damit in die Tarif­au­to­no­mie der Sozi­al­part­ner ein­ge­grif­fen wer­de, geschieht die Anhe­bung der gesetz­li­chen Lohn­un­ter­gren­ze rela­tiv geräusch­los. Auch die Links­frak­ti­on kün­dig­te ihre prin­zi­pi­el­le Zustim­mung zum Geset­zes­vor­ha­ben bereits an.

Nor­ma­ler­wei­se bestimmt die Min­dest­lohn­kom­mis­si­on die Anpas­sung der Lohn­un­ter­gren­ze. Sie besteht aus jeweils drei Vertreter*innen der Arbeit­ge­ber­sei­te und der Gewerk­schaf­ten sowie zwei Wissenschaftler*innen ohne Stimm­recht. Zuletzt emp­fahl sie vor zwei Jah­ren eine Anpas­sung, die die damals schwarz-rote Bun­des­re­gie­rung per Rechts­ver­ord­nung umsetz­te. Der­zeit beträgt die Lohn­un­ter­gren­ze 9,82 Euro brut­to pro Stun­de. Zum Juli soll sie zunächst auf 10,45 Euro steigen.

Doch ins­be­son­de­re die Gewerk­schaf­ten hal­ten den jet­zi­gen Min­dest­lohn für zu gering, wes­halb sie schon län­ger eine Anhe­bung auf zwölf Euro per Gesetz for­der­ten. Denn im euro­päi­schen Ver­gleich ist der aktu­el­le Min­dest­lohn rela­tiv gering. Unter den rei­che­ren, west­li­chen EU-Län­dern steht Deutsch­land damit an sechs­ter und letz­ter Stel­le. So beträgt der Min­dest­lohn in den Nie­der­lan­den 10,58 Euro, in Frank­reich 10,57 Euro und in Irland 10,50 Euro.

Vor allem nähert sich der Min­dest­lohn mit der Anhe­bung auf zwölf Euro der Schwel­le von 60 Pro­zent des mitt­le­ren Lohns an. Die­ser Wert ist wich­tig, da er in der For­schung als unters­tes Maß für armuts­fes­te Löh­ne gilt. Dabei ist der mitt­le­re Lohn genau jener Betrag, bei dem die eine Hälf­te der Gesell­schaft mehr, die ande­re weni­ger ver­dient. Wer weni­ger als 60 Pro­zent die­ses mitt­le­ren Lohns zur Ver­fü­gung hat, gilt dem­nach als arm.

»Der höhe­re Min­dest­lohn sta­bi­li­siert die Ein­kom­men am unters­ten Rand der Ein­kom­mens­ver­tei­lung. Davon wer­den sehr stark auch Frau­en pro­fi­tie­ren«, kom­men­tiert die wis­sen­schaft­li­che Direk­to­rin des Wirt­schafts- und Sozi­al­wis­sen­schaft­li­chen Insti­tuts (WSI) der Hans-Böck­ler-Stif­tung, Bet­ti­na Kohl­rausch, die geplan­te Anhe­bung. »Ange­sichts der hohen Teue­rung ist es zen­tral, dass die Ein­kom­men von Men­schen mit nied­ri­gen Ver­diens­ten gestärkt wer­den«, fügt ihr Kol­le­ge vom eben­falls zur Hans-Böck­ler-Stif­tung gehö­ren­den Insti­tut für Makro­öko­no­mie und Kon­junk­tur­for­schung (IMK), Sebas­ti­an Dul­li­en, hinzu.

Auch ande­re Ökonom*innen heben die Bedeu­tung der Min­dest­lohn­an­he­bung ange­sichts einer Infla­ti­ons­ra­te von 7,9 Pro­zent her­vor, wie sie das Sta­tis­ti­sche Bun­des­amt am Mon­tag für Mai bekannt­gab. Der Prä­si­dent des Deut­schen Insti­tuts für Wirt­schafts­for­schung, Mar­cel Fratz­scher, nann­te die Anhe­bung zum Bei­spiel »das wich­tigs­te Instru­ment« für die Beschäf­tig­ten im Nied­rig­lohn­be­reich, »auch um sich gegen die stei­gen­den Prei­se zu schützen«.

So pro­fi­tie­ren laut einer Stu­die des IMK von der Min­dest­lohn­an­he­bung unmit­tel­bar rund acht Mil­lio­nen Beschäf­tig­te. Zusätz­lich dürf­te die Maß­nah­me auf ande­re Beschäf­tig­te aus­strah­len, die knapp über zwölf Euro die Stun­de ver­die­nen. Und dabei sind es vor allem Men­schen mit einem gerin­gen Ein­kom­men, die von den der­zeit hohen Infla­ti­ons­ra­ten beson­ders betrof­fen sind, wie eine wei­te­re Stu­die zeigt, für die das WSI 5164 Beschäf­tig­te befra­gen ließ.

Dem­nach berich­te­te ein Fünf­tel der befrag­ten Arbeitnehmer*innen, die weni­ger als 2300 Euro brut­to im Monat ver­die­nen, über »gro­ße finan­zi­el­le Schwie­rig­kei­ten« in Fol­ge der höhe­ren Kos­ten für Heiz­ener­gie, Motor­kraft­stof­fe und Strom. Zusätz­lich gaben in Abhän­gig­keit vom Ener­gie­trä­ger jeweils 42 bis 50 Pro­zent an, auf ande­re Din­ge ver­zich­ten zu müs­sen, um ihre Ener­gie­rech­nun­gen bezah­len zu kön­nen. Zum Ver­gleich: Rund die Hälf­te der Beschäf­tig­ten mit einem Ein­kom­men von über 4000 Euro berich­te­te, dass sie sich die stei­gen­den Kos­ten für Ener­gie auf­grund ihres Ein­kom­mens bis­lang »ganz gut leis­ten« könne.

Für Kohl­rausch und Dul­li­en ist die Min­dest­lohn­an­he­bung im Kampf gegen die Infla­ti­on aller­dings kein All­heil­mit­tel: »Um sozia­le Här­ten zu ver­mei­den, soll­te die Bun­des­re­gie­rung in Betracht zie­hen, wei­te­re Ein­mal­zah­lun­gen für Haus­hal­te mit gerin­ge­ren Ein­kom­men auf den Weg zu brin­gen«, sagt Dul­li­en. »Die Erhö­hung auf zwölf Euro ist ein wich­ti­ger Schritt – aller­dings nur ein Bau­stein zur Schaf­fung eines gerech­ten Lohn­ge­fü­ges. Min­des­tens eben­so wich­tig ist eine Stär­kung der Tarif­löh­ne«, betont Kohlrausch.